Борис Корчевников стал врагом, а сын умер: за что Ирина Купченко не может простить ведущего шоу «Судьба человека»?
Ирина Купченко и Василий Лановой считались одной из самых крепких пар советского кино. Они прожили вместе почти полвека, воспитали двух сыновей и, казалось, нашли тихое семейное счастье. Но в 2013 году их жизнь перевернула трагедия. После этого актриса закрылась от мира и наотрез отказалась от любых предложений сниматься в ток-шоу. Что произошло в семье легендарных актёров и почему звезда «Обыкновенного чуда» до сих пор не может простить телевизионщиков, читайте в материале «Радио 1».
Что пришлось пережить, прежде чем пришла та самая любовь?До встречи с Ириной Купченко Василий Лановой пережил тяжёлый развод с Татьяной Самойловой, которая ради главной роли в фильме «Летят журавли» отказалась от материнства, разрушив тем самым заветную мечту актёра о большой и дружной семье. Второй брак подарил Грею из «Алых парусов» долгожданный покой, но оборвался страшной трагедией: его жена Тамара Зяблова погибла в автокатастрофе. Актёр замкнулся в себе и погрузился в затяжную депрессию, и лишь работа на сцене помогала артисту держаться на плаву и жить дальше.
Ирина Купченко тоже успела хлебнуть горечи ранних разочарований. Едва закончив Щукинское училище и снявшись в триумфальном «Дворянском гнезде» у Кончаловского, она вышла замуж за художника Николая Двигубского. Казалось, этот творческий союз просто обречён на успех, но быт и внутренние противоречия быстро развеяли юношеские иллюзии. Спустя всего год супруги расстались.
Что делает обычный дом настоящей крепостью?Брак между Василием и Ириной, заключённый в 1972 году, стал редким случаем, когда два ярких творческих человека сумели ужиться без борьбы за первенство. В их доме царило глубокое уважение. Все театральные страсти они оставляли за порогом, превратив семью в тихую гавань, свободную от зависти и соперничества.Через год родился Александр, а в 1976 году — второй сын, Сергей. Назвав мальчиков в честь Пушкина и Есенина, Лановой и Купченко решили уберечь сыновей от актёрской профессии. Родители слишком хорошо знали театральную изнанку — с её интригами, стрессом и непредсказуемостью.
Они берегли наследников от закулисья, позволяя им самим найти своё призвание. В итоге Александр стал историком, окончив МГУ, а Сергей выбрал стезю финансиста. Казалось, судьба окончательно подарила супругам безоблачное и спокойное счастье.
Момент, после которого всё изменилосьВ 2013 году умер младший сын знаменитой четы — Сергей. Он был успешным сотрудником Министерства финансов, однако за внешним благополучием чиновника скрывался очень чувствительный человек с тонкой душой. Молодой человек писал глубокие, пронзительные стихи, которые показывал только близким, остро реагировал на любые трудности и мучительно переживал любые столкновения с грубой реальностью.
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В юности попадал в скандалы, но потом всё наладилось: он переехал в Санкт-Петербург, стал переводчиком, женился на психологе Ольге, у них родилась дочь Анна. Всё рухнуло в одночасье. В октябре 2013 года сердце Сергея остановилось. Причина — острая сердечная недостаточность. В тот момент он находился дома один.
Незаживающая ранаРодители пытались пережить эту трагедию в тишине. Однако некоторые телевизионные программы, по словам близких, превратили их горе в повод для скандальных обсуждений и домыслов. В эфир вышел выпуск программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова с подробным разбором прошлого Сергея. Для Ирины Петровны передача стала «ножом в спину», рассказали в театре. Женщина невероятной выдержки не смогла простить телевизионщикам их цинизм. С тех пор она закрыла двери для всех подобных проектов. Звезде «Пленительного счастья» неоднократно предлагали поучаствовать в популярных ток-шоу (в том числе в «Судьбе человека» Корчевникова), но она была неприклонна. Сотрудник театра имени Вахтангова, где служит Купченко, раскрыл детали предложения, от которого актриса отказалась.
«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она не согласилась. Из-за ведущего», — приводит слова коллеги «NEWS.ru».В окружении знаменитости говорят, что она до сих пор так и не простила Корчевникову эту бестактность.