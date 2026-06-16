Богатые родители и 20 лет разницы: на ком женился звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин и почему скрывает свою настоящую фамилию

16 июня 2026, 17:12

Максим Левин с супругой ( Фото: Инстаграм* @levina_kristina_666)

Один из самых брутальных и загадочных участников «Битвы экстрасенсов» Максим Левин официально простился с холостяцкой жизнью. Торжественная церемония бракосочетания прошла в атмосферных декорациях Петергофа. Избранницей потомственного колдуна стала некая Кристина, которая младше супруга почти на 20 лет. Почему личность невесты до последнего момента оставалась загадкой и о том, какие тайны хранит маг, расскажет «Радио 1».





Содержание Что скрывает потомственный колдун с криминальным прошлым Семейным статус мага: сколько у него было официальных браков и есть ли потомки Личность за спиной мага: всё, что известно о Кристине — новой жене победителя «Битвы экстрасенсов» В чём интрига финансовой стратегии бывшего «обнальщика» Появится ли победитель «Битвы экстрасенсов» в новых проектах в 2026–2027 годах?

Что скрывает потомственный колдун с криминальным прошлым

«Я обнальщик… Они перечисляют мне безнал якобы за услуги — транспортные, юридические... Я нарисую на бумаге что угодно, "работаю" во всех сферах, кроме ядерной физики и молекулярной химии. А дальше — вынимаю деньги из банкоматов и отдаю кеш заказчику», — приводит слова Левина «Комсомольская правда».

Семейным статус мага: сколько у него было официальных браков и есть ли потомки



Ангелина Изосимова (Фото: Инстаграм* @angelina___izosimova)

Личность за спиной мага: всё, что известно о Кристине — новой жене победителя «Битвы экстрасенсов»



Кристина Левина ( Фото: Инстаграм* @levina_kristina_666)

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«При встрече экстрасенсорно ничего не почувствовал, я почувствовал только глобальные бойцовские качества сидящей напротив меня девушки. Но она что-то дрожала вся, волновалась, хотя многие волнуются. Какой-то взаимной такой симпатии, как между мужчиной и женщиной, не было, что-то человеческое, конечно, да. Никто и подумать не мог, чем продолжатся эти отношения», — признался Левин «СтарХиту».

«В день рождения я приехал вечером домой, а она выкладывает мне паспорт свой новый, в котором уже стоит фамилия Левина. А она пошла просто и поменяла свою фамилию — это и был подарок на день рождения. И с точки зрения магии слегонца приворожила всей этой ситуацией. Я вспотел, обалдел, но где-то внутри мне от этого было очень приятно», — эмоционально поделился обладатель «Синей руки».

В чём интрига финансовой стратегии бывшего «обнальщика»



Максим Левин с супругой ( Фото: Инстаграм* @levina_kristina_666)

Появится ли победитель «Битвы экстрасенсов» в новых проектах в 2026–2027 годах?