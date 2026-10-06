Не дружила с Заворотнюк и приняла бриллианты от олигарха: почему не пришла на похороны с «прекрасной няней» Ольга Прокофьева и за что муж выгнал ее из дому

06 октября 2026, 17:59

Ольга Прокофьева (Фото: кадр из фильма «Алла-такси»)

Ей предлагали главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», но она отказалась — и всё равно стала звездой проекта. Ольга Прокофьева могла жить с миллионером, но выбрала актёра, а потом годами судилась с ним. А на похороны Анастасии Заворотнюк не пришла — и у этого решения была своя причина. Почему «Жанна Аркадьевна» так и не простилась с «соперницей» и как знаменитость живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Ольги Прокофьевой Образование и начало карьеры будущей звезды Чем закончился брак, ради которого она отказалась от миллионера? Новое жильё от правительства и иск бывшего мужа Участие в сериале «Моя прекрасная няня» Экранный дуэт с Борисом Смолкиным и его признание «Настоящие отношения не выставляют напоказ»: принцип Ольги Прокофьевой

Ранние годы и семья Ольги Прокофьевой



Ольга Прокофьева (Фото: кадр из фильма «Шекспиру и не снилось»)

Образование и начало карьеры будущей звезды

«У моей мамы был друг — офицер ГАИ. Он знал, что я собираюсь поступать в театральный, и как раз ему попался нарушитель Гусинский. В разговоре выяснилось, что он — студент. И гаишник ему предложил сделку: не отбирать права, если Гусинский подготовит меня к экзаменам», — откровенничала Ольга изданию «Комсомольская правда».



Ольга Прокофьева (Фото: кадр из фильма «Воровка-2. Счастье напрокат»)

Чем закончился брак, ради которого она отказалась от миллионера?

Новое жильё от правительства и иск бывшего мужа



Ольга Прокофьева (Фото: кадр из фильма «Я знаю твои секреты»)

Участие в сериале «Моя прекрасная няня»

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Экранный дуэт с Борисом Смолкиным и его признание



Ольга Прокофьева и Борис Смолкин (Фото: кадр из фильма «Моя прекрасная няня»)

«Когда сериал вышел, меня допытывали: «Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?». Я отвечал: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дёргаете её за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной». Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман», — цитирует звезду «Пятый канал».

«Настоящие отношения не выставляют напоказ»: принцип Ольги Прокофьевой