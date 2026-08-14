«Грех жаловаться»: ранчо у озера и роскошный дом в Подмосковье. Где и как живет Ольга Погодина после смерти Алексея Пиманова
Основатель и гендиректор кинокомпании «ОДА Фильм» Ольга Погодина — не только известная личность, но и владелица трёх объектов недвижимости с разными функциями: квартира в Москве — для работы, загородный дом — для отдыха, ранчо под Можайском — для восстановления сил. Сама она не планировала жить за городом, но переезд изменил её представление о комфорте. Что значит для актрисы настоящий уют и почему выбор пал на жизнь за пределами столицы, читайте в материале «Радио 1».
Квартира в центре или дом за городом: как было принято решениеОльга Погодина, когда-то мечтавшая только о московской квартире, нашла идеальное убежище в загородном доме. Для неё это не место для бытовых хлопот, а многофункциональное пространство для отдыха и работы, что отражает современный тренд в дизайне частных интерьеров. Вопреки стереотипам о дачном быте, актриса не стремится копаться в грядках или заниматься хозяйством. Дом для неё существует исключительно ради релаксации и продуктивности. Её любимое место — мягкий диван в гостиной. Утонув в подушках, она продолжает жить в привычном ритме: штудирует сценарии, анализирует отснятый материал, ведёт переговоры и отвечает на звонки, не выпуская из рук ноутбук.
Жизнь, в которой вместо городского шума — плеск воды и пение птицОсобняк Ольги Погодиной расположился в Подмосковье. Эта недвижимость была приобретена в конце нулевых, когда карьера артистки набирала обороты: она активно снималась и уже могла позволить себе просторный особняк за чертой мегаполиса. Одной из главных особенностей дома стал собственный бассейн. Для звезды это не атрибут роскоши, а неотъемлемая часть повседневности: водные процедуры помогают Ольге мгновенно сбрасывать накопленный стресс. При сумасшедшем графике походы в фитнес-клубы становятся нереальными, поэтому доступ к воде в родных стенах оказался идеальным выходом. Хотя, по признанию самой хозяйки, воплотить утренние планы в жизнь удаётся не всегда: обещание начать день с заплыва частенько проигрывает банальному желанию поспать подольше.
Тем не менее возможность поддерживать форму без выезда из поместья остаётся весомым аргументом в пользу жизни за городом. Не менее ценно и наличие просторного участка. Артистка обожает неспешные променады, наслаждаясь природной тишиной, птичьими трелями и свежим воздухом. Именно такой гармонии, по её убеждению, так не хватает в шумной столице. В противовес традиционным дачникам, жертвующим выходными ради грядок и теплиц, Погодина принципиально отказывается превращать релакс в тяжёлый труд.
«С трудом понимаю тех, кто на даче вкалывает», — приводит слова актрисы «АиФ».Для неё частное владение должно быть оазисом умиротворения, а не генератором новых хлопот.
Без дизайнеров и подрядчиков: как рождался классический интерьер московской квартирыГлубокая привязанность к Москве, где актриса родилась и построила карьеру, воплотилась в её квартире. Актриса всегда считала этот город родным, поэтому её столичные апартаменты стали не просто квадратными метрами, а истинным отражением характера владелицы. Из голой бетонной коробки Ольга Погодина совместно с матерью, без дизайнеров, создала просторное и функциональное жилище, гармонично сочетающее классическую эстетику и современный уют.
Кухня без стенВ московских апартаментах актрисы реализована концепция открытого пространства, где кухонная зона органично сливается со столовой, создавая иллюзию просторного единого зала. Мебельный ансамбль изготовлен из тёмного массива дерева в классическом стиле. Рабочую поверхность фартука декорировали мелкоштучной керамикой, а стены покрыли краской тёплых пастельных тонов, что зрительно раздвигает границы комнаты. Использование семейных реликвий, таких как бабушкин ковер из натурального ворса, несёт не только эстетическую, но и глубокую сентиментальную нагрузку. Натуральный камень под кирпич на стенах в зоне столовой создаёт уникальную атмосферу загородного комфорта в условиях города. Напольное покрытие из светлого ламината служит отличным контрастом для массивной мебели, делая общую картину воздушнее и легче.
Пространство, куда приходят за мыслямиОсобое место в квартире занимает рабочее пространство. Кабинет Погодиной строго функционален и организован для максимальной концентрации на проектах. Первая часть отведена под масштабные системы хранения для архивов, литературы и рабочих материалов, а вторая оборудована всем необходимым для создания кино: письменным столом, компьютером и специализированной техникой. Дизайн этого уголка выдержан в сдержанных, умиротворяющих тонах.
