Борис Корчевников стал врагом, а сын умер: за что Ирина Купченко не может простить ведущего шоу «Судьба человека»?

17 августа 2026, 17:39

Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Ирина Купченко и Василий Лановой считались одной из самых крепких пар советского кино. Они прожили вместе почти полвека, воспитали двух сыновей и, казалось, нашли тихое семейное счастье. Но в 2013 году их жизнь перевернула трагедия. После этого актриса закрылась от мира и наотрез отказалась от любых предложений сниматься в ток-шоу. Что произошло в семье легендарных актёров и почему звезда «Обыкновенного чуда» до сих пор не может простить телевизионщиков, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что пришлось пережить, прежде чем пришла та самая любовь? Что делает обычный дом настоящей крепостью? Момент, после которого всё изменилось Незаживающая рана История любви, оборванная COVID-19

Что пришлось пережить, прежде чем пришла та самая любовь?



Василий Лановой и Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Что делает обычный дом настоящей крепостью?



Василий Лановой и Ирина Купченко (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Момент, после которого всё изменилось

«Грех жаловаться»: ранчо у озера и роскошный дом в Подмосковье. Где и как живет Ольга Погодина после смерти Алексея Пиманова

Незаживающая рана



Борис Корчевников (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она не согласилась. Из-за ведущего», — приводит слова коллеги «NEWS.ru».

История любви, оборванная COVID-19