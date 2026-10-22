Бывшая жена Владимира Машкова живёт в Нью-Джерси и снимает фото: почему Елена Шевченко ушла из кино и переехала в США?
Елена Шевченко прошла путь от студентки Новосибирского театрального училища до актрисы московской сцены и кино. В её судьбе нашлось место громким отношениям с Владимиром Машковым, материнству, работе в Театре Маяковского и переезду в Америку. Сегодня артистка посвящает время семье, фотографии и творческим проектам. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Елены Шевченко и мечта о сценеЕлена Шевченко родилась 23 октября 1964 года в авиагородке под Новосибирском. Её отец работал лётчиком, мать занималась домом. Семья не имела отношения к актёрской профессии. Единственной связью с театром стала бабушка. Она работала кассиром в Театре юного зрителя и водила внучку на спектакли. Интерес к сцене у Елены появился ещё в школьные годы.
Родители не поддержали выбор дочери, однако она не отказалась от мечты. В 15 лет Шевченко поступила в Новосибирское театральное училище. Параллельно будущая актриса училась в вечерней школе. Такой график требовал серьёзной выдержки, но Елена решила идти до конца.
Роман Елены Шевченко и Владимира МашковаВ театральном училище Елена познакомилась с Владимиром Машковым. Он пришёл на курс позднее и сразу обратил на себя внимание. Между студентами начался роман, который быстро перерос в совместную жизнь. Отношения пары сопровождали частые эмоциональные конфликты. После одного из таких эпизодов Шевченко рассказала педагогам о случившемся. Руководство училища исключило Машкова, после чего он отправился в Москву и поступил во МХАТ.
Позже Елена узнала о беременности. В 1985 году у пары родилась дочь Мария, а спустя несколько месяцев Шевченко и Машков зарегистрировали брак. Актриса переехала к супругу в столицу. Семейная жизнь не сложилась. Через два года после рождения дочери супруги расстались. Владимир Машков позднее говорил, что тяжело переживал развод.
Учёба в ГИТИСе и работа в Театре МаяковскогоПосле разрыва Елена Шевченко сосредоточилась на профессии. Она поступила в ГИТИС на курс Андрея Гончарова. Диплом актриса получила в 1990 году. Вскоре Шевченко пригласили в Театр Маяковского. Она выходила на сцену, однако главных ролей ей долго не предлагали. Параллельно артистка развивала карьеру в кино.
Одной из самых известных работ Елены стал фильм «Сирота казанская». Картина вышла в 1997 году, а режиссёром выступил Владимир Машков. Бывший супруг утвердил Шевченко на роль в своём проекте. За годы работы актриса снялась в 47 проектах. Её фильмография включает картины и сериалы разных жанров.
Второй брак и рождение сыновейПосле развода с Владимиром Машковым Елена Шевченко вышла замуж за режиссёра Игоря Лебедева, выпускника ГИТИСа. В этом союзе у актрисы родились двое сыновей — Никита и Всеволод. Со временем отношения супругов исчерпали себя. Шевченко рассказывала, что они просто «перегорели». Расставание прошло без публичных скандалов.
Переезд Елены Шевченко в СШАВ 2015 году Елена Шевченко решила переехать в США. К этому шагу её подтолкнуло желание попробовать другую жизнь и знакомство с будущим мужем Борисом Палантом. Борис Палант — адвокат с многолетним стажем, родом из Харькова. В 2019 году пара сыграла свадьбу без широкого публичного внимания. Супруги поселились в штате Нью-Джерси, неподалёку от океана.
После эмиграции Шевченко не стала ждать предложений от российских режиссёров. Она поступила в Paier College of Art и освоила фотографию. Сейчас актриса снимает портреты и городские сюжеты, а отдельными работами делится в социальных сетях.
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Чем Елена Шевченко занимается сейчасСегодня Елена Шевченко почти не появляется на экране. Она сосредоточилась на творчестве и семье. В США актриса развивает проект, который помогает детям и подросткам раскрывать креативность через рисунок, фотографию и сторителлинг. В свободное время Шевченко общается с внучками Александрой и Стефанией — дочерьми Марии Машковой. По словам актрисы, девочки хорошо говорят по-русски и любят читать. В России у Елены осталась двухкомнатная квартира в Москве. В интервью артистка допускала, что когда-нибудь может вернуться в российскую столицу.
Отношение Елены Шевченко к Владимиру МашковуВ редком интервью 2023 года Шевченко высказалась о бывшем муже. Она призналась, что давно не общается с Владимиром Машковым и воспринимает его как совершенно другого человека.
При этом актриса не отказывается от собственной истории. Она говорила, что помнит талантливого молодого Владимира, а их дочь считает главным и счастливым итогом тех отношений. Прошлое остаётся частью её биографии, но возвращаться к нему Елена Шевченко не стремится.
Сейчас её жизнь связана с Америкой, искусством и близкими людьми. Актриса выбирает спокойствие, личное пространство и возможность заниматься тем, что приносит ей радость.