Богатые родители и 20 лет разницы: на ком женился звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин и почему скрывает свою настоящую фамилию
Один из самых брутальных и загадочных участников «Битвы экстрасенсов» Максим Левин официально простился с холостяцкой жизнью. Торжественная церемония бракосочетания прошла в атмосферных декорациях Петергофа. Избранницей потомственного колдуна стала некая Кристина, которая младше супруга почти на 20 лет. Почему личность невесты до последнего момента оставалась загадкой и о том, какие тайны хранит маг, расскажет «Радио 1».
Что скрывает потомственный колдун с криминальным прошлымМаксим Левин родился 9 сентября 1978 года в Ленинграде. Своё детство и родителей экстрасенс предпочитает не афишировать. В юности он серьёзно занимался карате, заслужив чёрный пояс, а затем получил высшее образование. Примечательно, что до обретения славы Максим долгое время работал на государственной службе в администрации Санкт-Петербурга. Он занимал должность замначальника областного пресс-центра, был советником губернатора. Его настоящая фамилия — Николаев.
Под ней бывший госслужащий фигурировал в криминальных сводках и интервью до участия в «Битве экстрасенсов», где взял псевдоним Левин. Биография Максима полна противоречий: хотя сам мужчина позиционирует себя потомственным колдуном в девятом поколении, прошлое звезды мистического реалити оказалось тесно связано с криминалом. В одном из интервью экстрасенс признался, что до телевидения занимался нелегальным обналичиванием денег, подкупом полицейских и оформлением кредитов на чужие паспорта, за что получил условный срок.
«Я обнальщик… Они перечисляют мне безнал якобы за услуги — транспортные, юридические... Я нарисую на бумаге что угодно, "работаю" во всех сферах, кроме ядерной физики и молекулярной химии. А дальше — вынимаю деньги из банкоматов и отдаю кеш заказчику», — приводит слова Левина «Комсомольская правда».Настоящая слава пришла к родовому ведуну в 2021 году после победы в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов», однако триумф омрачился арестом: уже в январе 2022 года его осудили на три года колонии за мошенничество, из которых Левин отсидел полтора года. Тем не менее тюремный срок не разрушил карьеру Максима — экстрасенс успешно вернулся на экраны и вновь завоевал любовь зрителей. Медиум продолжил покорять рейтинги, дойдя до финала в «Новой битве» в 2024 году, а также приняв участие в проектах «Битва сильнейших» в 2025 году и «Мастер игры» в 2026 году.
Семейным статус мага: сколько у него было официальных браков и есть ли потомкиДо свадьбы с Кристиной Максим Левин уже дважды состоял в официальном браке. В одном из интервью экстрасенс рассказывал, что его бывшую жену зовут Эвелина: именно она убедила супруга рискнуть и принять участие в телепроекте. До брака с Эвелиной у него был ещё один официальный союз. С предыдущей супругой он развёлся, когда у него начались проблемы с законом, сделав это ради её безопасности. Кроме того, пресса не раз связывала колдуна с другой участницей мистических шоу — ведьмой Ангелиной Изосимовой. Однако сам маг категорически отрицал эти домыслы и всегда называл наследницу карельской магии лишь соперницей по «Битве сильнейших». Что касается детей, то достоверной информации на этот счёт нет: Левин предпочитает оставлять эту тему за рамками публичного обсуждения.
Личность за спиной мага: всё, что известно о Кристине — новой жене победителя «Битвы экстрасенсов»Избранница Максима Левина, 30-летняя Кристина, моложе супруга почти на 20 лет. Девушка родилась в Омске в обеспеченной семье — родители избранницы наследника деревенских колдунов владеют гостиничным бизнесом. Однако возлюбленная участника мистических проектов предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно.
Молодая женщина никогда не была замужем и не имеет детей. Победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» признался: первая встреча с будущей супругой была вполне обычной и не произвела на него особого впечатления. Взаимное притяжение возникло значительно позже, когда они узнали друг друга получше.
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«При встрече экстрасенсорно ничего не почувствовал, я почувствовал только глобальные бойцовские качества сидящей напротив меня девушки. Но она что-то дрожала вся, волновалась, хотя многие волнуются. Какой-то взаимной такой симпатии, как между мужчиной и женщиной, не было, что-то человеческое, конечно, да. Никто и подумать не мог, чем продолжатся эти отношения», — признался Левин «СтарХиту».Максим также подчеркнул, что никогда не пытался использовать магию в отношениях. Кристина сумела покорить его безо всякой мистики — сама, по выражению экстрасенса, «приворожила» колдуна. Произошло это благодаря её нестандартным подаркам и искренним поступкам, которые тронули сердце мага. Ещё до официальной церемонии Кристина успела поменять документы и на день рождения преподнесла Максиму паспорт с уже вписанной фамилией мужа — такого сюрприза будущий супруг явно не ожидал.
«В день рождения я приехал вечером домой, а она выкладывает мне паспорт свой новый, в котором уже стоит фамилия Левина. А она пошла просто и поменяла свою фамилию — это и был подарок на день рождения. И с точки зрения магии слегонца приворожила всей этой ситуацией. Я вспотел, обалдел, но где-то внутри мне от этого было очень приятно», — эмоционально поделился обладатель «Синей руки».