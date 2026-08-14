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«Грех жаловаться»: ранчо у озера и роскошный дом в Подмосковье. Где и как живет Ольга Погодина после смерти Алексея Пиманова

Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Основатель и гендиректор кинокомпании «ОДА Фильм» Ольга Погодина — не только известная личность, но и владелица трёх объектов недвижимости с разными функциями: квартира в Москве — для работы, загородный дом — для отдыха, ранчо под Можайском — для восстановления сил. Сама она не планировала жить за городом, но переезд изменил её представление о комфорте. Что значит для актрисы настоящий уют и почему выбор пал на жизнь за пределами столицы, читайте в материале «Радио 1».



Квартира в центре или дом за городом: как было принято решение

Ольга Погодина, когда-то мечтавшая только о московской квартире, нашла идеальное убежище в загородном доме. Для неё это не место для бытовых хлопот, а многофункциональное пространство для отдыха и работы, что отражает современный тренд в дизайне частных интерьеров. Вопреки стереотипам о дачном быте, актриса не стремится копаться в грядках или заниматься хозяйством. Дом для неё существует исключительно ради релаксации и продуктивности. Её любимое место — мягкий диван в гостиной. Утонув в подушках, она продолжает жить в привычном ритме: штудирует сценарии, анализирует отснятый материал, ведёт переговоры и отвечает на звонки, не выпуская из рук ноутбук.

Жизнь, в которой вместо городского шума — плеск воды и пение птиц

Особняк Ольги Погодиной расположился в Подмосковье. Эта недвижимость была приобретена в конце нулевых, когда карьера артистки набирала обороты: она активно снималась и уже могла позволить себе просторный особняк за чертой мегаполиса. Одной из главных особенностей дома стал собственный бассейн.

Ольга Погодина (Фото: Инстаграм* @olga_pogodina_official)
Для звезды это не атрибут роскоши, а неотъемлемая часть повседневности: водные процедуры помогают Ольге мгновенно сбрасывать накопленный стресс. При сумасшедшем графике походы в фитнес-клубы становятся нереальными, поэтому доступ к воде в родных стенах оказался идеальным выходом. Хотя, по признанию самой хозяйки, воплотить утренние планы в жизнь удаётся не всегда: обещание начать день с заплыва частенько проигрывает банальному желанию поспать подольше.

Тем не менее возможность поддерживать форму без выезда из поместья остаётся весомым аргументом в пользу жизни за городом. Не менее ценно и наличие просторного участка. Артистка обожает неспешные променады, наслаждаясь природной тишиной, птичьими трелями и свежим воздухом. Именно такой гармонии, по её убеждению, так не хватает в шумной столице. В противовес традиционным дачникам, жертвующим выходными ради грядок и теплиц, Погодина принципиально отказывается превращать релакс в тяжёлый труд.

«С трудом понимаю тех, кто на даче вкалывает», — приводит слова актрисы «АиФ».
Для неё частное владение должно быть оазисом умиротворения, а не генератором новых хлопот.

Без дизайнеров и подрядчиков: как рождался классический интерьер московской квартиры

Глубокая привязанность к Москве, где актриса родилась и построила карьеру, воплотилась в её квартире. Актриса всегда считала этот город родным, поэтому её столичные апартаменты стали не просто квадратными метрами, а истинным отражением характера владелицы. Из голой бетонной коробки Ольга Погодина совместно с матерью, без дизайнеров, создала просторное и функциональное жилище, гармонично сочетающее классическую эстетику и современный уют.

Кухня без стен

В московских апартаментах актрисы реализована концепция открытого пространства, где кухонная зона органично сливается со столовой, создавая иллюзию просторного единого зала. Мебельный ансамбль изготовлен из тёмного массива дерева в классическом стиле. Рабочую поверхность фартука декорировали мелкоштучной керамикой, а стены покрыли краской тёплых пастельных тонов, что зрительно раздвигает границы комнаты.

Ольга Погодина (Фото: Инстаграм* @olga_pogodina_official)
Использование семейных реликвий, таких как бабушкин ковер из натурального ворса, несёт не только эстетическую, но и глубокую сентиментальную нагрузку. Натуральный камень под кирпич на стенах в зоне столовой создаёт уникальную атмосферу загородного комфорта в условиях города. Напольное покрытие из светлого ламината служит отличным контрастом для массивной мебели, делая общую картину воздушнее и легче.

Пространство, куда приходят за мыслями

Особое место в квартире занимает рабочее пространство. Кабинет Погодиной строго функционален и организован для максимальной концентрации на проектах. Первая часть отведена под масштабные системы хранения для архивов, литературы и рабочих материалов, а вторая оборудована всем необходимым для создания кино: письменным столом, компьютером и специализированной техникой. Дизайн этого уголка выдержан в сдержанных, умиротворяющих тонах.

