Ухажеры из Америки: как звезда советского и российского кино Любовь Полищук сдала сына в интернат и нашла счастье со вторым мужем?
Личная жизнь яркой, красивой, харизматичной актрисы Любови Полищук часто «соперничала» с её работой: первый муж не поддерживал стремлений артистки развиваться в профессии, ей приходилось надолго расставаться с сыном из-за бесконечных репетиций, выступлений и гастролей. Но Полищук улыбнулась удача: она встретила художника Сергея Цигаля. Подробнее — в материале «Радио 1».
Первая попыткаСо своим первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук познакомилась, когда проходила курсы эстрадного искусства в Москве. Там же влюбленные поженились, а после вместе вернулись в родной Омск. Здесь супругов сразу приняли в местную филармонию. Они создали просто потрясающий конферанс, и зрители полюбили пару за талант перевоплощения и искромётный юмор.
В 1972 году у них родился сын Алексей. Заботы о ребёнке, попытки совмещать материнство с творчеством — всё это не мешало Полищук мечтать о чём-то бóльшем. Она продолжала выступать, разучивала новые монологи, работала с текстами талантливых авторов, в том числе Михаила Жванецкого, с которым познакомилась ещё в Москве.
Однако Полищук не хотела ограничиваться только этим. Она мечтала о сцене и больших ролях, только путь из эстрады в драматическое искусство в те годы был практически закрыт. Театры с недоверием относились к артистам, работавшим с юмористическим жанром. Да и муж актрисы не поддерживал её стремление к переменам.
«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил Валерий.Тем не менее Полищук была убеждена, что может достигнуть новых высот в своей профессии. Когда Алексею исполнилось четыре года, Любовь и Валерий разошлись. Актриса оставила ребенка в Омске у родителей, а сама отправилась покорять столицу. После развода Полищук больше никогда не встречалась с Макаровым и даже не следила за его судьбой.
Долгая разлука с сыномУже в Москве Полищук зачислили в штат мюзик-холла, где она играла в спектакле «"Красная стрела" прибывает в Москву» режиссёра Павла Хомского.
Спустя некоторое время она смогла забрать сына в столицу, хотя первое время им приходилось жить в не очень комфортных условиях. Их крохотная комната в семейном общежитии больше напоминала склад: толстый матрас на полу вместо кровати, несколько ящиков вместо мебели. Одежду некуда было складывать, поэтому она висела прямо на вбитых в стену гвоздях.
Репетиции в театре длились часами, и Алексей часто оставался один, на гастроли его не всегда можно было брать с собой. В итоге актриса приняла для себя непростое решение — отдать ребёнка в интернат.
Всегда после гастролей первым делом Любовь бежала к сыну, забирала домой, старалась проводить с ним как можно больше времени.
«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — сказала актриса своему сыну.Спустя четыре года Любовь смогла забрать сына из интерната. К тому времени у актрисы уже была небольшая квартира в Чертаново, которую она смогла купить на заработанные деньги.
Не могла без любвиЛюбовь Полищук никогда не была обделена мужским вниманием. Как-то раз она сказала:
«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок... Мужики же — такие трусы…»Со вторым мужем художником Сергеем Цигалем актрису познакомил Геннадий Хазанов. Их первое свидание оказалось на редкость удачным.
Вскоре они начали жить вместе, а через несколько месяцев Любовь обнаружила, что беременна. Она сама предложила ему пожениться, сказав, что двоих детей не потянет. После её слов Цигаль поднялся и вышел из квартиры. Полищук думала, что сбежал, но вскоре Сергей вернулся с букетом красных гвоздик и сделал ей предложение.
Женское счастьеПервые дни своей супружеской жизни Полищук до последних дней вспоминала с особым трепетом. Муж постарался превратить их в настоящую сказку. Тепло приняли невестку и её сына родители Цигаля, погрузив в мир неведомых ей ранее семейных ценностей. Когда же актриса родила дочь Мариэтту, казалось, счастью не будет предела.
Полищук очень много снималась в кино, работала в антрепризе, озвучивала мультфильмы и вела программы. Сергей взял на себя многие бытовые заботы, освобождая жену для творчества. Он прекрасно готовил, поддерживал и заботился о ней. Именно взаимопонимание и любовь помогли им пережить непростые времена.
Болезнь и последние годы жизниВыполняя акробатический трюк на сцене, Любовь Полищук выбила себе три позвонка. Она мучилась от сильной боли, врачи стали её верными спутниками. В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию. Казалось, травмы получила не смертельные, но последствия оказались куда более серьёзными.
Полищук перенесла несколько операций. Артистка никогда не жаловалась, по-прежнему выступала в театре, снималась в кино. Только близкие знали, как ей тяжело.
«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — делился воспоминаниями сын Алексей.В последние годы актрисе приходилось играть сидя, так как стоять было уже невозможно. О том, что у неё обнаружили саркому позвоночника, знали лишь близкие. Сергей Цигаль делал всё, чтобы спасти жену. Алексей отказался от всех репетиций и съёмок, чтобы побыть с мамой. Мариэтта тоже находилась рядом. Из Омска приехала мать актрисы Ольга Пантелеевна.
Однако, даже лучшие врачи Москвы и Израиля не смогли вылечить Любовь Григорьевну. Осенью 2006 года состояние артистки резко ухудшилось. Врачи сделали всё возможное, но спасти Любовь Полищук не удалось. 28 ноября 2006 года она ушла из жизни.