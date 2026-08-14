«Грех жаловаться»: ранчо у озера и роскошный дом в Подмосковье. Где и как живет Ольга Погодина после смерти Алексея Пиманова

14 августа 2026, 11:40

Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Основатель и гендиректор кинокомпании «ОДА Фильм» Ольга Погодина — не только известная личность, но и владелица трёх объектов недвижимости с разными функциями: квартира в Москве — для работы, загородный дом — для отдыха, ранчо под Можайском — для восстановления сил. Сама она не планировала жить за городом, но переезд изменил её представление о комфорте. Что значит для актрисы настоящий уют и почему выбор пал на жизнь за пределами столицы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Квартира в центре или дом за городом: как было принято решение Жизнь, в которой вместо городского шума — плеск воды и пение птиц Без дизайнеров и подрядчиков: как рождался классический интерьер московской квартиры Кухня без стен Пространство, куда приходят за мыслями Место силы, где рождаются новые идеи Как человек, который снимает кино, выбирает себе дом Причины, по которым актриса выбрала загородную жизнь

Квартира в центре или дом за городом: как было принято решение

Жизнь, в которой вместо городского шума — плеск воды и пение птиц



Ольга Погодина (Фото: Инстаграм* @olga_pogodina_official)

«С трудом понимаю тех, кто на даче вкалывает», — приводит слова актрисы «АиФ».

Без дизайнеров и подрядчиков: как рождался классический интерьер московской квартиры

Кухня без стен



Ольга Погодина (Фото: Инстаграм* @olga_pogodina_official)

Пространство, куда приходят за мыслями

Место силы, где рождаются новые идеи



Ольга Погодина (Фото: Инстаграм* @olga_pogodina_official)

Как человек, который снимает кино, выбирает себе дом

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Причины, по которым актриса выбрала загородную жизнь



Ольга Погодина (Фото: Кадр из передачи «Наедине со всеми»)

«Честно сказать, никогда не думала, что буду обитать за городом, т. к. всегда хотела жить в центре столицы… Но у меня сейчас хорошие условия жизни, грех жаловаться. Когда пробок нет, очень быстро доезжаю до Москвы. Я очень люблю водить машину. Ехать из Москвы до дома приходится иногда долго из-за пробок, но мне дорога в кайф. Это моя стихия, я настолько люблю быть в пути, настолько хорошо чувствую автомобиль… Многие говорят, что движение их безумно выматывает. У меня наоборот: после напряжённого дня люблю ездить не с водителем, а именно одна: так у меня нервы отдыхают. Но так было не всегда. Пять лет назад, когда я после курсов самостоятельно села за руль, меня просто трясло… В первый же день попала в аварию: в меня влетели сзади на светофоре. Потом я подходила к машине, и меня начинало тошнить на нервной почве. Но я говорила себе: «Надо!» Только усилием воли сажала себя за руль. Но буквально через два месяца страх прошёл», — поделилась Погодина с изданием «АиФ».