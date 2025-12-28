Борьба с братом-близнецом, каскадерские трюки и загадочный развод: звезде сериалов «Кухня» и «Гусар» Павлу Рассомахину 33 года
Актёр, известный миллионам по сериалам «Кухня», «Гусар» и «Камера! Мотор!», Павел Рассомахин 29 декабря отмечает свой день рождения. Его обаятельная улыбка, фирменный юмор и лёгкость на экране сделали его лицом современной комедийной драмы, но за этой улыбкой — не просто образ, а довольно непростая личная история. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Павла РассомахинаПавел Рассомахин родился 29 декабря 1992 года в Москве. С разницей в несколько минут на свет появился его брат-близнец Данила. Их детство было далеко от мира искусства. Мальчики увлекались спортом, а летние каникулы проводили в деревенском доме. Судьбоносный поворот случился благодаря матери, которая, не разделяя увлечения сыновей карате, по пути в секцию «случайно» завела их в театральную студию. Как признавался сам Павел, оттуда они «уже не смогли уйти».
Несмотря на ранний дебют в короткометражке «…за имя Мое» (2005), путь к славе был тернист. После ГИТИСа актёр, как и его брат, столкнулся с чередой неудач. В его фильмографии появились провальные проекты, такие как «Неуловимые. Джекпот» и комедия «Взломать блогеров», разгромленную критиками. Рассомахин философски относится к этому опыту, разделяя работу «ради прибыли и ради искусства».
Настоящий прорыв случился с появлением в сериале «Кухня», где братья сыграли комичных братьев Пашу и Ярика. Эти роли стали визитной карточкой и открыли дорогу в спин-оффы — «Отель "Элеон"» и «Гранд». Однако звёздным часом Павла стала главная роль в фантастической комедии «Гусар», где его персонаж — учёный Дмитрий Журавлёв — изобретает машину времени и случайно перемещает в современность гусара из 1812 года. Съёмки были экстремальными: актёра топили в канале, били палками, кидали в глаза перец, а романтическую сцену пришлось играть с зелёным шаром для хромакея.
Личная жизнь: Тихий развод и новая любовьЛичная жизнь актёра делится на два очень разных периода, о которых он говорит с разной степенью откровенности. В 2016 году Павел женился на актрисе Ксении Кондратовой. Пара вела активную жизнь в соцсетях, делясь романтическими фото из путешествий, но детей заводить не спешила. Информация о разводе появилась без подробностей — причины так и не были озвучены. Этот союз остался тихой страницей в его биографии, резко контрастирующей с нынешним браком.
Сейчас Павел счастлив во втором браке. Его супруга — Оксана Хайдакина, хореограф и выпускница балетмейстерского факультета ГИТИСа. Они вместе работают в Центре драматургии и режиссуры. Секрет их гармонии Рассомахин видит в постоянном общении. В их семье есть традиция, когда тот, кто первый приходит домой, готовит ужин, а затем они могут часами обсуждать прошедший день.
«Совсем без конфликтов отношений быть не может — это и придаёт союзу приятную "перчинку". Но если ты не прав, надо сразу признать вину. Мы спорим, но не позволяем спорам превращаться в ссору», — отмечал актёр в интервью Леди Mail.
«Битва близнецов»Самый большой и постоянный вызов в жизни Павла — сравнение и конкуренция с братом-близнецом Данилой. Они не только внешне идентичны, но и учились вместе, работают в одном театре и даже могут заменять друг друга на съёмках. Павел шутил, что в случае чрезвычайной ситуации на площадке «Гусара» «могут отснять ещё дубль с его братом». Однако братья сумели превратить потенциальный конфликт в силу.
«Мы научились это преодолевать и купировать ещё в зачатке», — говорит Павел.
Павел считает, что их совместная деятельность, начавшаяся в детстве, давно превратилась в отлаженный механизм, братья уважают выбор друг друга и открыто обсуждают все вопросы.
«Важно правильно распределить зоны ответственности. Если мы делаем постановку, то сразу обозначаем границы: "Здесь ты больше режиссёр, а я — автор". То же касается и распределения ролей — мы оба прекрасно понимаем свои сильные стороны и знаем, кому какую роль проще исполнить».
Как сейчас живет артистСегодня Павел Рассомахин — один из самых востребованных актёров своего поколения. Он живёт и работает в Москве, совмещая съёмки в крупных телепроектах с глубокой театральной работой. В 2024 году на экраны с участием актёра вышли картины «Роковая партия», «Сеструха-2» и «Третье сентября». В 2025 году он снимается в детском фильме «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашем, а также снялся в новом сериале «Одни дома», где сыграл дядю, который остаётся присматривать за четырьмя детьми.
Рассомахин также не прекращает своей активной работы в театральной сфере. В «Центре драматургии и режиссуры» он задействован в постановках «Скоморох Памфалон» и «Следующим номером», который является совместным проектом с его братом Данилой, посвященным цирку 70-х годов. Кроме того, он участвует в спектакле «Сказка про последнего ангела», идущем в Театре Наций, и в «Ревизоре», который ставит «Мастерская "12"» Никиты Михалкова. В этой постановке его брат играет Хлестакова.