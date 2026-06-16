«Катюш, я, наверно, уйду…»: измена смертельно больной жене с 56-летней Гурченко и тайная пассия. Что сказал перед смертью Валерий Гаркалин

16 июня 2026, 16:41

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Валерий Гаркалин решил уйти от жены к Людмиле Гурченко, не подозревая, что супруга смертельно больна. Женщина скрывала диагноз, боясь усугубить состояние мужа, недавно перенесшего инфаркт. Узнав правду, актёр был раздавлен чувством вины и дал обет больше никогда не жениться. Как сложилась судьба народного артиста после этой истории и сдержал ли он своё обещание — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын, которого мать вымолила у смерти Почему Гаркалина никуда не брали — история творческой молодости актёра С маленьким ребёнком и одной зарплатой на двоих: как выживала молодая семья Первый звёздный час в 35 лет: съёмки и ночи, которые он не помнил История рокового увлечения на съёмочной площадке Что сделал Гаркалин, когда жена сказала: «Или ты бросаешь, или мы уходим» Три месяца борьбы в полном одиночестве Обещание, которое дал перед смертью

Сын, которого мать вымолила у смерти

Почему Гаркалина никуда не брали — история творческой молодости актёра



Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

С маленьким ребёнком и одной зарплатой на двоих: как выживала молодая семья

Первый звёздный час в 35 лет: съёмки и ночи, которые он не помнил



Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

История рокового увлечения на съёмочной площадке

«Мы были близко-близко друг к другу. И я помню каждую черточку ее лица, морщинку, которую Гурченко пыталась все время разгладить. Я ее очень любил, очень. И она меня», — признавался актёр журналу «7 Дней».

Что сделал Гаркалин, когда жена сказала: «Или ты бросаешь, или мы уходим»

«Как же это отвратительно»: была вхожа в дом и знакома с женой. Экс-супруга Галустяна раскрыла правду о его любовнице-визажистке

Три месяца борьбы в полном одиночестве

Обещание, которое дал перед смертью