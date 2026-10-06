Не дружила с Заворотнюк и приняла бриллианты от олигарха: почему не пришла на похороны с «прекрасной няней» Ольга Прокофьева и за что муж выгнал ее из дому
Ей предлагали главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», но она отказалась — и всё равно стала звездой проекта. Ольга Прокофьева могла жить с миллионером, но выбрала актёра, а потом годами судилась с ним. А на похороны Анастасии Заворотнюк не пришла — и у этого решения была своя причина. Почему «Жанна Аркадьевна» так и не простилась с «соперницей» и как знаменитость живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и семья Ольги ПрокофьевойОльга Прокофьева родилась 20 июня 1963 года в подмосковном городе Одинцово. По отцовской линии в роду были священники, по материнской — помещики, которые держали конюшни и знали толк в лошадях. После развода родителей мать растила двух дочерей одна. С раннего детства Ольга мечтала о балете и Большом театре, в домашних спектаклях изображая балерину и используя простыню в качестве пачки. Однажды в школу, где училась будущая актриса, пришла Наталья Примак — представительница музыкальной редакции телевидения. Она организовала при учебном заведении драматический кружок, куда и начала ходить девочка. Преподавательница разглядела в Ольге талант и посоветовала поступать в театральное училище.
Образование и начало карьеры будущей звездыПосле неудачной попытки поступить в легендарную «Щуку» Ольга Прокофьева устроилась работать бухгалтером на телевидение, чтобы не сидеть на иждивении у матери. А по вечерам упорно готовилась к следующей попытке. Её «пропускным билетом» стал студент пятого курса режиссёрского факультета ГИТИСа Владимир Гусинский, который занимался с ней актёрским мастерством и помогал готовиться к поступлению. Как позже выяснилось, их свела случайность — точнее, дорожный инцидент.
«У моей мамы был друг — офицер ГАИ. Он знал, что я собираюсь поступать в театральный, и как раз ему попался нарушитель Гусинский. В разговоре выяснилось, что он — студент. И гаишник ему предложил сделку: не отбирать права, если Гусинский подготовит меня к экзаменам», — откровенничала Ольга изданию «Комсомольская правда».Однако на актёрский факультет ГИТИСа целеустремлённую Ольгу тоже не приняли. Приёмная комиссия вновь оказалась непреклонна: «не тот типаж». Девушка была в отчаянии, она не могла сдержать слёз. В этот критический момент профессор Ирина Судакова посоветовала абитуриентке пойти на режиссёрский факультет к Андрею Гончарову. И вот будущая актриса наконец переступила порог, о котором когда-то могла только мечтать.
В 1985 году Ольга Прокофьева успешно окончила старейший театральный вуз (курс А. А. Гончарова и М. А. Захарова) и была принята в труппу Московского академического театра имени Вл. Маяковского.
Чем закончился брак, ради которого она отказалась от миллионера?Владимир Гусинский, со временем ставший известным медиамагнатом и основателем телеканалов НТВ и ТНТ, сразу испытывал к Ольге романтические чувства. Однако роман между ними вспыхнул позже — уже после выпуска. Владимир красиво ухаживал, дарил автомобили, устраивал впечатляющие сюрпризы, звал замуж и ради возлюбленной ушёл из семьи. Четыре года они прожили в гражданском браке. Однако Ольга не разделяла чувств Гусинского и подумывала о расставании.
И тут в жизни красавицы появился актёр Театра Маяковского Юрий Соколов, в которого Прокофьева влюбилась без памяти. Вместо роскошной жизни она выбрала страсть. В 1992 году Прокофьева вышла за него замуж, в этом союзе у неё родился сын Александр. Казалось, что впереди их ждёт только счастье, но, к сожалению, замужество, ради которого Ольга отказалась от отношений с миллионером, продлилось всего 12 лет. Брак завершился разводом, после которого последовали длительные судебные разбирательства.
Новое жильё от правительства и иск бывшего мужаЮрий вскоре снова женился, у мужчины родились другие дети, и он обратился в Симоновский суд Москвы с иском — потребовал выселить бывшую жену из квартиры. В 2010 году актриса получила квадратные метры от правительства Москвы в элитном комплексе «Долина грёз» на Крылатской улице. Это и стало формальным поводом для тяжбы: Соколов заявлял, что раз она получила новое жильё, то должна освободить старое. Как сообщил «МК» пресс-секретарь суда Олег Шассаев, иск бывшего мужа удовлетворили лишь частично. По закону мужчина поспешил с выселением бывшей жены, поскольку договор купли-продажи по её новому адресу пока не заключён. Поэтому Ольга по праву остаётся хозяйкой прежней жилплощади. Кроме того, служители Фемиды постановили, что и сам заявитель вправе жить в спорной квартире.
Участие в сериале «Моя прекрасная няня»Всероссийская известность пришла к Ольге Прокофьевой в середине 2000-х годов благодаря участию в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня» (2004–2008). Изначально артистке предлагали главную роль Вики Прутковской, однако она отказалась. В итоге Прокофьева исполнила роль Жанны Аркадьевны Ижевской — финансового директора продюсерского центра и главной соперницы героини Анастасии Заворотнюк.
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По словам самой актрисы, этот образ стал её «визитной карточкой», а характерные черты высокомерия и снобизма она «подсмотрела» у многих разбогатевших людей, наблюдая за социальными изменениями в стране. После оглушительного успеха сериала Прокофьевой начали активно предлагать схожие образы строгих и язвительных бизнес-леди. Однако она старалась избегать однотипных ролей и мягко отказывалась.
Экранный дуэт с Борисом Смолкиным и его признаниеВ ситкоме «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева и Борис Смолкин (в роли дворецкого Константина) создали один из самых ярких и запоминающихся комедийных дуэтов российского телевидения. Их постоянное экранное противостояние и остроумные перепалки неизменно вызывали восторг у зрителей. Высокая актёрская химия и убедительная игра стали причиной того, что поклонники сериала долгое время подозревали артистов в наличии личной симпатии за кадром. Спустя годы после завершения съёмок эти слухи получили новую волну, когда сам Борис Смолкин в ряде телевизионных интервью начал утверждать, что между ним и Прокофьевой был тайный служебный роман. О страстной и бурной лав-стори со знаменитой актрисой её коллега рассказал в эфире авторской передачи Бориса Корчевникова.
«Когда сериал вышел, меня допытывали: «Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?». Я отвечал: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дёргаете её за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной». Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман», — цитирует звезду «Пятый канал».Прокофьева отреагировала на откровения коллеги крайне резко. Она категорически опровергла слова Смолкина, публично назвав его заявления «бредом», и подчеркнула, что не намерена комментировать подобные выдумки. По словам актрисы, на протяжении многих лет их связывают исключительно крепкие дружеские и партнёрские отношения.