22 октября 2026, 14:54

Елена Шевченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Шевченко прошла путь от студентки Новосибирского театрального училища до актрисы московской сцены и кино. В её судьбе нашлось место громким отношениям с Владимиром Машковым, материнству, работе в Театре Маяковского и переезду в Америку. Сегодня артистка посвящает время семье, фотографии и творческим проектам. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Елены Шевченко и мечта о сцене Роман Елены Шевченко и Владимира Машкова Учёба в ГИТИСе и работа в Театре Маяковского Второй брак и рождение сыновей Переезд Елены Шевченко в США Чем Елена Шевченко занимается сейчас Отношение Елены Шевченко к Владимиру Машкову

Детство Елены Шевченко и мечта о сцене

Роман Елены Шевченко и Владимира Машкова

Мария Машкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Учёба в ГИТИСе и работа в Театре Маяковского

Второй брак и рождение сыновей

Переезд Елены Шевченко в США

Цыганская кровь, артспецшкола, колония, внебрачные дети и споры о наследстве: главные роли Спартака Мишулина и причина смерти

Чем Елена Шевченко занимается сейчас

Отношение Елены Шевченко к Владимиру Машкову