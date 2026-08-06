«Битая мужем»: Гафт называл Елену Яковлеву «лютым волчарой», а её сын заставил его замолчать в пять лет. Что скрывала звезда «Каменской»
Елена Яковлева, известная своими сложными экранными ролями, обладает столь же сильным и непростым характером. Почти три десятилетия она была ведущей артисткой «Современника», но в какой-то момент приняла резкое и бесповоротное решение покинуть родную сцену. Руководство театра пыталось удержать звезду, суля весьма выгодные контракты, однако «Каменская» осталась непреклонна. Актриса всегда вызывала у окружающих разные эмоции. Одни искренне сочувствовали, видя в ней ранимую жертву театральных интриг. Другие побаивались, а кто-то считал кинодиву женщиной, которая умеет постоять за себя и никогда не спускает обид. Что заставило актрису уйти из театра, расскажет «Радио 1».
Почему педагоги ГИТИС плакали на вступительных Елены Яковлевой?Елена Яковлева родилась в украинском Новограде-Волынском. Отец был военным, поэтому семья часто переезжала — иногда по два раза за год. Школы менялись, учителей она уже не запоминала. Особенно тяжело давались математика и физика, но Лена не переживала — с детства знала, что будет актрисой.
После школы она работала библиотекарем, потом картографом, затем комплектовщицей на харьковском заводе. Работа была тяжёлой и совсем не творческой, но она терпела — копила деньги на поездку в Москву. И в 1980 году наконец решилась. В столице как раз шла летняя Олимпиада, город был переполнен, свободных мест в гостиницах не осталось. Три ночи Елена провела на вокзале, пока милиционер не заметил её и не помог устроиться в общежитие «Золотой колос» на ВДНХ. В ГИТИС она поступила с первой попытки.
«Я читала Толстого и Крылова, и даже строгие педагоги не сдерживали слёз. Это был самый счастливый момент — я поступила с первой попытки», — делилась Елена с изданием «7 Дней».После института начинающую артистку сразу приняли в театр «Современник». Все члены худсовета, включая Галину Волчек, проголосовали без колебаний.
«Такое случается редко, и я до сих пор благодарна судьбе», — говорила Яковлева в интервью Woman.ru.
Какое решение Яковлевой изменило её судьбу?У Елены было всё, что нужно актрисе: интересные роли, любовь публики. Однако с «Современником» у неё не заладилось. В 1986 году она ушла в театр Ермоловой, а через три года вернулась. Волчек приняла Елену обратно и говорила, что относилась к ней как к дочери.
«Когда она вернулась в "Современник", я была счастлива. Это её дом», — говорила Галина Волчек в интервью «Комсомольской правде».О причинах того решения Яковлева предпочитает не вспоминать. Но именно этот поступок привёл её к роли, которая сделала актрису знаменитой.
«Если бы не тот мой уход, возможно, не было бы и «Интердевочки». Эта роль изменила мою жизнь», — рассказывала Елена Яковлева.Вернувшись в театр, Елена познакомилась с Валерием Шальных. Сначала они просто общались, дружили. После гастролей, где много времени проводили вместе, поняли, что испытывают друг к другу нечто большее. Стали жить вместе — сначала в общежитии, потом в маленькой квартире.
Официальный статус их отношения обрели лишь спустя пять лет — и то вынужденно: гостиничные правила требовали, чтобы супруги селились вместе, а без свидетельства о браке это было невозможно. Зато сам союз оказался на удивление прочным. В семье родился сын Денис. Конфликты, конечно, случались, бывали ссоры до слёз, казалось, что дальше жить вместе просто невозможно. Они расставались, но ненадолго: через день-два супруги снова были вместе.
