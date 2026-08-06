«Битая мужем»: Гафт называл Елену Яковлеву «лютым волчарой», а её сын заставил его замолчать в пять лет. Что скрывала звезда «Каменской»

06 августа 2026, 20:17

Елена Яковлева (Фото: Кадр из фильма «Воспитание жестокости у женщин и собак» )

Елена Яковлева, известная своими сложными экранными ролями, обладает столь же сильным и непростым характером. Почти три десятилетия она была ведущей артисткой «Современника», но в какой-то момент приняла резкое и бесповоротное решение покинуть родную сцену. Руководство театра пыталось удержать звезду, суля весьма выгодные контракты, однако «Каменская» осталась непреклонна. Актриса всегда вызывала у окружающих разные эмоции. Одни искренне сочувствовали, видя в ней ранимую жертву театральных интриг. Другие побаивались, а кто-то считал кинодиву женщиной, которая умеет постоять за себя и никогда не спускает обид. Что заставило актрису уйти из театра, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему педагоги ГИТИС плакали на вступительных Елены Яковлевой? Какое решение Яковлевой изменило её судьбу? Почему пятилетний сын Елены Яковлевой велел Гафту замолчать «Лютый волчара» в «Современнике»: почему Елена Яковлева ушла из театра Клиническая смерть, сломанные рёбра и безответственный наследник

Почему педагоги ГИТИС плакали на вступительных Елены Яковлевой?



Елена Яковлева (Фото: Кадр из фильма «Каменская»)

«Я читала Толстого и Крылова, и даже строгие педагоги не сдерживали слёз. Это был самый счастливый момент — я поступила с первой попытки», — делилась Елена с изданием «7 Дней».

«Такое случается редко, и я до сих пор благодарна судьбе», — говорила Яковлева в интервью Woman.ru.

Какое решение Яковлевой изменило её судьбу?

«Когда она вернулась в "Современник", я была счастлива. Это её дом», — говорила Галина Волчек в интервью «Комсомольской правде».

Елена Яковлева (Фото: Кадр из фильма «Интердевочка»)

«Если бы не тот мой уход, возможно, не было бы и «Интердевочки». Эта роль изменила мою жизнь», — рассказывала Елена Яковлева.

Почему пятилетний сын Елены Яковлевой велел Гафту замолчать



Валентин Гафт (Фото: Кадр из фильма «Чародеи»)

«Лютый волчара» в «Современнике»: почему Елена Яковлева ушла из театра



Сергей Гармаш (Фото: Кадр из фильма «Каменская»)

Клиническая смерть, сломанные рёбра и безответственный наследник

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — рассказала Яковлева изданию «СтарХит».



Елена Яковлева (Фото: Кадр из фильма «Каменская»)

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