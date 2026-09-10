«Муж превратил театр в бордель»: туберкулёз, алкоголь и измены. Алиса Фрейндлих откровенно рассказала, почему ушла от супруга-режиссера

10 сентября 2026, 19:15

Алиса Фрейндлих (Фото: кадр из фильма «Служебный роман»)

Она была главной музой Театра Ленсовета, а он — его создателем и её мужем. 21 год брака, рождение дочери, всесоюзная слава после «Служебного романа». А потом Алиса Фрейндлих узнала то, из-за чего была вынуждена уйти. Что происходило за кулисами этого союза и почему актриса, пережившая два развода, поставила точку в личной жизни навсегда — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Студенческий «черновик» и роковая встреча Союз двух талантов и выбор между здоровьем и призванием Кинокарьера и финал Третий брак: молодой избранник и протест наследницы Позднее счастье и благодарность вопреки обидам

Студенческий «черновик» и роковая встреча

Союз двух талантов и выбор между здоровьем и призванием



Алиса Фрейндлих (Фото: кадр из фильма «Служебный роман»)

Кинокарьера и финал

«Я работала так: ночь в поезде — съёмки, ночь в поезде — спектакль. Но в какой-то момент я стала его собственностью, у меня было 16 спектаклей. Я почувствовала, что начинаю буксовать как актриса», — приводит слова кинодивы «Рамблер».

«Муж превратил театр в свой бордель и думал, я стерплю!» — цитирует звезду «ЭГ».

Третий брак: молодой избранник и протест наследницы



Алиса Фрейндлих (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

«Так как Юрий ничего не оканчивал, то у него была масса проблем, хотя он очень одарённый человек. И вот то обстоятельство, что у меня всегда было всё в порядке, а у него — всегда не в порядке, очень действовало на наши отношения. Когда мы поняли, что стрессов больше, чем в состоянии выдержать организм, мы очень дружно разошлись…», — вспоминала кинодива.

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Позднее счастье и благодарность вопреки обидам