Достижения.рф

За что жену Курбана Омарова хотят посадить в тюрьму? Месть Бородиной, лжекосметология и тайна, которую скрывает семья бизнесмена

Валерия Омарова (Фото: Инстаграм* @zimamoscow)

Молодая супруга Курбана Омарова Валерия Мага оказалась в центре грандиозного скандала. Её обвиняют в незаконной косметологической практике без диплома и использовании поддельного оборудования. Ситуация усугубилась, когда видео с задержанием девушки попало в сеть. Пока Омаров пытается защитить жену, в сети активно обсуждают происхождение синяков на её руках, возможное мошенничество звездной пары и предполагаемую причастность к этому разоблачению Ксении Бородиной. Почему визит клиентки вызвал такой резонанс и что на самом деле произошло в кабинете косметолога, читайте в материале «Радио 1».



Скрытая камера, неудобные вопросы и растерянность хозяйки: что произошло в салоне Валерии

Недавно косметологический кабинет Валерии, жены Курбана Омарова, посетила весьма смелая гостья. Девушка не растерялась и с порога начала задавать хозяйке неудобные вопросы: она попросила предъявить диплом и уточнила, на каком именно оборудовании проводятся процедуры. Однако мастер красоты оказалась к такому повороту совершенно не готова. Молодая жена предпринимателя растерялась в стрессовой ситуации и невольно выдала себя.

Валерия Омарова (Фото: Инстаграм* @zimamoscow)
«MORPHEUS — это корейский аппарат. У меня он не оригинальный», — сказала Валерия.
Ключевым моментом конфликта стала проверка квалификации. Клиентка, ведя скрытую запись разговора, настояла на предъявлении диплома, что является стандартной практикой для медицинских специалистов. Валерия не только не продемонстрировала документ, но и не смогла подтвердить факт наличия у неё необходимого медицинского образования.

«Это резонансное дело. Я требую сотрудников ОБЭП. Вы врач? Покажите ваш диплом. Это что вообще такое», — возмущалась посетительница.

Угрозы Омарова и волна гнева в Сети

Ситуация обострилась, когда клиентка продолжила настаивать на своих требованиях. В происходящее вмешался супруг Валерии, Курбан Омаров. Однако это не остановило посетительницу, которая переадресовала свои вопросы ему, прямо спросив: «Вам, Курбан, нормально, что ваша жена работает подпольным косметологом?».

Бизнесмен попытался урегулировать публичную перепалку, в то время как супруга предпочла воздержаться от комментариев. С прибытием сотрудников правоохранительных органов мужчина продолжил активное участие в диалоге, переходя на ответные претензии. В ответ на провокацию о возможном тюремном сроке для жены Омаров допустил угрожающие высказывания в адрес собеседницы, заявив: «Я к вам в СИЗО буду ходить».

Валерия Омарова (Фото: Инстаграм* @zimamoscow)
Видео инцидента мгновенно разлетелось по соцсетям. Пользователи возмутились, что супруга известного человека оказывает косметологические услуги, рискуя здоровьем клиентов из-за отсутствия профильного образования. Волна критики захлестнула комментарии — пользователи требовали справедливости.

«За лжеврачами идёт охота, сроки большие»; «Наказать»; «Понятно теперь, какой у него бизнес, а раньше у Бородиной кота дрессировал…»; «Хорошо, что никто не пострадал от такого специалиста»; «Правильно, в полицию её! Она ещё и губы девочкам колола»; «Какая молодец эта девушка, пусть доведёт дело до конца, посадит лжекосметолога»; «Я бы полностью доверилась ей!!! Господи, что творится. Я думала, какая умничка его жена, работает косметологом, думала, закончила медицину», — возмущается публика.

