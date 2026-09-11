Завидный жених — подруге, а сама — к старику: чем закончилась дружба Лины Пырьевой и Натальи Фатеевой
Две красавицы советского кино, две подруги, чьи браки с влиятельными режиссёрами обсуждала вся страна. Наталья Фатеева и Лионелла Стриженова дружили десятилетиями, переживали разводы, романы и измены. Одна из них уступила завидного жениха подруге, а сама выбрала иную судьбу. Почему многолетняя дружба кинозвёзд оказалась крепче многих браков и что на самом деле происходило за кулисами их богемной жизни, читайте в материале «Радио 1».
Личная драма и крепкая дружбаНаталья Николаевна Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове, но её личная жизнь с самого начала развивалась стремительно и не всегда безоблачно. В 19 лет она вышла замуж за однокурсника Леонида Тарабаринова, однако этот юношеский союз быстро исчерпал себя. Настоящим поворотным моментом стал её второй брак с уже признанным кинорежиссёром Владимиром Басовым, который был старше актрисы на 11 лет. Они поженились в 1958 году, и ради этого союза Басов оставил свою предыдущую жену, актрису Розу Макагонову. 9 февраля 1959 года у пары родился сын Владимир, впоследствии также выбравший профессию актёра и режиссёра. Однако рождение ребёнка не спасло семью: в 1961 году Фатеева и Басов развелись. Эта ранняя семейная драма оставила глубокий след: Владимир Басов-младший в более поздних интервью не раз признавался, что отношения с матерью всю жизнь оставались для него сложными и напряжёнными. Несмотря на личные неурядицы, Фатеева нашла эмоциональную опору в крепкой дружбе с актрисой Лионеллой Стриженовой (в девичестве Скирда), которую называла своей единственной настоящей подругой. Их сближению способствовал поразительно схожий жизненный опыт: обе девушки в юности вышли замуж за влиятельных, гораздо более старших по возрасту мэтров советского кино. Так, Стриженова стала женой Ивана Пырьева, разница в возрасте с которым составляла 37 лет. Отношения продлились шесть лет.
Дружба с Лионеллой СтриженовойФатеева и Стриженова познакомились в 1956 году в Одессе на съёмках фильма «Капитан «Старой черепахи». Вернувшись в Москву, актрисы не потеряли связь — так началась многолетняя дружба, которую Стриженова позже подробно описала в мемуарах «О друзьях и недругах».
«Прошло полтора года, и мы встретились вновь. Наташа успела окончить ВГИК и была замужем за режиссёром Басовым. Они снимали комнату в Глубоком переулке, и иногда мы с Натальей, которая ждала ребёнка, гуляли вечерами по Красной Пресне. С Басовым я познакомилась, когда уже родился Вовочка. Хорошо помню тот вечер: мы купаем малыша в оцинкованной ванночке, а Наташа то и дело бросает нервные взгляды на входную дверь. Взвинчена, потому что не знает, в каком состоянии явится муж, и ей заранее передо мной неудобно. Басов приходит трезвым. Наташа разом веселеет, а я несколько минут пребываю в шоке от его внешности. Фатеева всегда была для меня эталоном красоты и утончённости, рядом с ней мне представлялся греческий бог, а тут вдруг такое...» — писала автор.Несмотря на неказистую внешность, Басов обладал качествами, которые привлекали женщин: жизненным опытом, волей и мужской харизмой. По воспоминаниям Стриженовой, в тот вечер мужчина покорил Лионеллу своим талантом пародиста — узнав, что она студентка ГИТИСа, муж подруги начал имитировать её педагогов, что вызвало искренний смех и восхищение. Отношения Натальи и Владимира были непростыми — пара несколько раз расходилась и сходилась.
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По рассказам из близкого окружения пары, окончательный разрыв произошёл после романа Фатеевой с Андреем Мироновым во время съёмок фильма «Три плюс два». Кинорежиссёр не простил измену, и супруги развелись.
Богемная жизнь советских актрис в 60-е годыВ эпоху стиляг и джаза Фатеева и Лионелла Пырьева вели активную светскую жизнь: съёмки, пробы, рестораны, машины, знакомства с самыми известными людьми страны.
Летом 1966 года Лионелла организовала встречу Натальи с космонавтом Борисом Егоровым у проходной «Мосфильма». С ним она познакомилась, возвращаясь вечером от подруги домой. По словам Стриженовой, Егоров проявил к ней интерес, однако она, будучи замужем, решила свести нового знакомого со своей подругой. Увидев артистку, покоритель звёзд был очарован. Вскоре Наталья и Борис стали парой. Однако около 1971 года их отношения дали трещину. По сообщениям прессы, причиной расставания стала актриса Наталья Кустинская, коллега Фатеевой по фильму «Три плюс два» (1963). Кинодива утверждала, что у Фатеевой на съёмках произошёл роман с румынским актёром, что и привело к разрыву с Егоровым. Впоследствии Борис женился на интриганке. Сама Лионелла Ивановна устроила личную жизнь спустя восемь лет после смерти мужа. В 1976 году она вышла замуж за актёра Олега Стриженова, с которым прожила почти полвека вплоть до его кончины в 2025 году.