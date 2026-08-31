«Больше нет сил»: крик о помощи Анастасии Немоляевой, которая шокировала подписчиков откровенным постом. Что случилось со звездой «Интердевочки»

31 августа 2026, 20:31

Анастасия Немоляева (Фото: кадр из передачи «Мой герой»)

Она была звездой «Курьера» и «Интердевочки», её лицо знала вся страна. Но в разгар карьеры Анастасия Немоляева ушла из кино и вместе с мужем открыла мастерскую по росписи мебели — среди их заказчиков были Роман Абрамович и Юрий Лужков. А в 2022 году актриса шокировала подписчиков откровенным признанием и попросила помочь найти нарколога и психолога. Что на самом деле происходит в жизни наследницы знаменитой династии и как живёт кинозвезда сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Известная фамилия, звёздные гости и неожиданное увлечение Что случилось после всесоюзной славы, обрушившейся в 15 лет? Кто стал отцом трёх её дочерей Чем обернулся кризис 90-х для семьи Немоляевой Пост о помощи, сплетни и тихая жизнь. Что на самом деле происходит с Немоляевой

Известная фамилия, звёздные гости и неожиданное увлечение



Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Что случилось после всесоюзной славы, обрушившейся в 15 лет?



Анастасия Немоляева и Фёдор Дунаевский (Фото: кадр из фильма «Курьер»)

Кто стал отцом трёх её дочерей



Вениамин Скальник (Фото: кадр из передачи «Мой герой»)

Чем обернулся кризис 90-х для семьи Немоляевой

Унижения, деменция, дом престарелых: где и как доживает свои дни легендарная Лидия Федосеева-Шукшина после связи с Алибасовым

Пост о помощи, сплетни и тихая жизнь. Что на самом деле происходит с Немоляевой



Анастасия Немоляева с мужем и дочерьми (Фото: кадр из передачи «Мой герой»)

«Я счастлива вдали от светской суеты. Возвращаться в кино не планирую. Моя жизнь теперь — мастерская, творчество и тишина», — поделилась кинозвезда с «Woman.ru».