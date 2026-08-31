«Больше нет сил»: крик о помощи Анастасии Немоляевой, которая шокировала подписчиков откровенным постом. Что случилось со звездой «Интердевочки»
Она была звездой «Курьера» и «Интердевочки», её лицо знала вся страна. Но в разгар карьеры Анастасия Немоляева ушла из кино и вместе с мужем открыла мастерскую по росписи мебели — среди их заказчиков были Роман Абрамович и Юрий Лужков. А в 2022 году актриса шокировала подписчиков откровенным признанием и попросила помочь найти нарколога и психолога. Что на самом деле происходит в жизни наследницы знаменитой династии и как живёт кинозвезда сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Известная фамилия, звёздные гости и неожиданное увлечениеАнастасия Немоляева родилась 30 июня 1969 года в Москве в семье, где все поколения были связаны с кинопроизводством. Выбор профессии в таких условиях был практически предопределён. Отец — оператор легендарных фильмов Николай Владимирович Немоляев — заслуженный деятель искусств РСФСР.
Его фильмография включает картины, ставшие классикой советского кинематографа: «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Покровские ворота» Михаила Козакова. Дед и бабушка — ветераны «Мосфильма». Тётя Анастасии — Светлана Немоляева, народная артистка России и звезда киноленты «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Детство прошло в творческой среде. В доме знаменитостей часто собирались артисты и режиссёры, обсуждались сценарии и новые проекты. Однако девочка с детства интересовалась не актёрской игрой, а изобразительным искусством. Юную наследницу привлекали работа с деревом, роспись, декоративное оформление. Однажды папа принёс дочери деревянную доску и показал технику нанесения краски. Анастасия всю ночь просидела за работой и к утру вручила матери подарок, сделанный своими руками.
Что случилось после всесоюзной славы, обрушившейся в 15 лет?Кинематографическое окружение рано или поздно должно было привести Анастасию на съёмочную площадку. Дебют состоялся в 1980 году, когда ей было 11 лет: юная актриса снялась сразу в двух картинах — комедии «Старый Новый год» и драме «Три года». Но звёздный час наступил в 15 лет, когда её отец Николай Немоляев работал оператором в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Режиссёр долго не мог найти исполнителя на главную роль Ивана Мирошникова.
Тогда Анастасия показала постановщику фотографии своих одноклассников, среди которых был Фёдор Дунаевский. В итоге на пробы пригласили обоих, и так сложился один из самых запоминающихся экранных дуэтов восьмидесятых. После премьеры картины в 1986 году на юных актёров обрушилась всесоюзная слава. Девочки-подростки копировали причёску и стиль героини Немоляевой — профессорской дочки Кати Кузнецовой. Следующей заметной работой стала роль Ляльки в «Интердевочке» Петра Тодоровского, которую в 1989 году посмотрели свыше 40 миллионов зрителей. После этого успеха актриса окончила ГИТИС и работала в театре на Малой Бронной, но в итоге ушла из профессии.
Кто стал отцом трёх её дочерейВ 1992 году Анастасия работала на съёмках исторической драмы «Сны о России» — совместного российско-японского проекта. На площадке присутствовало много иностранных специалистов. Именно тогда Немоляева встретила своего будущего мужа — Вениамина Скальника, переводчика и продюсера, имевшего евразийские корни. Мужчина свободно говорил на «великом и могучем» и носил второе имя — Цутому Исудзима. Знакомство быстро переросло в отношения, и уже через полгода Анастасия и Вениамин поженились. В этом браке родились три дочери: София, Евдокия и Ефросинья. Все три девочки носят фамилию отца. Они выросли в атмосфере безусловной любви, без громких скандалов и выяснения отношений. Супруги разделяют интерес к искусству и вместе занимаются дизайнерским бизнесом.
Чем обернулся кризис 90-х для семьи НемоляевойВ эпоху перемен российское кинопроизводство переживало серьёзный кризис, театры испытывали финансовые трудности. Молодая семья Немоляевой и Скальника столкнулась с необходимостью искать дополнительные источники дохода. Анастасия Немоляева начала заниматься росписью мебели с 1996 года.
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По её собственным словам, переход из актёрской профессии в дизайн произошёл постепенно: продолжая работать в театре, актриса параллельно увлеклась оформлением интерьеров и декорированием мебели. Супруги организовали семейную мастерскую, где разделили обязанности. Муж, по образованию режиссёр, взял на себя техническую и конструкторскую часть работы с деревом. Жена сосредоточилась на художественной росписи, разработке эскизов и декоративном оформлении.
Постепенно семейное дело переросло в полноценную студию дизайна. Среди клиентов кинодивы и переводчика оказались известные предприниматели и политики — в частности, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Юрий Лужков.
Пост о помощи, сплетни и тихая жизнь. Что на самом деле происходит с НемоляевойВ марте 2022 года актриса Анастасия Немоляева опубликовала в социальных сетях пост, который привлёк пристальное внимание прессы. Как сообщал «Московский комсомолец», в своём обращении она написала, что у неё «больше нет сил», и попросила подписчиков поделиться контактами нарколога, психиатра и психолога.
Таблоиды быстро растиражировали эту информацию, опубликовав заголовки о тяжёлой зависимости артистки. Позднее Немоляева прокомментировала ситуацию, объяснив, что её сообщение было вызвано отчаянием и тяжёлым эмоциональным состоянием, а не хроническим алкоголизмом. Дизайнер выразила признательность поклонникам за поддержку и отметила, что благодаря резонансу у неё теперь есть «крутейший список» специалистов. В последние годы Анастасия практически не снимается в кино. Художница руководит собственной студией, расписывает мебель и посуду. Её муж, Вениамин Скальник, владеет производством, где занимаются дизайном, созданием предметов интерьера на заказ и реставрацией. Работы супруги бывшего переводчика выставляются в известных московских галереях, их покупают не только в России — часть предметов отправилась во Францию, Великобританию и Японию.
«Я счастлива вдали от светской суеты. Возвращаться в кино не планирую. Моя жизнь теперь — мастерская, творчество и тишина», — поделилась кинозвезда с «Woman.ru».