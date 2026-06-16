Неудачно сходила к косметологу и нашла мужа на сайте знакомств. С какой голливудской актрисой сравнивают звезду «Скорой помощи» Марину Доможирову?
Марина Доможирова — российская актриса театра и кино, которая завоевала популярность благодаря роли фельдшера Раисы Тартаковой в сериале «Скорая помощь». Зрители также часто обращают внимание на ее поразительное сходство с голливудской актрисой Риз Уизерспун, из-за чего артистку нередко называют российской версией знаменитой «блондинки в законе». 17 июня Марина отмечает 37-летие. Подробнее о творческом пути, личной жизни и истории, после которой актриса стала опасаться косметологических процедур, — в материале «Радио 1».
Биография Марины Доможировой: детство и юностьМарина Доможирова родилась 17 июня 1989 года в Кургане. Интерес к сцене появился у нее еще в раннем детстве. Будущая актриса активно участвовала в творческой жизни детского сада и школы, выступала на концертах, принимала участие в постановках и вскоре начала заниматься в Театре эстрадных миниатюр при Дворце детского и юношеского творчества в Кургане.
Позже артистка признавалась, что росла очень чувствительным ребенком. Любая несправедливость или обида могли надолго выбить ее из привычного состояния. В такие моменты Марина замыкалась в себе и могла подолгу ни с кем не разговаривать.
Серьезным испытанием для девушки стала смерть отца. Трагедия произошла, когда Марине исполнилось 16 лет. Потеря близкого человека стала для нее тяжелым ударом. Однако впереди ее ждали выпускные экзамены и поступление в вуз, поэтому девушке пришлось собраться с силами и продолжить идти к своей цели.
Сначала Доможирова собиралась поступать в местное культпросветучилище. Однако мать убедила дочь попробовать свои силы в более крупных городах. После окончания школы она дала Марине деньги на билет и предложила отправиться поступать в Челябинск или Екатеринбург.
«Если не поедешь и не попробуешь, то потом никогда себе этого не простишь», — сказала женщина.Этот совет во многом определил дальнейшую судьбу будущей актрисы.
Образование и переезд в Санкт-ПетербургИзначально Марина поступила в Челябинскую государственную академию культуры и искусств на актерское отделение. Однако спустя некоторое время она решила продолжить образование в Санкт-Петербурге.
В 2008 году Доможирова перевелась на факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета, где обучалась в мастерской Семена Фридлянда и Виолетты Баженовой. В 2010 году она окончила учебное заведение, что стало отправной точкой ее профессиональной актерской карьеры.
Первые роли Марины Доможировой в кино и сериалахДебют на экране состоялся в картине «Исполнительный лист», где Марина появилась в эпизодической роли. Следующей работой стал популярный петербургский сериал «Литейный». В этом проекте Доможирова сыграла капитана милиции Алену Зорину по прозвищу Кобра. Персонаж оказался заметным, а сама актриса на протяжении нескольких сезонов регулярно появлялась на экране.
В дальнейшем сериалы стали важной частью ее фильмографии. Марина снималась в проектах «Шеф», «Такая работа», «Улицы разбитых фонарей-12», «Кулинар-2» и «Чужой район 2». А в 2015 году актриса получила первую по-настоящему крупную роль. В сериале «Спасайся, брат!» она воплотила образ девушки по имени Клава.
В последующие годы фильмография Доможировой активно пополнялась новыми работами. Зрители увидели ее в сериалах «Универ. Новая общага» и «Черная кошка».
В проекте «Убийство на троих» артистка сыграла эффектную Лену — любовницу супруга главной героини. В сериале «Береговая охрана-2» ей досталась роль медсестры Глаши, а в фильме «Разрешите тебя поцеловать… Отец невесты» Марина перевоплотилась в темпераментную военнослужащую Регину.
Отдельного внимания заслуживает работа в скетч-шоу «Анекдоты», в котором Доможирова смогла раскрыться как яркая комедийная актриса.
Сериал «Скорая помощь» и всероссийская популярностьНастоящую известность Марине Доможировой принес сериал «Скорая помощь». В 2018 году телеканал НТВ начал показ многосерийной медицинской драмы, рассказывающей о буднях сотрудников скорой помощи. Марина получила одну из центральных ролей и сыграла фельдшера Раису Тартакову.
Героиня актрисы стала важной частью сюжета. Особый интерес зрителей вызывала романтическая линия между Раей и персонажем Гоши Куценко. Попытки героев построить отношения сделали их одной из самых обсуждаемых пар проекта. Именно после выхода сериала популярность Доможировой значительно выросла.
Работа в театреПараллельно со съемками в кино Марина продолжала активно выступать на театральной сцене. Артистка принимала участие в антрепризных постановках Санкт-Петербурга.
Зрители могли увидеть ее в спектакле «Кыся» режиссера Льва Рохлина, постановке Сергея Роста «Ну и фрукт ты», а также в спектакле Александра Синотова «Операция “Развод”, или Первый принцип Вундермахера».
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Театр позволил актрисе постоянно совершенствовать профессиональные навыки и расширять актерский диапазон.
