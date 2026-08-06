Первый муж назвал брак с ней мучением, а второй ушел после скандала: что не так в отношениях Татьяны Арнтгольц и реальная причина ее ухода из «Жди меня»
Татьяну Арнтгольц многие знают просто как многогранную актрису или телеведущую программы «Жди меня». Но реальная жизнь звезды оказалась куда сложнее и интереснее любых экранных образов. Яркий пример — её первый брак с Иваном Жидковым. Для публики это выглядело как идеальный роман: случайная встреча в аэропорту, стремительное развитие отношений и свадьба. Однако позже стало ясно, что за этим благополучием скрывались далеко не радужные обстоятельства. Почему личная жизнь артистки, начавшаяся как сказка, превратилась в череду драм, читайте в материале «Радио 1».
С чем столкнулись сёстры при поступленииТатьяна Арнтгольц родилась весной 1982 года в Калининграде в семье актёров местного драматического театра Альберта Арнтгольца и Валентины Галич. Детство Тани и её сестры-близнеца Ольги прошло прямо в театре: пока родители играли в спектаклях, девочек оставляли у костюмеров, и они часами мерили бальные платья.
На сцену она впервые вышла в девять лет — в постановке «Золотой цыплёнок». Старшая из наследниц появилась на свет на 20 минут раньше, и, как шутят в семье, эти минуты определили их характеры: Таня росла бойкой и дерзкой, младшая — тихой и застенчивой. При этом шустрая из сестёр в детстве думала вовсе не об актёрстве, а о спортивной журналистике — серьёзно занималась пятиборьем и художественной гимнастикой. Всё изменилось, когда их перевели в специализированный класс с углублённым изучением актёрского мастерства, где преподавали педагоги из местного драматического театра. Там девочки познакомились с Артёмом Ткаченко, который позже тоже стал актёром. Втроём они отправились поступать в Москву. Но в большинстве столичных вузов им отказывали, объясняя просто: две одинаковые актрисы не нужны. Артём тоже столкнулся с трудностями на этапе зачисления. В итоге взяли их только в Щепкинское училище.
«Это был самый счастливый день», — вспоминала Татьяна в интервью «7 Дней». Первый год учёбы оказался самым тяжёлым: студенты почти всё время проводили в общежитии, вместе работали над этюдами и поддерживали друг друга.
«Простые истины» и режиссёрская хитростьКинокарьера Татьяны началась ещё на первом курсе института, когда начинающую актрису пригласили сниматься в сериале «Простые истины». Однажды Ольга пришла навестить сестру во время съёмок. Режиссёры заметили их поразительное сходство и решили использовать замену одной на другую как сюжетный трюк в будущих проектах. Когда в кадре незаметно появлялась Ольга, зрители начинали гадать, почему героиня так резко меняется. Этот приём впоследствии успешно применяли в фильмах «Лапушки» и «Глянец». Переломным моментом в карьере стала роль министра культуры Екатерины Фурцевой, которую актриса до сих пор считает одной из самых любимых. Чтобы достоверно воплотить образ «Екатерины Третьей» советской эпохи, она проделала серьёзную подготовительную работу: погрузилась в архивы и нашла возможность пообщаться с людьми, знавшими министра лично. После этой премьеры за ней утвердилась репутация мастера глубоких и многогранных образов. Очередным подтверждением драматического таланта актрисы стала картина «Ласточкино гнездо». Для этой роли «Иде Калининой» пришлось освоить навыки работы хирурга на съёмочной площадке, а её техника владения скальпелем вызывала уважение даже у настоящих врачей-консультантов.
Сегодня на счету у старшей из сестёр более 60 ролей, однако к выбору новых проектов Татьяна подходит очень тщательно. Артистка неоднократно говорила в интервью, что для неё крайне важно понимать и принимать свой экранный образ, иначе работа не приносит удовлетворения.
«Невозможно любить роль, если ты ненавидишь персонажа», — объясняет она в интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид!».
Сценическая химия или настоящие чувства?Личная жизнь старшей Арнтгольц привлекает не меньше внимания, чем экранные работы звезды. Первый брак кинодивы с актёром Иваном Жидковым, в котором родилась дочь Мария, продлился пять лет. Спустя время после развода свердловчанин в интервью признавался, что отношения давались ему непросто, ссылаясь на разницу характеров и сложный эмоциональный фон в семье. Ещё до официального расставания с мужем в прессе начали обсуждать отношения Татьяны с её коллегой Григорием Антипенко. Их знакомство состоялось на съёмках сериала «Талисман любви», но по-настоящему они сблизились позже, во время совместной работы над спектаклем «Двое на качелях». Пара стала жить вместе, Антипенко быстро нашёл общий язык с дочерью актрисы. Однако их союз продлился около года: позже оба пришли к выводу, что, вероятно, приняли профессиональную сценическую химию за глубокие личные чувства.
Что пошло не так в браке Арнтгольц и БогатырёваНовый этап в личной жизни исполнительницы начался на съёмках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году, где её партнёром стал актёр Марк Богатырёв. По словам самого Марка, именно в общении с Татьяной звезда «Кухни» нашёл поддержку и опору после сложного периода в жизни. Отношения развивались стремительно: предложение руки и сердца прозвучало во время совместной поездки в Таиланд. Супруг часто подчёркивал в интервью, что встретил ту самую, единственную и идеальную: «Сначала она женщина и мама, а на третьем месте — актриса». В марте 2021 года у пары родился сын Даниил. Примечательно, что спустя всего три недели мальчика родила и сестра-близнец Татьяны — Ольга. Однако со временем в семье начали проявляться сложности. Весной 2024 года Марк появился на публике без обручального кольца и в беседе с журналистами признался, что совместная жизнь с актрисой требует особого терпения из-за постоянной занятости жены на съёмках, что и стало одной из причин охлаждения в отношениях.
«Жди меня»: почему Татьяна Арнтгольц покинула проект после пяти летОкончательный разрыв произошёл осенью 2025 года, когда стало известно, что Марк Богатырев подал заявление на развод. Свой шаг актёр объяснил внутренними психологическими трудностями и неготовностью к семейной жизни.
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На этом фоне уход Татьяны из программы «Жди меня» после пяти лет работы выглядит закономерным: проект требовал постоянного эмоционального включения в чужие судьбы, и в какой-то момент актриса призналась, что больше не может так глубоко переживать за каждую историю. К тому же, по словам соведущего артистки Александра Лазарева, она хотела больше времени уделять театру и съёмкам в кино.
«Таня ушла из «Жди меня» по собственному желанию, много лет отдала данному проекту. Мы провели вместе прекрасные пять лет», — рассказал коллега «СтарХиту».Сейчас главной поддержкой для неё остаётся сестра Ольга. Со слов близкого окружения, жизни сестёр-близнецов по-прежнему удивительно похожи: обе прошли через разводы, обе воспитывают двоих детей и преодолевают кризисы вместе, полагаясь только друг на друга.