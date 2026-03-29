«Бог им судья»: ранний брак, алкоголизм и суды со снохой. Как сложилась судьба звезды «Баламута» Вадима Андреева?
Актеру, известному зрителям по роли искрометного Пети Горохова в комедии «Баламут», а также по драматическим образам в «Кадетстве», «Балаболе» и «Мосгазе», Вадиму Андрееву 30 марта исполняется 68 лет. Этот заслуженный артист, чья фильмография насчитывает уже более 200 работ, прошел долгий путь от сомнительной славы «рубахи-парня» до глубоко верующего человека. Его карьера была насыщена всесоюзной любовью, годами забвения в 90-е и громкими судебными исками. Подробности — в материале «Радио 1».
Тайна фамилии и первый успехБудущая звезда родилась в Москве в простой семье инженера и бухгалтера, но путь на экран оказался тернистым из-за анкеты. Изначально Вадим носил фамилию отца — Фейгельман. Поступить в театральный с первой попытки не удалось: в «Щуке» ему дали понять, что с такой «неправильной» фамилией делать в искусстве нечего. Однако Андреев не опустил руки — он работал монтировщиком в Театре кукол, пока не попал на курс к легендарной Татьяне Лиозновой во ВГИК. Именно мэтр советской режиссуры настояла на смене фамилии: взяв фамилию своей будущей супруги Галины, Вадим открыл себе двери в большое кино.
Дебют в комедии «Баламут» в 1978 году стал оглушительным. Казалось, 20-летний парень мгновенно взлетел на Олимп славы. Однако, как ни парадоксально, роли «простого парня» сыграли с ним злую шутку. В интервью артист с горечью вспоминал, что толпы поклонниц осаждали его коллегу Николая Денисова, а его самого, исполнителя главной роли, девушки игнорировали, зато «мужики проходу не давали — выпить там, за жизнь поговорить». Сейчас за плечами Вадима Андреева сотни ролей — от главных в культовых советских картинах до эпизодов в современных сериалах, а также десятки дубляжей, включая легендарного Осла из «Шрека».
Ранний брак, измены и вера как спасениеЛичная жизнь артиста — это настоящая многосерийная драма с 40-летней историей. Единственной официальной женой Вадима остается Галина, с которой он расписался в 19 лет.
«Поцеловался — женись, такие времена были», — иронизирует актер, объясняя столь ранний союз.
У пары родился сын Андрей, который, в отличие от отца, выбрал бизнес и подарил звездным родителям внучку Софью. Однако семейная идиллия была иллюзорной. Андреев пережил глубочайший кризис среднего возраста, который едва не разрушил семью. На фоне проблем с алкоголем (после микроинсульта в 25 лет ему пришлось завязать) и отсутствия ролей он ушел от жены, купил отдельное жилье и жил в одиночестве.
Пара долгие годы находилась на грани развода, фактически живя порознь. Точкой невозврата стала вера. Андреев воцерковился, нашел духовника и спустя 36 лет брака настоял на венчании с Галиной.
«Я в последнее время стал всерьез думать о том, что, если Гали, не дай бог, первой не станет, у меня дорога одна — в монастырь», — цитирует starhit.ru артиста, который уже сейчас служит алтарником в подмосковном храме.
Скандал и суды со снохойСамый громкий скандал в биографии Андреева разразился не вокруг него самого, а вокруг его сына. Артист оказался втянут в грязную историю с рукоприкладством и клеветой. Бывшая избранница его сына Андрея, стюардесса Анастасия Нефёдова, публично обвинила возлюбленного в алкоголизме и побоях. Семейный скандал мгновенно стал достоянием прессы. Андреев-старший вынужден был оправдываться и судиться.
«Сын подал на нее в суд за клевету. С меня было всё снято, более того, к штрафу приговорили сторону обвинения. Ну потрепали мое имя. Бог им судья», — эмоционально комментировал ситуацию актер.
Трагедия усугубляется тем, что сейчас Вадим Андреев практически не видится с младшей внучкой — мать девочки настроена против общения с родней знаменитости, и актеру остается только молиться за нее и наслаждаться общением с внучкой от первого брака сына Софьей, которая, по его словам, уже «самостоятельная девушка» и иногда месяцами не приезжает в деревню к дедушке.
Как сейчас живет Вадим АндреевСегодня Вадим Андреев сознательно отказался от московской суеты. Он живет с женой Галиной в подмосковной деревне, вдали от шумных вечеринок. «Я — рабочая лошадка», — скромно говорит о себе артист, хотя его трудоспособности можно позавидовать. Он много путешествует по России, сажает цветы и продолжает активно сниматься, не представляя жизни без съемочной площадки.
Прошлый творческий год выдался для него довольно насыщенным. В 2025 году зрители увидели Андреева в мелодраме «Близкое счастье» (совместный проект России и Турции), семейном фэнтези «Марийские сказки» и боевике «Завербованный». Но главные сюрпризы ждут поклонников в 2026-м. В феврале уже состоялась премьера комедии с участием актера «Уволить Жору» (в компании Данилы Козловского и Михаила Галустяна). Также в планах выход комедии «Глазами младенца», драмы «Маргарита» и продолжение «Балабола». Вадим Андреев доказывает: возраст — не помеха для работы, если в сердце живет любовь к ремеслу и надежда на Бога.