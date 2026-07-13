Борьба с расстройством личности, баснословные гонорары и рождение второго ребёнка: почему комик Ваня Усович исчез из эфиров ТНТ?
Стендап-комику, знакомому зрителям по участию в шоу «Stand Up» на ТНТ и скандальному уходу в тень, Ване Усовичу 14 июля исполняется 33 года. Этот белорусский самородок прошёл непростой путь от выступлений в школьном КВН до статуса одного из самых дорогих комиков на частных мероприятиях. Его путь в профессии начался с молниеносного успеха, но затем такого же скорого исчезновения из поля зрения общественности. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Вани УсовичаВаня Усович родился 14 июля 1993 года в небольшом белорусском городке Мядель. С юных лет он тяготел к сцене — начал выступать ещё в школьном КВН, затем переехал в Минск, чтобы поступить в Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ). В студенческие годы он продолжал шутить в рамках студенческой лиги КВН под руководством известного белорусского юмориста Славы Комиссаренко и даже стал участником стендап-проекта «Cheesecake Factory».
Однако перспективы на родине казались ему слишком узкими. В 2013 году, забрав документы из университета, Усович решился на покорение Москвы. Первым серьёзным шансом стало участие в шоу «Comedy Баттл без границ». Тонкое чувство юмора и наивная, но цепкая харизма позволили ему дойти до полуфинала, и тогда Руслан Белый**, основатель нового проекта на ТНТ, разглядел в молодом парне потенциал. Вскоре Усович получил приглашение в шоу «Stand Up», которое и сделало его узнаваемым на всю страну.
Глядя на его успех, многие забывают о том, через что ему пришлось пройти. В одном из интервью комик признавался, что ему диагностировали ананкастное расстройство личности.
«У меня год назад диагностировали ананкастное расстройство личности. Я долгое время думал, что со мной не так. Это такая особенность, когда ты всё структурируешь, составляешь списки, всё держится на перфекционизме во всех мелочах. Психиатры говорили мне, что нужно радоваться, потому что это приносит какие-то плюсы. Взять, например, передачу «Что было дальше?»: если бы у меня не было расстройства, я бы вряд ли так подготовился».», — рассказывал Усович порталу PEOPLETALK в 2020 году.Возможно, именно эта внутренняя борьба и сделала его юмор таким глубоким.
Личная жизнь комикаДолгое время Усович имел репутацию ловеласа. Он сам признавался, что не был обделен женским вниманием и даже пытался вести список своих побед, сдавшись на 70-м пункте. Однако переломный момент наступил в 2019 году, когда он случайно познакомился на улице с брюнеткой Анастасией. Завязалась переписка в соцсетях, которая переросла в серьезные отношения.
В 2020 году Усович женился. Его избранница, Анастасия Калустян (ныне Усович), оказалась далекой от мира шоу-бизнеса Она профессионально занимается дизайном интерьеров. Пара приобрела квартиру в элитном районе Москвы, а в 2022 году у них родился сын Даниил. Подписчики отмечали, что малыш — точная копия отца. Вместе с молодыми родителями в квартире живут попугай Арнольд и собака Дуня.
В мае 2025 года у семьи Усовича появился ещё один ребёнок. Анастасия поделилась трогательным снимком, на котором были изображены оба её малыша. Пол и имя новорождённого супруги предпочли не разглашать.
Европейские туры и баснословные гонорарыС 2023 года в карьере Усовича было временное затишье, он не появлялся в медиаполе и не давал концертов. На самом деле Усович не пропал с радаров — он просто переформатировал свою деятельность. Сейчас артист сосредоточен на сольной карьере. По данным инсайдеров, он отказался от участия в большинстве коллективных телевизионных проектов, чтобы сфокусироваться на качестве нового материала для своего третьего сольного концерта под названием «Последний концерт».
Более того, его гонорары существенно выросли. Если раньше выступление стоило до 1 миллиона рублей, то теперь за 30 минут юмора на частном мероприятии комик просит около 1,5 миллиона рублей. В 2025 году Усович отправился в масштабный тур по Европе, заглянув в Белград, Вену, Прагу и Берлин. 2026 год обещает быть не менее насыщенным: он выступит в Чите 14 апреля, а также планируются концерты в Иванове, Волгограде, Саратове, Туле и в подмосковном Солнечногорске.
Ваня Усович продолжает доказывать, что быть в тени не значит быть забытым. Он строит дом, воспитывает детей и продаёт билеты на свои выступления в Европе. Журнал Maxim когда-то назвал его одним из лучших комиков России. Судя по всему, он намерен соответствовать этому званию, даже если для этого ему пришлось уйти с телеэкранов на закрытые вечеринки и европейские сцены.