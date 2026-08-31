Борьба с алкоголизмом, лишний вес и проблема со здоровьем: через какие трагические события прошел звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич?
Эдуард Радзюкевич давно стал знакомым и близким для миллионов зрителей. Он примеряет нелепые шляпы, попадает в комичные ситуации, дурачится и легко создает ощущение человека, которого давно знаешь и который будто бы просто заглянул на чашку чая. Зрители привыкли к его искрометной улыбке и многочисленным образам в коротких юмористических сценках «6 кадров». Еще раньше многие узнавали характерный, слегка задорный голос артиста за кадром популярной программы «Сам себе режиссёр». При этом за экранным образом веселого и беззаботного человека скрывается непростая история. В жизни Эдуарду Радзюкевичу пришлось пережить тяжелые потери, одиночество и борьбу с зависимостью. О биографии артиста — в материале «Радио 1».
Детство Эдуарда Радзюкевича и трагедия в семьеЭдуард Радзюкевич родился в Петрозаводске в июле 1965 года. Его родители представляли две совершенно разные профессиональные сферы. Отец служил военным офицером, а мать была известной спортсменкой-лыжницей. Детство артиста оказалось недолгим. Когда мальчику исполнилось пять лет, его мать тяжело заболела. Врачи диагностировали у женщины онкологическое заболевание.
Однажды Эдуард вместе с отцом пришел в больничную палату к матери. Ребенок не понимал всей серьезности происходящего и по-детски искренне просил ее встать и вернуться домой, где ее ждали. Через два дня женщина умерла. Ранняя смерть матери стала одной из самых тяжелых травм в жизни Радзюкевича. Его отец продолжал служить и часто уезжал в командировки, поэтому самостоятельно воспитывать двух сыновей он не мог.
Старшего брата отправили в интернат, а Эдуарда забрали в Москву бабушка и дедушка. Родственники окружили внука заботой и фактически заменили ему родителей, однако пережитая в детстве потеря материнского тепла осталась с ним на всю жизнь.
Повзрослев, Радзюкевич особенно остро реагировал на проявления неуважения к матерям. Он рассказывал, что физически не мог спокойно смотреть на подобное отношение: в таких ситуациях артист предпочитал молча отвернуться от человека и больше не поддерживать с ним связь.
Образование и первые профессии Эдуарда РадзюкевичаВ юности Эдуард Радзюкевич хотел пойти по стопам отца и связать свою жизнь с военной службой. Он серьезно занимался легкой атлетикой, готовился к будущим физическим нагрузкам и после окончания школы подал документы в училище КГБ.
Однако медицинская комиссия признала его негодным к службе. Для Радзюкевича это стало серьезным препятствием, но отказываться от планов на будущее он не собирался.
Эдуард поступил в технический институт. Чтобы самостоятельно обеспечивать себя и не зависеть от пожилых бабушки и дедушки, он осваивал рабочие профессии. Радзюкевич трудился столяром, краснодеревщиком, занимался операторской работой.
В свободное время Эдуард посещал студенческий театр, пел и играл на баяне. Постепенно он понял, что гораздо сильнее его привлекает сцена. Мечта об актерской профессии привела Радзюкевича в Школу-студию МХАТ. Однако из-за сокращения набора ему пришлось продолжить образование в другом известном театральном учебном заведении — Щукинском училище.
Тяжелая потеря и борьба с алкоголемВо время учебы Эдуарда Радзюкевича ждало еще одно тяжелое испытание. На третьем курсе умерла его бабушка. Дедушка ушел из жизни годом раньше. Эдуард оказался один в огромной Москве. От тяжелых переживаний его спасала учеба. Педагоги старались постоянно загружать студента работой, чтобы у него не оставалось времени на одиночество и мучительные мысли.
«Сначала бабушка лежала в больнице, потом я забрал ее домой. Студентом тогда был — успевал учиться и ухаживать за ней. Рак — это такое дело... Человек сгорает, как спичка. В один прекрасный день я отыграл спектакль, после которого узнал, что бабушки не стало. Вот этот момент был самым тяжелым в моей жизни. Не мог оставаться дома один — мне все время слышалось, как меня зовет бабушка. Вот так я остался один в Москве. Нищий студент...», — признался артист.Друзья пытались поддержать осиротевшего молодого человека и часто устраивали застолья. Постепенно подобные встречи стали опасной привычкой и едва не привели Радзюкевича к серьезной зависимости. Артист сумел пережить этот период и не позволил ему окончательно разрушить свою жизнь.
