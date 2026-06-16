«Катюш, я, наверно, уйду…»: измена смертельно больной жене с 56-летней Гурченко и тайная пассия. Что сказал перед смертью Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин решил уйти от жены к Людмиле Гурченко, не подозревая, что супруга смертельно больна. Женщина скрывала диагноз, боясь усугубить состояние мужа, недавно перенесшего инфаркт. Узнав правду, актёр был раздавлен чувством вины и дал обет больше никогда не жениться. Как сложилась судьба народного артиста после этой истории и сдержал ли он своё обещание — читайте в материале «Радио 1».
Сын, которого мать вымолила у смертиДетство Валерия Гаркалина в Москве было омрачено тяжёлым полиомиелитом, осложнением после которого стали хромота и шепелявость. Врачи не давали надежд на полное выздоровление и разводили руками. Вопреки всему, верующая мать, продав всё ради редкого лекарства и горячо обращаясь к Всевышнему, буквально вымолила чудо.
Болезнь отступила, хромота и дефекты речи исчезли. Осознавая, что судьба подарила ему второй шанс, Валерий поклялся не упускать его. Несмотря на выздоровление, ранние годы для будущего актёра были непростыми: парень рос замкнутым и физически слабым ребёнком. Чтобы компенсировать телесное бессилие, юноша погружался в мир фантазий и развивал воображение, которое и привело его к главной мечте — выйти на сцену.
Почему Гаркалина никуда не брали — история творческой молодости актёраКогда пришло время подавать документы в театральные вузы, мечта о сцене столкнулась с суровой действительностью. В Москве было несколько престижных институтов — и Гаркалин обошёл каждый из них. Но везде слышал один и тот же вердикт: «Юноша, с вашей дикцией… вы уверены, что это ваше призвание?». Лёгкая шепелявость всё ещё давала о себе знать. Конкуренция в театральные вузы была огромной, а приёмные комиссии — непреклонными. Когда молодой абитуриент уже почти отчаялся, ему посоветовали попробовать факультет кукольного искусства в Гнесинке, где требования к дикции были мягче, а главным считалось актёрское чутьё и умение работать с куклой.
Успешное поступление стало тем самым поворотным моментом, который навсегда изменил судьбу Валерия. История, о которой не говорили вслух В институте Гаркалин сразу покорил педагогов мощной внутренней энергией и умением работать с куклами так, что они оживали в его руках. Особенно близкие отношения сложились у него со строгой, но справедливой преподавательницей Екатериной. Их тайный роман, несмотря на рискованный статус «студент и педагог», перерос в нечто большее. Через год после распределения Валерия в Сибирь возлюбленные поженились. Екатерина, бросив всё в Москве, поехала за ним. Для неё это был серьёзный поступок, для Гаркалина — реальное спасение.
С маленьким ребёнком и одной зарплатой на двоих: как выживала молодая семьяЖизнь в сибирской провинции была суровой и бедной, но любовь помогала супругам держаться вместе. После рождения дочери Гаркалин взял на себя роль домохозяина, пока Екатерина обеспечивала семью. Однако именно тогда он начал регулярно выпивать. Екатерина, оставаясь главной опорой супруга, долго терпела, боролась с этой пагубной привычкой мужа, ругалась, но не уходила.
Первый звёздный час в 35 лет: съёмки и ночи, которые он не помнилНастоящий прорыв случился в 35 лет: роли в фильмах «Катала» и «Белые одежды» принесли Гаркалину широкую известность. Однако съёмки многосерийного фильма стали поворотными не только в карьере. Там он сблизился с актёром Андреем Болтневым, и их дружба переросла в разрушительное пьянство.
Артисты пили постоянно, срывая график и доводя режиссёра до ярости. Гаркалин чувствовал, что теряет контроль, но остановиться не мог. Именно в этот критический момент в его жизни появилась Людмила Гурченко.
История рокового увлечения на съёмочной площадкеНа съёмках «Белых одежд» Людмила Гурченко, которой было на тот момент 56 лет, только что развелась со своим четвёртым мужем и искала подтверждения своей привлекательности. Она обратила внимание на 37-летнего Гаркалина. Позже актёр признавался, что между ними действительно была любовь.
«Мы были близко-близко друг к другу. И я помню каждую черточку ее лица, морщинку, которую Гурченко пыталась все время разгладить. Я ее очень любил, очень. И она меня», — признавался актёр журналу «7 Дней».Однако, опьянённый вниманием легенды, Валерий потерял голову, на время забыв о жене и дочери. Этот роман оказался ярким, но недолгим: получив желанное подтверждение своей неотразимости, Гурченко быстро остыла, оставив Гаркалина один на один с разрушительными последствиями его предательства.
Что сделал Гаркалин, когда жена сказала: «Или ты бросаешь, или мы уходим»Знавшая о романе и запоях мужа Екатерина держалась до последнего, но, когда пьяный Гаркалин заговорил о разводе, терпение женщины лопнуло. Она поставила жёсткий ультиматум: либо он бросает пить, либо она уходит с дочерью. В этот момент истины актёр, привыкший к всепрощению жены, осознал, что рискует потерять всё, и на следующий же день закодировался, продержавшись без алкоголя 18 лет. Завязав с алкоголем, Гаркалин с головой ушёл в работу.
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Получив роль в комедии «Ширли-мырли», Гаркалин стал звездой. Артист много снимался, играл в театре, ездил на гастроли. Однако подорванный запоями организм не выдержал такого ритма: во время концертного тура в Латвии у актёра случился тяжелейший инфаркт. Катя вновь стала его ангелом-хранителем, пройдя с ним реабилитацию во Франции и заставив бросить курить. Врачи были уверены, что без заботы жены он бы не выжил. Супруги вернулись в Москву, и казалось, что худшее наконец позади.
Едва оправившись от инфаркта, Гаркалин вновь потерял голову. Его новой избранницей стала неизвестная женщина, но, по словам коллег и подруги артиста Татьяны Васильевой, это было настоящее безумие. По слухам, пассия актёра даже приходила к Кате, но суть их встречи осталась тайной. Не в силах совладать с нахлынувшими чувствами, Валерий вновь заговорил о разводе, даже не подозревая, что его жена уже смертельно больна.