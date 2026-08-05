За что жену Курбана Омарова хотят посадить в тюрьму? Месть Бородиной, лжекосметология и тайна, которую скрывает семья бизнесмена

05 августа 2026, 15:20

Валерия Омарова (Фото: Инстаграм* @zimamoscow)

Молодая супруга Курбана Омарова Валерия Мага оказалась в центре грандиозного скандала. Её обвиняют в незаконной косметологической практике без диплома и использовании поддельного оборудования. Ситуация усугубилась, когда видео с задержанием девушки попало в сеть. Пока Омаров пытается защитить жену, в сети активно обсуждают происхождение синяков на её руках, возможное мошенничество звездной пары и предполагаемую причастность к этому разоблачению Ксении Бородиной. Почему визит клиентки вызвал такой резонанс и что на самом деле произошло в кабинете косметолога, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Скрытая камера, неудобные вопросы и растерянность хозяйки: что произошло в салоне Валерии Угрозы Омарова и волна гнева в Сети Видео задержания, опровержения и встречные обвинения Хайп, ревность или правда: зачем блогер пришла к жене Омарова и кто за этим стоит?

Скрытая камера, неудобные вопросы и растерянность хозяйки: что произошло в салоне Валерии



Валерия Омарова (Фото: Инстаграм* @zimamoscow)

«MORPHEUS — это корейский аппарат. У меня он не оригинальный», — сказала Валерия.

«Это резонансное дело. Я требую сотрудников ОБЭП. Вы врач? Покажите ваш диплом. Это что вообще такое», — возмущалась посетительница.

Угрозы Омарова и волна гнева в Сети



Валерия Омарова (Фото: Инстаграм* @zimamoscow)

«За лжеврачами идёт охота, сроки большие»; «Наказать»; «Понятно теперь, какой у него бизнес, а раньше у Бородиной кота дрессировал…»; «Хорошо, что никто не пострадал от такого специалиста»; «Правильно, в полицию её! Она ещё и губы девочкам колола»; «Какая молодец эта девушка, пусть доведёт дело до конца, посадит лжекосметолога»; «Я бы полностью доверилась ей!!! Господи, что творится. Я думала, какая умничка его жена, работает косметологом, думала, закончила медицину», — возмущается публика.

Видео задержания, опровержения и встречные обвинения

Задержание Валерии (Фото: Кадр из передачи «РЕН ТВ/Новости»)

«Девушка, идите сюда», — сказал полицейский во время задержания.

«Валерия имеет профильное медицинское образование. Вся наша деятельность ведётся строго в рамках правового поля РФ. Любые попытки уличного самосуда ради хайпа получат жёсткий процессуальный ответ», — говорится в публикации.



Валерия Омарова (Фото: Кадр из передачи «Экстренный вызов»)

«Марина Ильина — не журналист, а блогер, зарабатывающий на силовых провокациях и скандалах. Её схема поставлена на поток: ворваться в кабинет, устроить дебош с грязными фразами, нарезать кликбейтный ролик и продать его жёлтой прессе ради просмотров и денег, — возмущалась Валерия.

«Вчера в кабинет Валерии был совершён силовой налёт группы блогеров, заблокировавших помещение ради создания хайп-контента. Информация в СМИ о «задержании» — фейк: Валерия исключительно по собственной инициативе приехала в отдел для привлечения нападавших к ответственности. Вся деятельность ведётся строго в правовом поле, мы работаем в обычном штатном режиме», — написано на страничке косметолога в соцсети.

Хайп, ревность или правда: зачем блогер пришла к жене Омарова и кто за этим стоит?



Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

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«Выбор в прошлом, который до сих пор не даёт спокойно жить», — загадочно заявил он.

«Блогер, конечно, та ещё провокаторша, но вопросы задала правильные», — высказываются подписчики.