«Сам себе режиссёр» и первые успехи Эдуарда РадзюкевичаЕще в студенческие годы Радзюкевич отличался хорошей интуицией и верил, что настоящий профессиональный успех придет к нему после 35 лет. Впоследствии его прогноз оказался близок к реальности.
После окончания театрального училища Эдуард присоединился к юмористической команде программы «Сам себе режиссёр». Именно там он начал создавать те самые короткие юмористические тексты и озвучивать видеоролики с домашними животными, детьми и забавными бытовыми ситуациями.
Голос Радзюкевича постепенно стал узнаваемым для всей страны. При этом самого артиста зрители еще практически не знали в лицо.
«6 кадров»: главная роль Эдуарда РадзюкевичаСитуация изменилась в 2004 году, когда появился проект «Дорогая передача». Со временем он трансформировался в знаменитые «6 кадров». Именно этот проект принес Эдуарду Радзюкевичу широкую популярность и сделал его одним из самых узнаваемых российских артистов юмористического жанра.
После успеха «6 кадров» Радзюкевич продолжил развиваться в разных направлениях. Он работал режиссером и продюсером, занимался написанием сценариев, ставил антрепризные спектакли и вместе с театральными проектами объездил множество российских городов.
Личная жизнь Эдуарда РадзюкевичаПервой женой Радзюкевича стала его однокурсница Елена Ланская. Однако их семейная жизнь оказалась недолгой. Настоящие серьезные отношения появились в жизни актера уже во взрослом возрасте, когда он сам начал преподавать актерское мастерство в ГИТИСе.
Среди своих студенток Эдуард обратил внимание на миниатюрную и тихую Елену, которую однокурсники ласково называли Дюймовочкой. В течение двух лет преподаватель не решался открыто говорить о своих чувствах и лишь наблюдал за девушкой со стороны.
Все изменилось после одной из общих вечеринок. После нее Эдуард и Елена отправились вместе на прогулку, которая стала началом их отношений. Летом 2003 года пара официально зарегистрировала брак. А зимой в семье появился сын Георгий.
Рождение ребенка стало для Эдуарда Радзюкевича важнейшим событием. Маленький Георгий помог отцу окончательно изменить отношение к собственной жизни. Артист признался, что он долгое время страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения».
«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и "зашился"», — объяснял артист.Радзюкевич осознавал, что самостоятельно справиться с давней проблемой ему не удастся, поэтому обратился за помощью в клинику. После этого артист полностью отказался от алкоголя.
Развод и вторая жена Эдуарда Радзюкевича
Семейная жизнь Эдуарда Радзюкевича и Елены продолжалась почти двадцать лет, однако в 2022 году они приняли решение расстаться. Развод прошел тихо, без публичных конфликтов и громких скандалов.
Вскоре после развода актер женился во второй раз. Его избранницей стала продюсер и режиссер Мария Сергеенкова. Их связывали многолетнее сотрудничество и хорошее взаимопонимание. Постепенно профессиональные отношения переросли в личные, и Мария стала новой супругой артиста.
Почему Эдуард Радзюкевич набрал весВ последние годы поклонники заметили, что Эдуард Радзюкевич заметно изменился внешне и прибавил в весе. Изменения вызвали беспокойство у некоторых зрителей. Поклонники предполагали, что заметная перемена во внешности может быть связана с проблемами со здоровьем.
Сам Радзюкевич отнесся к подобным обсуждениям с присущим ему чувством юмора. Он объяснил изменение веса гораздо проще: артист бросил курить, стал с удовольствием есть домашнюю пищу и перестал переживать из-за собственной фигуры.
Эдуард Радзюкевич сегодняСегодня Эдуард Радзюкевич продолжает работать и строить творческие планы. Артист вновь готовится к съемкам обновленного проекта «6 кадров +», продолжает играть в театре и заниматься творческой деятельностью.
Также актер открыто делится, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В текущем году он планово занимается подготовкой к операции по замене тазобедренного сустава и специально снижает вес под контролем врачей.