Для многогранной личности, успешно совмещающей амплуа актрисы, продюсера и сценариста, выделенная зона для труда стала абсолютной необходимостью. Что касается спальни, то она остаётся неприкосновенной приватной зоной, которую народная артистка РФ принципиально скрывает от журналистов и публики.

Место силы, где рождаются новые идеи

Если подмосковная дача является зоной отдыха, то усадьба в окрестностях Можайска выступает подлинным творческим убежищем. Живописный берег водоёма и нетронутая природа создают идеальные условия для перезагрузки и отдыха от городской суеты. Главным источником вдохновения для звезды стали конные прогулки.

Актриса уверена: общение с лошадьми возвращает душевное равновесие лучше любого курорта. Не менее ценны и пешие прогулки у воды — тишина и красота помогают рождаться новым идеям.

Ольга Погодина (Фото: Инстаграм* @olga_pogodina_official)
Ранчо служит не только для отдыха. В беседке, расположенной на территории участка, актриса нередко проводит рабочие встречи и обсуждает будущие проекты с коллегами и партнёрами. Более того, эти места послужили декорациями для нескольких фильмов, где Ольга выступила не только в роли исполнительницы, но и автора сценария, а также продюсера. Так недвижимость превратилась не просто в личное пространство, а в полноценную часть профессиональной жизни.

Как человек, который снимает кино, выбирает себе дом

Ольга Погодина входит в число тех немногих деятелей искусства, кому удалось гармонично объединить творчество и продюсирование. Кроме съёмок в кино, она уже много лет пишет сценарии, продюсирует фильмы и сама решает, в каких проектах участвовать. Сама артистка подчёркивает, что эти направления не противоречат друг другу, а, напротив, дарят глубокое понимание всех этапов создания картины. Опыт работы как перед объективом, так и за ним формирует принципиально новый взгляд на организацию съёмочного процесса и итоговое качество готового продукта. Вполне закономерно, что с ростом профессиональных задач изменились и её требования к собственному дому.
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Если раньше жильё воспринималось как просто место для отдыха, то сегодня дом должен служить сразу нескольким целям: быть уютным, удобным для работы, гарантировать уединение и помогать быстро восстанавливать силы между съёмками. Эту тенденцию поддерживают многие творческие люди. Сейчас дизайнеры всё чаще создают дома, где есть полноценные кабинеты, библиотеки, зоны для переговоров и просторные гостиные, которые легко превращаются в домашний офис.

У Ольги эта идея воплотилась сразу в трёх местах. Московская квартира сценаристки стала деловым штабом, загородный дом — тихой гаванью для ежедневного отдыха, а ранчо под Можайском превратилось в настоящее пространство для вдохновения и рабочих встреч.

Причины, по которым актриса выбрала загородную жизнь

Переезд за город для многих занятых людей — это не просто способ получить большие хоромы, а шанс вырваться из каменных джунглей и создать свободное, уютное пространство для жизни, что и сделала Ольга Погодина. Она неоднократно признавалась, что не понимает традиционного представления о даче как о месте постоянной физической работы. По её мнению, отдых должен действительно оставаться отдыхом.

Ольга Погодина (Фото: Кадр из передачи «Наедине со всеми»)
Свободное время актриса предпочитает проводить в прогулках по участку, плавании, чтении сценариев или просто наслаждении природой. Ещё одним неожиданным открытием для кинопродюсера стала любовь к вождению автомобиля.

«Честно сказать, никогда не думала, что буду обитать за городом, т. к. всегда хотела жить в центре столицы… Но у меня сейчас хорошие условия жизни, грех жаловаться. Когда пробок нет, очень быстро доезжаю до Москвы. Я очень люблю водить машину. Ехать из Москвы до дома приходится иногда долго из-за пробок, но мне дорога в кайф. Это моя стихия, я настолько люблю быть в пути, настолько хорошо чувствую автомобиль… Многие говорят, что движение их безумно выматывает. У меня наоборот: после напряжённого дня люблю ездить не с водителем, а именно одна: так у меня нервы отдыхают. Но так было не всегда. Пять лет назад, когда я после курсов самостоятельно села за руль, меня просто трясло… В первый же день попала в аварию: в меня влетели сзади на светофоре. Потом я подходила к машине, и меня начинало тошнить на нервной почве. Но я говорила себе: «Надо!» Только усилием воли сажала себя за руль. Но буквально через два месяца страх прошёл», — поделилась Погодина с изданием «АиФ».
Арсений Орлов

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