«Муж превратил театр в бордель»: туберкулёз, алкоголь и измены. Алиса Фрейндлих откровенно рассказала, почему ушла от супруга-режиссера
Она была главной музой Театра Ленсовета, а он — его создателем и её мужем. 21 год брака, рождение дочери, всесоюзная слава после «Служебного романа». А потом Алиса Фрейндлих узнала то, из-за чего была вынуждена уйти. Что происходило за кулисами этого союза и почему актриса, пережившая два развода, поставила точку в личной жизни навсегда — читайте в материале «Радио 1».
Студенческий «черновик» и роковая встречаВ 1956 году, сразу после окончания Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского, 22-летняя Алиса Фрейндлих вышла замуж за однокурсника Владимира Карасева. Молодая пара была зачислена в труппу Академического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, и казалось, что впереди их ждёт счастливая совместная жизнь и карьера. Но юношеский брак не выдержал испытания бытом и первыми профессиональными шагами. Спустя полтора года союз распался. Позже Алиса Бруновна в разговоре с журналистами неосторожно назовёт свой первый брак «черновиком» — коротким вступлением к главной странице жизни. Эти слова больно заденут её бывшего мужа.
Настоящие чувства вспыхнули позже — в том же театре, когда туда пришёл режиссёр Игорь Владимиров. Мужчина был старше Фрейндлих на 15 лет: опытный мастер, уверенный в себе. После долгих лет молчания Фрейндлих признавалась: «Я была влюблена мертвецки!». Однако связь долгое время оставалась тайной. Владимиров был женат на Зинаиде Шарко, и у них подростал сын. Сама Алиса Бруновна тоже ещё формально оставалась в браке. Два года актриса и режиссёр работали рядом, обмениваясь лишь тайными взглядами на репетициях.
Союз двух талантов и выбор между здоровьем и призваниемРазвод обоих стал лишь вопросом времени. В начале 60-х годов Алиса и Игорь поженились. Практически одновременно Владимиров получил назначение на должность главного режиссёра Ленинградского театра имени Ленсовета и начал создавать труппу, в которой хотел видеть свою главную музу. В этот момент Фрейндлих оказалась перед тяжёлым выбором: врачи диагностировали у неё туберкулёз и настоятельно требовали длительного лечения в Крыму. Но когда Владимиров позвал жену за собой в театр, актриса покинула санаторий. Недолеченная, она вернулась в сырой ленинградский климат.
По словам актрисы, работа с Владимировым была для неё важнее здоровья. Супруг ставил спектакли под неё, раскрывая весь диапазон её таланта. «Пигмалион», «Таня», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Ромео и Джульетта» — ленинградская публика стояла в очередях за билетами. Позже актриса признавалась: «Игорь Петрович Владимиров — мой настоящий учитель в искусстве, заботливый и строгий педагог, мой верный друг». Рождение в 1968 году дочери Варвары, казалось, только укрепило этот союз.
Кинокарьера и финалКак только фильм «Служебный роман» вышел на экраны в 1977 году, Фрейндлих стала всесоюзной звездой. По воспоминаниям создателей картины, Эльдару Рязанову пришлось приложить немалые усилия, чтобы уговорить Владимирова отпустить жену на съёмки — театральный педагог ревностно относился к кинематографу и опасался потерять свою приму. Чтобы не срывать ленинградские репетиции, актриса работала на износ.
«Я работала так: ночь в поезде — съёмки, ночь в поезде — спектакль. Но в какой-то момент я стала его собственностью, у меня было 16 спектаклей. Я почувствовала, что начинаю буксовать как актриса», — приводит слова кинодивы «Рамблер».
Оглушительный успех картины задел режиссёрское самолюбие Владимирова. Из создателя, формировавшего репертуар театра под свою музу, народный артист СССР постепенно превращался в «мужа той самой Фрейндлих». Ситуация усугублялась личными проблемами: по воспоминаниям современников, Владимиров стал злоупотреблять алкоголем и заводил романы с молодыми актрисами труппы.
«Муж превратил театр в свой бордель и думал, я стерплю!» — цитирует звезду «ЭГ».Поводом для разрыва стала, по свидетельствам инсайдеров, газетная статья с хвалебной рецензией под заголовком «Театр одной актрисы» — это окончательно задело режиссёрское самолюбие Владимирова. В 1981 году, после 21 года совместной жизни, брак был расторгнут. Ещё два года бывшие супруги продолжали работать вместе. В 1983 году Фрейндлих покинула Театр Ленсовета и перешла в БДТ, где начался новый этап её карьеры.
Третий брак: молодой избранник и протест наследницыПосле тяжёлого развода с Владимировым Фрейндлих нашла утешение в отношениях с Юрием Соловьём — молодым артистом и художником, с которым познакомилась ещё в Театре Ленсовета. Вместе они играли в спектакле «Варшавская мелодия» Льва Зорина. Соловей был младше актрисы на 15 лет, но разница в возрасте не стала препятствием — в 1982 году они поженились. Юрий последовал за женой в БДТ, однако тень её славы вновь стала испытанием для брака. Молодой муж тяжело переживал собственную невостребованность на фоне великой супруги. Известность Фрейндлих вызывала у него раздражение и бытовые конфликты.
«Так как Юрий ничего не оканчивал, то у него была масса проблем, хотя он очень одарённый человек. И вот то обстоятельство, что у меня всегда было всё в порядке, а у него — всегда не в порядке, очень действовало на наши отношения. Когда мы поняли, что стрессов больше, чем в состоянии выдержать организм, мы очень дружно разошлись…», — вспоминала кинодива.Ситуацию осложняло и то, что новый муж не пришёлся по душе 14-летней Варваре. Девушка тяжело переживала развод родителей и не принимала отчима. Дома то и дело вспыхивали ссоры: девочка отстаивала своё и постоянно сравнивала Соловья с родным отцом. Фрейндлих оказалась между любимым мужчиной и единственной дочерью.
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Когда Юрий захотел эмигрировать в Германию, где ему предлагали работу, актриса ехать с ним категорически отказалась — бросить родную сцену, ленинградского зрителя и русский язык она не могла. В 1990 году, спустя восемь лет совместной жизни, брак распался. Соловей уехал за границу, где со временем стал признанным художником. Фрейндлих же поставила в личной жизни окончательную точку.
Позднее счастье и благодарность вопреки обидамПосле развода с «Баронессой де Шампиньи» из «Соломенной шляпки» Игорь Владимиров снова пошёл под венец. Его женой стала актриса Инесса Перелыгина — младше режиссёра на 44 года. Супруги прожили вместе до самой его смерти в 1999 году. Последние годы народный артист СССР серьёзно болел: он перенёс установку кардиостимулятора, несколько инсультов и инфарктов.
Ему требовался постоянный уход. Несмотря на тяжёлый развод, Фрейндлих никогда не говорила о бывшем муже плохо. Актриса помнит прежде всего годы совместной работы в Театре Ленсовета и неизменно называет его своим учителем и верным другом. По словам близких, даже спустя десятилетия звезда «Служебного романа» вспоминает о нём тепло и с уважением.