Первый муж назвал брак с ней мучением, а второй ушел после скандала: что не так в отношениях Татьяны Арнтгольц и реальная причина ее ухода из «Жди меня»

06 августа 2026, 19:43

Татьяна Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Ласточкино гнездо»)

Татьяну Арнтгольц многие знают просто как многогранную актрису или телеведущую программы «Жди меня». Но реальная жизнь звезды оказалась куда сложнее и интереснее любых экранных образов. Яркий пример — её первый брак с Иваном Жидковым. Для публики это выглядело как идеальный роман: случайная встреча в аэропорту, стремительное развитие отношений и свадьба. Однако позже стало ясно, что за этим благополучием скрывались далеко не радужные обстоятельства. Почему личная жизнь артистки, начавшаяся как сказка, превратилась в череду драм, читайте в материале «Радио 1».





Содержание С чем столкнулись сёстры при поступлении «Простые истины» и режиссёрская хитрость Сценическая химия или настоящие чувства? Что пошло не так в браке Арнтгольц и Богатырёва «Жди меня»: почему Татьяна Арнтгольц покинула проект после пяти лет

С чем столкнулись сёстры при поступлении



Татьяна и Ольга Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Лапушки»)

«Это был самый счастливый день», — вспоминала Татьяна в интервью «7 Дней». Первый год учёбы оказался самым тяжёлым: студенты почти всё время проводили в общежитии, вместе работали над этюдами и поддерживали друг друга.

«Простые истины» и режиссёрская хитрость



Татьяна Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

«Невозможно любить роль, если ты ненавидишь персонажа», — объясняет она в интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид!».

Сценическая химия или настоящие чувства?



Татьяна Арнтгольц (Фото: Кадр из фильма «Талисман любви»)

Что пошло не так в браке Арнтгольц и Богатырёва



Марк Богатырёв (Фото: Кадр из фильма «Кухня»)

«Жди меня»: почему Татьяна Арнтгольц покинула проект после пяти лет

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«Таня ушла из «Жди меня» по собственному желанию, много лет отдала данному проекту. Мы провели вместе прекрасные пять лет», — рассказал коллега «СтарХиту».