Почему пятилетний сын Елены Яковлевой велел Гафту замолчатьВ начале 90-х годов один из главных театров страны отправился на гастроли в Израиль. Актриса взяла с собой своего сына Дениса, которому на тот момент было около пяти-шести лет. Во время поездки из Тель-Авива в Хайфу ребёнок активно комментировал происходящее, Елена попросила его помолчать: «Ты смотри в окошко молча, артистам надо отдохнуть перед спектаклем». Мальчик запомнил мамины слова и вскоре применил их на практике. Когда Валентин Гафт завёл разговор в автобусе, Денис осадил его: «Люди едут на спектакль, им нужна тишина. Просто смотрите в окно». Гафт, по словам Яковлевой, удивился, но не разозлился — только улыбнулся. Артистка отдала «Современнику» почти три десятилетия, а в 2011 году ушла. Для публики это стало потрясением, для легендарной сцены — невосполнимой утратой.
«Лютый волчара» в «Современнике»: почему Елена Яковлева ушла из театраПо словам актрисы, одной из причин ухода из театра стало то, что в последние годы ей всё реже предлагали свежие роли. Елена признавалась, что ей стало тесно в амплуа наивных и инфантильных героинь. Она считала, что ей, «битой мужем», уже невозможно играть невинную девушку Варвару, а других ролей не было.
Яковлева отказывалась от таких предложений, ссылаясь на свой жизненный и профессиональный опыт. Участие в спектакле «Вишнёвый сад» на протяжении семи лет, по собственному признанию артистки, привело её к творческому выгоранию. Узнав, что в очередном театральном сезоне для неё нет ничего нового, Елена пошла в отдел кадров и написала заявление на увольнение. Актриса также делилась профессиональными впечатлениями о работе с партнёрами. Она отмечала особую творческую совместимость с Валентином Гафтом, иронично замечая, что её сценическая героиня испытывала к его персонажу более сильные чувства, чем к герою Сергея Гармаша. Со своей стороны, народный артист РСФСР, по воспоминаниям товарищей по сцене, первоначально ассоциировал её фамилию с другой Яковлевой, его партнёршей по фильму «Чародеи», и в шутку советовал Елене взять фамилию мужа — Шальных. При этом Гафт считал, что за мягкой внешностью актрисы скрывается твёрдый характер, и называл её «лютым волчарой».
Клиническая смерть, сломанные рёбра и безответственный наследникВ 2014 году на фоне ложных слухов о кончине Елены Яковлевой выяснилось: у актрисы остановилось сердце во время операции по удалению язвы желудка, и она пережила клиническую смерть. Позже актриса рассказывала, что видела тот самый свет в конце тоннеля.
«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — рассказала Яковлева изданию «СтарХит».Но в чудеса она не верит и уверена: это просто мозг так отреагировал на критическую ситуацию. В последние годы Елена Яковлева регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем. У звезды сериала «Каменская» на три месяца пропадал голос, а ещё одно тяжёлое испытание было связано с досадной врачебной ошибкой. После неудачного падения прямо во время спектакля медики не смогли распознать травму, и лишь позднее МРТ показало ужасающую картину: два ребра оказались буквально оторваны от грудины и уже успели неправильно срастись.
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Кроме борьбы с физическими недугами, актрисе приходится отражать атаки таблоидов — очередную волну домыслов об экстренной госпитализации представителю «Интердевочки» пришлось опровергать весной 2025 года.
«Это фейковая новость, что она была госпитализирована. С ней всё в порядке», — сказала она в беседе с РБК.Несмотря на все жизненные удары, Елена Яковлева остаётся человеком открытым. Она честно признается, что прибегала к пластике, и так же откровенно делится семейными переживаниями. Кинодива не скрывает, что её 33-летний сын Денис работает барбером, занимается бодибилдингом, однако при этом не стремится к традиционной семейной жизни. Молодой человек открыто заявлял на шоу «Звезды сошлись», что не хочет становиться отцом. Это лишает звезду «Склифосовского» надежды на внуков, хотя сама Яковлева продолжает поддерживать наследника и с пониманием относится к его выбору.