Видео задержания, опровержения и встречные обвинения

Вскоре после публикации в интернете первой видеозаписи, на которой Валерия не смогла предъявить диплом и призналась в использовании неоригинального оборудования, в сети появился второй ролик. На кадрах видно, как вслед за женщиной следует сотрудник правоохранительных органов.
Задержание Валерии (Фото: Кадр из передачи «РЕН ТВ/Новости»)
«Девушка, идите сюда», — сказал полицейский во время задержания.
Несмотря на видеозапись, на которой к супруге бизнесмена обращается сотрудник правоохранительных органов, представители семьи опровергли факт её задержания. Позднее Валерия вышла на связь в социальных сетях, опубликовав пост с комментариями по поводу инцидента, что свидетельствует о её возвращении домой к вечеру того же дня.

«Валерия имеет профильное медицинское образование. Вся наша деятельность ведётся строго в рамках правового поля РФ. Любые попытки уличного самосуда ради хайпа получат жёсткий процессуальный ответ», — говорится в публикации.
Выяснилось, что жена бизнесмена активно продвигает свои косметологические услуги в социальных сетях, где её аудитория превышает 130 тысяч подписчиков. Сама инициатор конфликта оказалась блогером, что позволяет говорить о заранее спланированном характере визита. Супруги Омаровы объяснили инцидент намеренной провокацией ради медийного внимания.

Валерия Омарова (Фото: Кадр из передачи «Экстренный вызов»)
«Марина Ильина — не журналист, а блогер, зарабатывающий на силовых провокациях и скандалах. Её схема поставлена на поток: ворваться в кабинет, устроить дебош с грязными фразами, нарезать кликбейтный ролик и продать его жёлтой прессе ради просмотров и денег, — возмущалась Валерия.
В ответ на инцидент супруга наследника строительного бизнеса перешла к встречным претензиям. Она заявила о намерении привлечь контент-мейкера к ответственности и продемонстрировала покраснение на руке, назвав его синяком. При этом наличие данных повреждений официально не подтверждено.

«Вчера в кабинет Валерии был совершён силовой налёт группы блогеров, заблокировавших помещение ради создания хайп-контента. Информация в СМИ о «задержании» — фейк: Валерия исключительно по собственной инициативе приехала в отдел для привлечения нападавших к ответственности. Вся деятельность ведётся строго в правовом поле, мы работаем в обычном штатном режиме», — написано на страничке косметолога в соцсети.

Хайп, ревность или правда: зачем блогер пришла к жене Омарова и кто за этим стоит?

Инцидент неизбежно ставит под вопрос дальнейшую деятельность Валерии в сфере косметологии. Как известно, профессиональное оборудование требует значительных инвестиций, в то время как безопасность и эффективность неоригинальных аналогов вызывают обоснованные сомнения. Тем не менее, супруги выбрали тактику демонстративного единства в ответ на негативный информационный фон.

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
В социальных сетях появилось видео, на котором Курбан и Валерия Омаровы делят трапезу, при этом неустанно целуясь.
«Это была интрижка»: Каким вырос и как живёт сейчас внебрачный сын Ярослава Бойко и Евгении Добровольской
«Это была интрижка»: Каким вырос и как живёт сейчас внебрачный сын Ярослава Бойко и Евгении Добровольской
В обращении к аудитории Курбан пообещал защитить супругу и дал понять, что ему уже известны истинные мотивы этой спланированной провокации.

«Выбор в прошлом, который до сих пор не даёт спокойно жить», — загадочно заявил он.
В социальных сетях слова Курбана Омарова восприняли как намёк на его бывшую жену, телеведущую Ксению Бородину. Многие пользователи решили, что скандал мог быть спровоцирован именно ею. И основания для таких домыслов есть: роман с нынешней супругой Валерией, которая младше бизнесмена на 20 лет, начался ещё до развода Омарова. Несмотря на это, даже критически настроенные пользователи признают, что вопросы к специалисту были резонными.

«Блогер, конечно, та ещё провокаторша, но вопросы задала правильные», — высказываются подписчики.
Тем не менее, тот факт, что документ об образовании так и не был продемонстрирован, продолжает вызывать обоснованные вопросы у общественности: «Если диплом есть, почему его не показать сразу?».

Читайте также:

Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0