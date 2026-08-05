За что жену Курбана Омарова хотят посадить в тюрьму? Месть Бородиной, лжекосметология и тайна, которую скрывает семья бизнесмена
Молодая супруга Курбана Омарова Валерия Мага оказалась в центре грандиозного скандала. Её обвиняют в незаконной косметологической практике без диплома и использовании поддельного оборудования. Ситуация усугубилась, когда видео с задержанием девушки попало в сеть. Пока Омаров пытается защитить жену, в сети активно обсуждают происхождение синяков на её руках, возможное мошенничество звездной пары и предполагаемую причастность к этому разоблачению Ксении Бородиной. Почему визит клиентки вызвал такой резонанс и что на самом деле произошло в кабинете косметолога, читайте в материале «Радио 1».
Скрытая камера, неудобные вопросы и растерянность хозяйки: что произошло в салоне ВалерииНедавно косметологический кабинет Валерии, жены Курбана Омарова, посетила весьма смелая гостья. Девушка не растерялась и с порога начала задавать хозяйке неудобные вопросы: она попросила предъявить диплом и уточнила, на каком именно оборудовании проводятся процедуры. Однако мастер красоты оказалась к такому повороту совершенно не готова. Молодая жена предпринимателя растерялась в стрессовой ситуации и невольно выдала себя.
«MORPHEUS — это корейский аппарат. У меня он не оригинальный», — сказала Валерия.Ключевым моментом конфликта стала проверка квалификации. Клиентка, ведя скрытую запись разговора, настояла на предъявлении диплома, что является стандартной практикой для медицинских специалистов. Валерия не только не продемонстрировала документ, но и не смогла подтвердить факт наличия у неё необходимого медицинского образования.
«Это резонансное дело. Я требую сотрудников ОБЭП. Вы врач? Покажите ваш диплом. Это что вообще такое», — возмущалась посетительница.
Угрозы Омарова и волна гнева в СетиСитуация обострилась, когда клиентка продолжила настаивать на своих требованиях. В происходящее вмешался супруг Валерии, Курбан Омаров. Однако это не остановило посетительницу, которая переадресовала свои вопросы ему, прямо спросив: «Вам, Курбан, нормально, что ваша жена работает подпольным косметологом?».
Бизнесмен попытался урегулировать публичную перепалку, в то время как супруга предпочла воздержаться от комментариев. С прибытием сотрудников правоохранительных органов мужчина продолжил активное участие в диалоге, переходя на ответные претензии. В ответ на провокацию о возможном тюремном сроке для жены Омаров допустил угрожающие высказывания в адрес собеседницы, заявив: «Я к вам в СИЗО буду ходить».Видео инцидента мгновенно разлетелось по соцсетям. Пользователи возмутились, что супруга известного человека оказывает косметологические услуги, рискуя здоровьем клиентов из-за отсутствия профильного образования. Волна критики захлестнула комментарии — пользователи требовали справедливости.
«За лжеврачами идёт охота, сроки большие»; «Наказать»; «Понятно теперь, какой у него бизнес, а раньше у Бородиной кота дрессировал…»; «Хорошо, что никто не пострадал от такого специалиста»; «Правильно, в полицию её! Она ещё и губы девочкам колола»; «Какая молодец эта девушка, пусть доведёт дело до конца, посадит лжекосметолога»; «Я бы полностью доверилась ей!!! Господи, что творится. Я думала, какая умничка его жена, работает косметологом, думала, закончила медицину», — возмущается публика.
Видео задержания, опровержения и встречные обвиненияВскоре после публикации в интернете первой видеозаписи, на которой Валерия не смогла предъявить диплом и призналась в использовании неоригинального оборудования, в сети появился второй ролик. На кадрах видно, как вслед за женщиной следует сотрудник правоохранительных органов.
«Девушка, идите сюда», — сказал полицейский во время задержания.Несмотря на видеозапись, на которой к супруге бизнесмена обращается сотрудник правоохранительных органов, представители семьи опровергли факт её задержания. Позднее Валерия вышла на связь в социальных сетях, опубликовав пост с комментариями по поводу инцидента, что свидетельствует о её возвращении домой к вечеру того же дня.
«Валерия имеет профильное медицинское образование. Вся наша деятельность ведётся строго в рамках правового поля РФ. Любые попытки уличного самосуда ради хайпа получат жёсткий процессуальный ответ», — говорится в публикации.Выяснилось, что жена бизнесмена активно продвигает свои косметологические услуги в социальных сетях, где её аудитория превышает 130 тысяч подписчиков. Сама инициатор конфликта оказалась блогером, что позволяет говорить о заранее спланированном характере визита. Супруги Омаровы объяснили инцидент намеренной провокацией ради медийного внимания.
«Марина Ильина — не журналист, а блогер, зарабатывающий на силовых провокациях и скандалах. Её схема поставлена на поток: ворваться в кабинет, устроить дебош с грязными фразами, нарезать кликбейтный ролик и продать его жёлтой прессе ради просмотров и денег, — возмущалась Валерия.В ответ на инцидент супруга наследника строительного бизнеса перешла к встречным претензиям. Она заявила о намерении привлечь контент-мейкера к ответственности и продемонстрировала покраснение на руке, назвав его синяком. При этом наличие данных повреждений официально не подтверждено.
«Вчера в кабинет Валерии был совершён силовой налёт группы блогеров, заблокировавших помещение ради создания хайп-контента. Информация в СМИ о «задержании» — фейк: Валерия исключительно по собственной инициативе приехала в отдел для привлечения нападавших к ответственности. Вся деятельность ведётся строго в правовом поле, мы работаем в обычном штатном режиме», — написано на страничке косметолога в соцсети.
Хайп, ревность или правда: зачем блогер пришла к жене Омарова и кто за этим стоит?Инцидент неизбежно ставит под вопрос дальнейшую деятельность Валерии в сфере косметологии. Как известно, профессиональное оборудование требует значительных инвестиций, в то время как безопасность и эффективность неоригинальных аналогов вызывают обоснованные сомнения. Тем не менее, супруги выбрали тактику демонстративного единства в ответ на негативный информационный фон. В социальных сетях появилось видео, на котором Курбан и Валерия Омаровы делят трапезу, при этом неустанно целуясь.
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В обращении к аудитории Курбан пообещал защитить супругу и дал понять, что ему уже известны истинные мотивы этой спланированной провокации.
«Выбор в прошлом, который до сих пор не даёт спокойно жить», — загадочно заявил он.В социальных сетях слова Курбана Омарова восприняли как намёк на его бывшую жену, телеведущую Ксению Бородину. Многие пользователи решили, что скандал мог быть спровоцирован именно ею. И основания для таких домыслов есть: роман с нынешней супругой Валерией, которая младше бизнесмена на 20 лет, начался ещё до развода Омарова. Несмотря на это, даже критически настроенные пользователи признают, что вопросы к специалисту были резонными.
«Блогер, конечно, та ещё провокаторша, но вопросы задала правильные», — высказываются подписчики.Тем не менее, тот факт, что документ об образовании так и не был продемонстрирован, продолжает вызывать обоснованные вопросы у общественности: «Если диплом есть, почему его не показать сразу?».