Фильмография Марины ДоможировойВ разные годы актриса принимала участие в следующих проектах:
- 2013 — «Тайны следствия-13»;
- 2015 — «Марафон для трех граций»;
- 2017 — «Чужое лицо»; «Морские дьяволы. Северные рубежи»;
- 2018 — «Чужая кровь»;
- 2019 — «Счастье можно дарить»; «Тест на беременность 2»;
- 2020 — «Закрытый сезон»;
- 2022 — «Вторая жена»; «Лихач-2»; «Чайки»; «Без правил»; «Дуэль королев»;
- 2023 — «Беспринципные в деревне»; «Престиж»;
- 2024 — «Третье сентября»;
- 2025 — «Баранкины и камни силы»; «Беспринципные в Питере»; «Кулинарный техникум»; «Планетяне»
- 2026 — «Полюби меня снова».
Почему Марину Доможирову сравнивают с Риз УизерспунНа протяжении многих лет поклонники и коллеги обращают внимание на внешнее сходство Марины Доможировой с голливудской актрисой Риз Уизерспун. Подобные сравнения появились еще в студенческие годы, а после того как Марина перекрасила волосы и стала блондинкой, разговоров на эту тему стало значительно больше.
Поначалу такие сравнения вызывали у актрисы раздражение. Доможировой не нравилось, что многие воспринимают ее исключительно через призму сходства со знаменитой американской звездой. Однако со временем отношение к этому изменилось.
«Каждый считал своим долгом подойти ко мне и сказать, как же я похожа на Уизерспун. Да, меня это раздражало. Но теперь я поняла, что в этом есть свои плюсы. Люди, которые меня не знают, видят во мне знакомого и даже родного человека. Порой это очень помогает», — рассказывала актриса.Сегодня Марина относится к подобным комментариям спокойно и даже видит в них определенные преимущества.
Личная жизнь Марины ДоможировойДолгое время артистка предпочитала не рассказывать о своей личной жизни. Известно, что однажды именно романтические отношения стали причиной ее переезда из Санкт-Петербурга в Москву. В столице жил молодой человек Марины.
Позже этот роман завершился, однако к тому времени актриса уже успела обзавестись профессиональными контактами и интересными предложениями по работе, поэтому решила остаться в Москве. Спустя некоторое время Марина встретила Дмитрия Ульянова.
В декабре 2022 года влюбленные официально зарегистрировали отношения. Перед свадьбой Доможирова устроила необычный девичник в бане и пригласила на праздник близких подруг. После церемонии молодожены отправились в свадебное путешествие в Южную Африку.
Актриса рассказывала, что познакомилась с будущим супругом через сайт знакомств. Она сознательно не рассматривала мужчин из актерской среды и мечтала встретить человека, который уверенно стоит на ногах и имеет стабильную профессию.
Пока супруги не стали родителями, однако оба мечтают о детях.
«Хотела бы я быть многодетной мамой, как Риз? Конечно, хочу. Я очень люблю детей, но думаю, что всему свое время. Я не люблю строить слишком далекие планы», — признавалась Марина.
Неудачная косметологическая процедураНесколько лет назад Марина Доможирова решила пройти популярную косметологическую процедуру. Актриса хотела удалить родинку и несколько жировиков на лице при помощи лазера. Однако результат оказался далек от ожидаемого.
По словам артистки, проблемы начались практически сразу после процедуры. На местах воздействия появились корочки, а после заживления на коже остались заметные углубления. Ситуацию усугубило пребывание на солнце. Несмотря на использование крема с максимальной степенью защиты, обработанные участки начали темнеть. В результате на лице появились многочисленные пятна.
«Всё мое лицо было в крапинку. Я уже комплексовала по этому поводу. На пробах была уверена, что все смотрят на эти пятнышки, а не на то, какая я талантливая актриса. И я постоянно делала маски для лица, наносила крем, стараясь эти точки осветлять специальными мазями», — рассказывала Доможирова.Позже косметолог порекомендовал пройти лазерный пилинг, чтобы выровнять поверхность кожи. Однако заметного улучшения актриса не увидела. Специалист советовал повторить процедуру, но после пережитого опыта Марина начала опасаться любых серьезных вмешательств.
«Мне страшно. Врач испортил мне лицо. Эта история лишний раз доказала фразу: от добра добра не ищут. Если нет серьезной проблемы, которая действительно беспокоит, не стоит подвергать себя таким агрессивным процедурам. Но если все-таки решаться на что-то, необходимо тщательно проверить клинику, врача и заранее узнать все нюансы», — заявила актриса.
Марина Доможирова сейчасСегодня Марина Доможирова продолжает активно развивать карьеру в кино. На своей странице она регулярно рассказывает подписчикам о новых проектах и признается, что особенно ценит возможность играть сложных и неоднозначных персонажей.
В 2026 году зрители увидели актрису в мелодраме «Полюби меня снова». Рассказывая о своей героине, Доможирова отмечала, что осталась благодарна режиссеру за доверие и возможность свободно работать над образом персонажа.
Также интересным профессиональным опытом для артистки стали съемки в сериале «Голливудск», который занял особое место среди ее последних проектов.