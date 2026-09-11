Завидный жених — подруге, а сама — к старику: чем закончилась дружба Лины Пырьевой и Натальи Фатеевой

11 сентября 2026, 14:18

Наталья Фатеева (Фото: кадр из фильма «Дети Дон-Кихота»)

Две красавицы советского кино, две подруги, чьи браки с влиятельными режиссёрами обсуждала вся страна. Наталья Фатеева и Лионелла Стриженова дружили десятилетиями, переживали разводы, романы и измены. Одна из них уступила завидного жениха подруге, а сама выбрала иную судьбу. Почему многолетняя дружба кинозвёзд оказалась крепче многих браков и что на самом деле происходило за кулисами их богемной жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Личная драма и крепкая дружба Дружба с Лионеллой Стриженовой Богемная жизнь советских актрис в 60-е годы

Личная драма и крепкая дружба



Владимир Басов (Фото: кадр из фильма «Приключение Буратино»)

Дружба с Лионеллой Стриженовой

«Прошло полтора года, и мы встретились вновь. Наташа успела окончить ВГИК и была замужем за режиссёром Басовым. Они снимали комнату в Глубоком переулке, и иногда мы с Натальей, которая ждала ребёнка, гуляли вечерами по Красной Пресне. С Басовым я познакомилась, когда уже родился Вовочка. Хорошо помню тот вечер: мы купаем малыша в оцинкованной ванночке, а Наташа то и дело бросает нервные взгляды на входную дверь. Взвинчена, потому что не знает, в каком состоянии явится муж, и ей заранее передо мной неудобно. Басов приходит трезвым. Наташа разом веселеет, а я несколько минут пребываю в шоке от его внешности. Фатеева всегда была для меня эталоном красоты и утончённости, рядом с ней мне представлялся греческий бог, а тут вдруг такое...» — писала автор.

«Охотница за деньгами всё из старого деда высосала и жалуется на большую грудь» : за что в сети травят молодую жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову

Богемная жизнь советских актрис в 60-е годы