31 августа 2026, 15:21

Эдуард Радзюкевич (фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев)

Эдуард Радзюкевич давно стал знакомым и близким для миллионов зрителей. Он примеряет нелепые шляпы, попадает в комичные ситуации, дурачится и легко создает ощущение человека, которого давно знаешь и который будто бы просто заглянул на чашку чая. Зрители привыкли к его искрометной улыбке и многочисленным образам в коротких юмористических сценках «6 кадров». Еще раньше многие узнавали характерный, слегка задорный голос артиста за кадром популярной программы «Сам себе режиссёр». При этом за экранным образом веселого и беззаботного человека скрывается непростая история. В жизни Эдуарду Радзюкевичу пришлось пережить тяжелые потери, одиночество и борьбу с зависимостью. О биографии артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Эдуарда Радзюкевича и трагедия в семье Образование и первые профессии Эдуарда Радзюкевича Тяжелая потеря и борьба с алкоголем «Сам себе режиссёр» и первые успехи Эдуарда Радзюкевича «6 кадров»: главная роль Эдуарда Радзюкевича Личная жизнь Эдуарда Радзюкевича Почему Эдуард Радзюкевич набрал вес Эдуард Радзюкевич сегодня

Детство Эдуарда Радзюкевича и трагедия в семье

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из программы «6 кадров»)

Образование и первые профессии Эдуарда Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из сериала «Темное царство»)

Тяжелая потеря и борьба с алкоголем

«Сначала бабушка лежала в больнице, потом я забрал ее домой. Студентом тогда был — успевал учиться и ухаживать за ней. Рак — это такое дело... Человек сгорает, как спичка. В один прекрасный день я отыграл спектакль, после которого узнал, что бабушки не стало. Вот этот момент был самым тяжелым в моей жизни. Не мог оставаться дома один — мне все время слышалось, как меня зовет бабушка. Вот так я остался один в Москве. Нищий студент...», — признался артист.

«Сам себе режиссёр» и первые успехи Эдуарда Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич и Нонна Гришаева (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

«6 кадров»: главная роль Эдуарда Радзюкевича

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Личная жизнь Эдуарда Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич (фото: кадр из фильма «На измене»)

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и "зашился"», — объяснял артист.

Развод и вторая жена Эдуарда Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич и Мария Сергеенко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Почему Эдуард Радзюкевич набрал вес

Эдуард Радзюкевич сегодня