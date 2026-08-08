Борьба с комплексами, курсы психотерапии и тайный возлюбленный: что скрывает звезда сериала «Аутсорс» Карина Александрова?
Известная российская актриса Карина Александрова 9 августа празднует свой 26-й день рождения. Её имя стало хорошо известно зрителям благодаря участию в проектах «Контакт», «Жиза» и «Аутсорс». Карина быстро завоевала популярность, став не только талантливой актрисой, но и человеком, который не боится делиться своими мыслями и чувствами. О творческой и личной жизни восходящей звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Карины АлександровойКарина Александрова родилась 9 августа 2000 года в Новосибирске. Путь в большое кино для неё начался не с красных дорожек, а с профессиональной подготовки в Институте современного искусства в Москве, где в 2024 году она завершила обучение в мастерской Ивана Агапова. Но талант не ждал диплома: уже в 2020 году Карина заявила о себе в драме «Чупакабра». После успешного старта Карина продолжила активно сниматься. В 2021 году она присоединилась к касту сериала «Контакт», где исполнила роль трудного подростка по прозвищу Лютая. Эта работа стала её первым серьёзным шагом к зрительской любви и признанию. Закрепила успех роль Сячки в проекте «Жиза» (2022 год), после чего на актрису посыпались предложения.
Несмотря на стремительный взлёт, Карина Александрова признаётся, что путь к принятию себя был долгим и болезненным. Она столкнулась с буллингом из-за своей нестандартной внешности.
«Кто-то что-то сказал, а в меня это попало. Долго не могла смотреть на себя в зеркало, мне казалось, всё не так», — цитирует актрису издание Starhit.ru.Однако именно эта борьба с внутренними демонами сделала её сильнее и помогла создавать те самые яркие и неоднозначные образы, за которые её ценят режиссёры. Сейчас Карина смотрит на себя иначе: «Я понимаю, что я красивая девушка, не похожая ни на кого, со своей индивидуальностью». Чтобы прийти к этому пониманию, Александрова длительное время занималась с психологом.
«Я долгое время была в терапии. И поняла, что важно не заглушить, а осознать свою эмоцию, дать ей проявиться. Признаться: да, я злюсь. И когда ты даешь себе возможность прочувствовать эту эмоцию, она уже не такая разрушительная», — отмечала Карина а интервью womanhit.ru.Сегодня фильмография Александровой насчитывает более 15 проектов, включая работы в психологическом триллере «Клипот» и драме «Неверные», главную роль Кати в нашумевшем сериале «Аутсорс» и участие в картинах «Жвачка» и «Вторая семья».
Личная жизнь актрисыАмурные дела Карины Александровой — территория, которую актриса старательно оберегает от посторонних глаз, однако некоторые факты всё же стали достоянием общественности. В начале мая 2021 года Карина в своём микроблоге сообщила, что уже три года встречается со студентом Московского городского педагогического университета Георгием Поседко. Пара регулярно публиковала совместные романтические фотографии в социальных сетях, вместе путешествовала. Однако позже эти фотографии были удалены из публичного доступа, что позволило поклонникам сделать вывод о проблемах в отношениях.
В 2025 году Карина опубликовала новое совместное фото с молодым человеком, но его личность не раскрывала, предпочитая сохранять интригу.