Для многогранной личности, успешно совмещающей амплуа актрисы, продюсера и сценариста, выделенная зона для труда стала абсолютной необходимостью. Что касается спальни, то она остаётся неприкосновенной приватной зоной, которую народная артистка РФ принципиально скрывает от журналистов и публики.
Место силы, где рождаются новые идеиЕсли подмосковная дача является зоной отдыха, то усадьба в окрестностях Можайска выступает подлинным творческим убежищем. Живописный берег водоёма и нетронутая природа создают идеальные условия для перезагрузки и отдыха от городской суеты. Главным источником вдохновения для звезды стали конные прогулки.
Актриса уверена: общение с лошадьми возвращает душевное равновесие лучше любого курорта. Не менее ценны и пешие прогулки у воды — тишина и красота помогают рождаться новым идеям. Ранчо служит не только для отдыха. В беседке, расположенной на территории участка, актриса нередко проводит рабочие встречи и обсуждает будущие проекты с коллегами и партнёрами. Более того, эти места послужили декорациями для нескольких фильмов, где Ольга выступила не только в роли исполнительницы, но и автора сценария, а также продюсера. Так недвижимость превратилась не просто в личное пространство, а в полноценную часть профессиональной жизни.
Как человек, который снимает кино, выбирает себе домОльга Погодина входит в число тех немногих деятелей искусства, кому удалось гармонично объединить творчество и продюсирование. Кроме съёмок в кино, она уже много лет пишет сценарии, продюсирует фильмы и сама решает, в каких проектах участвовать. Сама артистка подчёркивает, что эти направления не противоречат друг другу, а, напротив, дарят глубокое понимание всех этапов создания картины. Опыт работы как перед объективом, так и за ним формирует принципиально новый взгляд на организацию съёмочного процесса и итоговое качество готового продукта. Вполне закономерно, что с ростом профессиональных задач изменились и её требования к собственному дому.
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Если раньше жильё воспринималось как просто место для отдыха, то сегодня дом должен служить сразу нескольким целям: быть уютным, удобным для работы, гарантировать уединение и помогать быстро восстанавливать силы между съёмками. Эту тенденцию поддерживают многие творческие люди. Сейчас дизайнеры всё чаще создают дома, где есть полноценные кабинеты, библиотеки, зоны для переговоров и просторные гостиные, которые легко превращаются в домашний офис.
У Ольги эта идея воплотилась сразу в трёх местах. Московская квартира сценаристки стала деловым штабом, загородный дом — тихой гаванью для ежедневного отдыха, а ранчо под Можайском превратилось в настоящее пространство для вдохновения и рабочих встреч.
Причины, по которым актриса выбрала загородную жизньПереезд за город для многих занятых людей — это не просто способ получить большие хоромы, а шанс вырваться из каменных джунглей и создать свободное, уютное пространство для жизни, что и сделала Ольга Погодина. Она неоднократно признавалась, что не понимает традиционного представления о даче как о месте постоянной физической работы. По её мнению, отдых должен действительно оставаться отдыхом. Свободное время актриса предпочитает проводить в прогулках по участку, плавании, чтении сценариев или просто наслаждении природой. Ещё одним неожиданным открытием для кинопродюсера стала любовь к вождению автомобиля.
«Честно сказать, никогда не думала, что буду обитать за городом, т. к. всегда хотела жить в центре столицы… Но у меня сейчас хорошие условия жизни, грех жаловаться. Когда пробок нет, очень быстро доезжаю до Москвы. Я очень люблю водить машину. Ехать из Москвы до дома приходится иногда долго из-за пробок, но мне дорога в кайф. Это моя стихия, я настолько люблю быть в пути, настолько хорошо чувствую автомобиль… Многие говорят, что движение их безумно выматывает. У меня наоборот: после напряжённого дня люблю ездить не с водителем, а именно одна: так у меня нервы отдыхают. Но так было не всегда. Пять лет назад, когда я после курсов самостоятельно села за руль, меня просто трясло… В первый же день попала в аварию: в меня влетели сзади на светофоре. Потом я подходила к машине, и меня начинало тошнить на нервной почве. Но я говорила себе: «Надо!» Только усилием воли сажала себя за руль. Но буквально через два месяца страх прошёл», — поделилась Погодина с изданием «АиФ».