«Большинство моих друзей — иноагенты»: интервью с вдовой чеченца и свадьба по еврейским традициям. Куда пропал Леонид Парфёнов и почему ушел с НТВ
Журналист, телеведущий и писатель Леонид Парфёнов много лет оставался одним из главных популяризаторов истории в России. Ирония и серьёзная работа с архивами — фирменный стиль документалиста. Его проекты, от «Намедни» до видеоблогов, помогли нескольким поколениям разобраться в сложных эпохах. А потом он исчез с федеральных экранов. Почему сценарист оказался вне российского телеэфира и как сегодня выглядит его жизнь, читайте в материале «Радио 1».
Сын инженера, который пошёл против системыЛеонид Геннадьевич Парфёнов родился 26 января 1960 года в Череповце Вологодской области. Его отец, Геннадий Викторович Парфёнов (1931–2004), был главным инженером Череповецкого металлургического комбината. Мать работала учителем истории. С ранних лет Парфёнов тянулся к гуманитарным предметам и рано заинтересовался журналистикой. Уже в 13 лет подросток начал публиковать собственные заметки в местных газетах.
За одну из таких работ юный корреспондент был награждён путёвкой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». После окончания школы в 1977 году Леонид поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В студенческие годы он жил в общежитии с болгарами и быстро освоил южнославянский язык. Диплом Парфёнов получил в 1982 году. По распределению череповчанин вернулся на малую родину и начал работать корреспондентом в газете «Вологодский комсомолец». В советское время Леонид одним из первых в провинциальной журналистике начал писать о нестандартных для официальной прессы темах: молодёжной культуре, моде и рок-музыке. Через год вологодский новатор перешёл на телевидение.
За что Парфёнова уволили с НТВ?После работы в Вологде Леонид Парфёнов переехал в Москву и в 1986 году начал работать в Главной редакции молодёжных программ Центрального телевидения. В этот период выпускник журфака готовил материалы для программы «Мир и молодёжь», проектом которой руководил Эдуард Сагалаев. 29 октября 1990 года вышел первый выпуск авторской программы Парфёнова «Намедни». Передача продержалась в эфире Центрального телевидения до марта 1991 года, после чего была закрыта в связи с изменившейся редакционной политикой. Осенью 1993 года телепроект «Намедни» вновь появился на экранах — уже на НТВ.
В одном из выпусков этого же года, героем которого был музыкант Богдан Титомир, прозвучала фраза «Пипл хавает». Это выражение стало крылатым и в массовом сознании часто ассоциировалось с информационными реалиями и поп-культурой лихих девяностых. В период с 2000 по 2003 год на этой же кнопке демонстрировался исторический документальный цикл Парфёнова «Российская империя». Журналист проработал на канале более десяти лет, однако в июне 2004 года был уволен, а программа «Намедни» — закрыта. Поводом для конфликта с руководством якобы стало интервью с вдовой убитого чеченского политика. После ухода с НТВ Леонид сосредоточился на создании кинохроники и работе в печатных СМИ. На «Первом канале» были представлены документальные проекты Парфёнова «Птица-Гоголь» (2009) и «Цвет нации», телевизионная премьера которого состоялась 12 июня 2014 года. С этого периода сценарист больше не выпускал регулярных новостных и аналитических программ на федеральном телевидении. Он переключился на книги и цифровые медиа.
Кем стали дети журналиста и что заставило его дочь выйти на публику с личной историей?Леонид Парфёнов женат на Елене Чекаловой — известном ресторанном критике, писателе и телеведущей. Они поженились 6 ноября 1986 года, а первый совместный отпуск провели в Тбилиси. В браке родились двое детей. Старший, Иван (1988), получил образование в Великобритании и со временем построил карьеру в сфере цифрового маркетинга и медиа. В 2015 году он женился на Марии Бройтман, дочери инвестиционного банкира Михаила Бройтмана. Свадьбу сыграли по еврейским традициям.
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В 2018 году у медийщика появился первый ребёнок — сын Михаил. Через год родилась девочка Белла. Младшая сестра Ивана, Мария (1992), окончила университет по специальности «ресторанно-гостиничный бизнес». Она первой в России публично рассказала о своём диагнозе — дислексии. С тех пор наследница Парфёновых активно занимается просветительской работой, помогая семьям, столкнувшимся с похожими трудностями. В ноябре 2022 года девушка вышла замуж за израильского предпринимателя Сергея Мхитаряна. Церемония бракосочетания прошла в Тель-Авиве по традиционному еврейскому обряду (хупа). В июле 2025 года пара стала родителями первенца, которого назвали Меир.
Чем занимается Леонид Парфёнов после отъезда из РоссииВ конце 2022 года журналист перебрался в Грузию. Там он взялся за съёмки фильма об истории Тбилиси, а заодно подготовил переиздание книги «Намедни. Наша эра. 1961–1970». Парфёнов не скрывал: его жизнь — сплошные переезды. Он подолгу жил во Франции, навещал дочь в Израиле, а с лекциями объездил полмира.
«Большинство моих друзей — иноагенты, и они без конца подтрунивают надо мной. А я же не могу сам напрашиваться, мол: «А про меня забыли?» — иронизировал ведущий, выступая в Дубае.В соцсетях бывшего телеведущего то и дело мелькали кадры из Франции, Италии, Испании и Грузии — публика уже сбилась с толку, гадая, где ютубер находится сейчас. А Парфёнов продолжает выпускать материалы о событиях последних лет и репортажи 40-летней давности, не скрывая: выход обзоров напрямую зависит от донатов подписчиков.