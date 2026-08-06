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Первый муж назвал брак с ней мучением, а второй ушел после скандала: что не так в отношениях Татьяны Арнтгольц и реальная причина ее ухода из «Жди меня»

Татьяна Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Ласточкино гнездо»)

Татьяну Арнтгольц многие знают просто как многогранную актрису или телеведущую программы «Жди меня». Но реальная жизнь звезды оказалась куда сложнее и интереснее любых экранных образов. Яркий пример — её первый брак с Иваном Жидковым. Для публики это выглядело как идеальный роман: случайная встреча в аэропорту, стремительное развитие отношений и свадьба. Однако позже стало ясно, что за этим благополучием скрывались далеко не радужные обстоятельства. Почему личная жизнь артистки, начавшаяся как сказка, превратилась в череду драм, читайте в материале «Радио 1».



С чем столкнулись сёстры при поступлении

Татьяна Арнтгольц родилась весной 1982 года в Калининграде в семье актёров местного драматического театра Альберта Арнтгольца и Валентины Галич. Детство Тани и её сестры-близнеца Ольги прошло прямо в театре: пока родители играли в спектаклях, девочек оставляли у костюмеров, и они часами мерили бальные платья.

На сцену она впервые вышла в девять лет — в постановке «Золотой цыплёнок». Старшая из наследниц появилась на свет на 20 минут раньше, и, как шутят в семье, эти минуты определили их характеры: Таня росла бойкой и дерзкой, младшая — тихой и застенчивой. При этом шустрая из сестёр в детстве думала вовсе не об актёрстве, а о спортивной журналистике — серьёзно занималась пятиборьем и художественной гимнастикой.

Татьяна и Ольга Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Лапушки»)
Всё изменилось, когда их перевели в специализированный класс с углублённым изучением актёрского мастерства, где преподавали педагоги из местного драматического театра. Там девочки познакомились с Артёмом Ткаченко, который позже тоже стал актёром. Втроём они отправились поступать в Москву. Но в большинстве столичных вузов им отказывали, объясняя просто: две одинаковые актрисы не нужны. Артём тоже столкнулся с трудностями на этапе зачисления. В итоге взяли их только в Щепкинское училище.

«Это был самый счастливый день», — вспоминала Татьяна в интервью «7 Дней». Первый год учёбы оказался самым тяжёлым: студенты почти всё время проводили в общежитии, вместе работали над этюдами и поддерживали друг друга.

«Простые истины» и режиссёрская хитрость

Кинокарьера Татьяны началась ещё на первом курсе института, когда начинающую актрису пригласили сниматься в сериале «Простые истины». Однажды Ольга пришла навестить сестру во время съёмок. Режиссёры заметили их поразительное сходство и решили использовать замену одной на другую как сюжетный трюк в будущих проектах. Когда в кадре незаметно появлялась Ольга, зрители начинали гадать, почему героиня так резко меняется. Этот приём впоследствии успешно применяли в фильмах «Лапушки» и «Глянец». Переломным моментом в карьере стала роль министра культуры Екатерины Фурцевой, которую актриса до сих пор считает одной из самых любимых.

Татьяна Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Фурцева. Легенда о Екатерине»)
Чтобы достоверно воплотить образ «Екатерины Третьей» советской эпохи, она проделала серьёзную подготовительную работу: погрузилась в архивы и нашла возможность пообщаться с людьми, знавшими министра лично. После этой премьеры за ней утвердилась репутация мастера глубоких и многогранных образов. Очередным подтверждением драматического таланта актрисы стала картина «Ласточкино гнездо». Для этой роли «Иде Калининой» пришлось освоить навыки работы хирурга на съёмочной площадке, а её техника владения скальпелем вызывала уважение даже у настоящих врачей-консультантов.

Сегодня на счету у старшей из сестёр более 60 ролей, однако к выбору новых проектов Татьяна подходит очень тщательно. Артистка неоднократно говорила в интервью, что для неё крайне важно понимать и принимать свой экранный образ, иначе работа не приносит удовлетворения.

«Невозможно любить роль, если ты ненавидишь персонажа», — объясняет она в интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид!».

Сценическая химия или настоящие чувства?

Личная жизнь старшей Арнтгольц привлекает не меньше внимания, чем экранные работы звезды. Первый брак кинодивы с актёром Иваном Жидковым, в котором родилась дочь Мария, продлился пять лет. Спустя время после развода свердловчанин в интервью признавался, что отношения давались ему непросто, ссылаясь на разницу характеров и сложный эмоциональный фон в семье.

Татьяна Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Талисман любви»)
Ещё до официального расставания с мужем в прессе начали обсуждать отношения Татьяны с её коллегой Григорием Антипенко. Их знакомство состоялось на съёмках сериала «Талисман любви», но по-настоящему они сблизились позже, во время совместной работы над спектаклем «Двое на качелях». Пара стала жить вместе, Антипенко быстро нашёл общий язык с дочерью актрисы. Однако их союз продлился около года: позже оба пришли к выводу, что, вероятно, приняли профессиональную сценическую химию за глубокие личные чувства.

Что пошло не так в браке Арнтгольц и Богатырёва

Новый этап в личной жизни исполнительницы начался на съёмках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году, где её партнёром стал актёр Марк Богатырёв. По словам самого Марка, именно в общении с Татьяной звезда «Кухни» нашёл поддержку и опору после сложного периода в жизни. Отношения развивались стремительно: предложение руки и сердца прозвучало во время совместной поездки в Таиланд.

Марк Богатырёв (Фото: Кадр из фильма «Кухня»)
Супруг часто подчёркивал в интервью, что встретил ту самую, единственную и идеальную: «Сначала она женщина и мама, а на третьем месте — актриса». В марте 2021 года у пары родился сын Даниил. Примечательно, что спустя всего три недели мальчика родила и сестра-близнец Татьяны — Ольга. Однако со временем в семье начали проявляться сложности. Весной 2024 года Марк появился на публике без обручального кольца и в беседе с журналистами признался, что совместная жизнь с актрисой требует особого терпения из-за постоянной занятости жены на съёмках, что и стало одной из причин охлаждения в отношениях.

«Жди меня»: почему Татьяна Арнтгольц покинула проект после пяти лет

Окончательный разрыв произошёл осенью 2025 года, когда стало известно, что Марк Богатырев подал заявление на развод. Свой шаг актёр объяснил внутренними психологическими трудностями и неготовностью к семейной жизни.
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На этом фоне уход Татьяны из программы «Жди меня» после пяти лет работы выглядит закономерным: проект требовал постоянного эмоционального включения в чужие судьбы, и в какой-то момент актриса призналась, что больше не может так глубоко переживать за каждую историю. К тому же, по словам соведущего артистки Александра Лазарева, она хотела больше времени уделять театру и съёмкам в кино.

«Таня ушла из «Жди меня» по собственному желанию, много лет отдала данному проекту. Мы провели вместе прекрасные пять лет», — рассказал коллега «СтарХиту».
Сейчас главной поддержкой для неё остаётся сестра Ольга. Со слов близкого окружения, жизни сестёр-близнецов по-прежнему удивительно похожи: обе прошли через разводы, обе воспитывают двоих детей и преодолевают кризисы вместе, полагаясь только друг на друга.

Арсений Орлов

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