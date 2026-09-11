«Большинство моих друзей — иноагенты»: интервью с вдовой чеченца и свадьба по еврейским традициям. Куда пропал Леонид Парфёнов и почему ушел с НТВ

11 сентября 2026, 14:27

Леонид Парфёнов (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Журналист, телеведущий и писатель Леонид Парфёнов много лет оставался одним из главных популяризаторов истории в России. Ирония и серьёзная работа с архивами — фирменный стиль документалиста. Его проекты, от «Намедни» до видеоблогов, помогли нескольким поколениям разобраться в сложных эпохах. А потом он исчез с федеральных экранов. Почему сценарист оказался вне российского телеэфира и как сегодня выглядит его жизнь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сын инженера, который пошёл против системы За что Парфёнова уволили с НТВ? Кем стали дети журналиста и что заставило его дочь выйти на публику с личной историей? Чем занимается Леонид Парфёнов после отъезда из России

Сын инженера, который пошёл против системы



Леонид Парфёнов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

За что Парфёнова уволили с НТВ?



Богдан Титомир (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Кем стали дети журналиста и что заставило его дочь выйти на публику с личной историей?

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Чем занимается Леонид Парфёнов после отъезда из России



Леонид Парфёнов (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

«Большинство моих друзей — иноагенты, и они без конца подтрунивают надо мной. А я же не могу сам напрашиваться, мол: «А про меня забыли?» — иронизировал ведущий, выступая в Дубае.