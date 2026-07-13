13 июля 2026, 11:32

Ваня Усович (Фото: Instagram* @vanya.usovich)

Стендап-комику, знакомому зрителям по участию в шоу «Stand Up» на ТНТ и скандальному уходу в тень, Ване Усовичу 14 июля исполняется 33 года. Этот белорусский самородок прошёл непростой путь от выступлений в школьном КВН до статуса одного из самых дорогих комиков на частных мероприятиях. Его путь в профессии начался с молниеносного успеха, но затем такого же скорого исчезновения из поля зрения общественности. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вани Усовича Личная жизнь комика Европейские туры и баснословные гонорары

Биография Вани Усовича

Ваня Усович (Фото: Instagram* @vanya.usovich)

«У меня год назад диагностировали ананкастное расстройство личности. Я долгое время думал, что со мной не так. Это такая особенность, когда ты всё структурируешь, составляешь списки, всё держится на перфекционизме во всех мелочах. Психиатры говорили мне, что нужно радоваться, потому что это приносит какие-то плюсы. Взять, например, передачу «Что было дальше?»: если бы у меня не было расстройства, я бы вряд ли так подготовился».», — рассказывал Усович порталу PEOPLETALK в 2020 году.

Личная жизнь комика

Ваня Усович с женой Анастасией (Фото: Instagram* @nastya_bells_)

Европейские туры и баснословные гонорары