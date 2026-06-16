16 июня 2026, 12:07

Марина Доможирова (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

Марина Доможирова — российская актриса театра и кино, которая завоевала популярность благодаря роли фельдшера Раисы Тартаковой в сериале «Скорая помощь». Зрители также часто обращают внимание на ее поразительное сходство с голливудской актрисой Риз Уизерспун, из-за чего артистку нередко называют российской версией знаменитой «блондинки в законе». 17 июня Марина отмечает 37-летие. Подробнее о творческом пути, личной жизни и истории, после которой актриса стала опасаться косметологических процедур, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марины Доможировой: детство и юность Образование и переезд в Санкт-Петербург Первые роли Марины Доможировой в кино и сериалах Сериал «Скорая помощь» и всероссийская популярность Работа в театре Фильмография Марины Доможировой Почему Марину Доможирову сравнивают с Риз Уизерспун Личная жизнь Марины Доможировой Неудачная косметологическая процедура Марина Доможирова сейчас

Биография Марины Доможировой: детство и юность

Марина Доможирова (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

«Если не поедешь и не попробуешь, то потом никогда себе этого не простишь», — сказала женщина.

Образование и переезд в Санкт-Петербург

Марина Доможирова (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

Первые роли Марины Доможировой в кино и сериалах

Марина Доможирова (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

Сериал «Скорая помощь» и всероссийская популярность

Марина Доможирова и Гоша Куценко (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

Работа в театре

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Фильмография Марины Доможировой

2013 — «Тайны следствия-13»;

2015 — «Марафон для трех граций»;

2017 — «Чужое лицо»; «Морские дьяволы. Северные рубежи»;

2018 — «Чужая кровь»;

2019 — «Счастье можно дарить»; «Тест на беременность 2»;

2020 — «Закрытый сезон»;

2022 — «Вторая жена»; «Лихач-2»; «Чайки»; «Без правил»; «Дуэль королев»;

2023 — «Беспринципные в деревне»; «Престиж»;

2024 — «Третье сентября»;

2025 — «Баранкины и камни силы»; «Беспринципные в Питере»; «Кулинарный техникум»; «Планетяне»

2026 — «Полюби меня снова».

Почему Марину Доможирову сравнивают с Риз Уизерспун

Марина Доможирова и Риз Уизерспун (фото: Instagram* / actress_domozhirova и reesewitherspoon)

«Каждый считал своим долгом подойти ко мне и сказать, как же я похожа на Уизерспун. Да, меня это раздражало. Но теперь я поняла, что в этом есть свои плюсы. Люди, которые меня не знают, видят во мне знакомого и даже родного человека. Порой это очень помогает», — рассказывала актриса.

Личная жизнь Марины Доможировой

Марина Доможирова (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

Марина Доможирова с мужем (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

«Хотела бы я быть многодетной мамой, как Риз? Конечно, хочу. Я очень люблю детей, но думаю, что всему свое время. Я не люблю строить слишком далекие планы», — признавалась Марина.

Неудачная косметологическая процедура

«Всё мое лицо было в крапинку. Я уже комплексовала по этому поводу. На пробах была уверена, что все смотрят на эти пятнышки, а не на то, какая я талантливая актриса. И я постоянно делала маски для лица, наносила крем, стараясь эти точки осветлять специальными мазями», — рассказывала Доможирова.

Марина Доможирова (фото: Instagram* / actress_domozhirova)

«Мне страшно. Врач испортил мне лицо. Эта история лишний раз доказала фразу: от добра добра не ищут. Если нет серьезной проблемы, которая действительно беспокоит, не стоит подвергать себя таким агрессивным процедурам. Но если все-таки решаться на что-то, необходимо тщательно проверить клинику, врача и заранее узнать все нюансы», — заявила актриса.

Марина Доможирова сейчас