08 августа 2026, 14:12

Карина Александрова (Фото: Instagram*@ _karina.alexandrova)

Известная российская актриса Карина Александрова 9 августа празднует свой 26-й день рождения. Её имя стало хорошо известно зрителям благодаря участию в проектах «Контакт», «Жиза» и «Аутсорс». Карина быстро завоевала популярность, став не только талантливой актрисой, но и человеком, который не боится делиться своими мыслями и чувствами. О творческой и личной жизни восходящей звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Карины Александровой Личная жизнь актрисы Как сейчас живет Александрова



Биография Карины Александровой

Карина Александрова (Фото: Instagram*@ _karina.alexandrova)

«Кто-то что-то сказал, а в меня это попало. Долго не могла смотреть на себя в зеркало, мне казалось, всё не так», — цитирует актрису издание Starhit.ru.

«Я долгое время была в терапии. И поняла, что важно не заглушить, а осознать свою эмоцию, дать ей проявиться. Признаться: да, я злюсь. И когда ты даешь себе возможность прочувствовать эту эмоцию, она уже не такая разрушительная», — отмечала Карина а интервью womanhit.ru.

Личная жизнь актрисы

Карина Александрова (Фото: Instagram*@ _karina.alexandrova)

Как сейчас живет Александрова