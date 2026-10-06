Мини-юбка и чёрные чулки: как взрослеющая Агафья изводит мать и почему звезда «Сватов» Олеся Железняк скрывала дочь 19 лет

06 октября 2026, 13:40

Олеся Железняк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

30 лет на сцене, миллионы зрительских улыбок и муж, которого она до сих пор ревнует. А перед собственной дочерью Олеся Железняк порой чувствует себя растерянной первокурсницей. Их отношения долго оставались закрытой темой. Звезда «Сватов» годами не показывала семью публике. А в 2026 году вдруг сделала исключение — сначала выложила редкое фото с 19-летней дочерью, а вскоре наследница Агафья и сама оказалась в центре внимания. Что стоит за кадром, собравшим сотни тысяч лайков, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История семьи Олеси Железняк и Спартака Сумченко Дети Олеси Железняк и Спартака Сумченко Публичное появление Агафьи Сумченко в социальных сетях Быт и распределение семейных обязанностей

История семьи Олеси Железняк и Спартака Сумченко

«Каких только баб не бывает!» Одета необычная девушка была не как другие. Все — в футболки и спортивные штаны, а она — в коричневый танцевальный купальник, сильно короткие, едва доходящие до середины голени широкие лыжные штаны из плащовки, из-под которых торчали гетры и яркие носки в оранжево-зелёную полоску. Ноги нереальной, просто нечеловеческой длины», — приводит слова мужчины «7 Дней».



Олеся Железняк (Фото: кадр из фильма «Ландыш серебристый»)

«Предложение не помню, как он сделал. Спартак убеждает, что ему предложение сделала я. Он раздумывал. Наверное, надеялся на встречу с другой девушкой. Когда мы решили пожениться, я плакала несколько дней. Я его до сих пор ревную. Вообще, я очень ревнивая во всём. Умею создать невыносимую атмосферу в доме. У мужа есть основания говорить, что я не очень приятный человек», — шутя рассказывала знаменитость.

Дети Олеси Железняк и Спартака Сумченко



Олеся Железняк (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

«Она ко мне не прислушивается, всё делает по-своему. Выслушает совет и поступит с точностью до наоборот. Стараюсь не реагировать, но иногда не выдерживаю и вспыхиваю. Мне кажется, девочки в целом сложнее и изобретательнее», — поделилась знаменитость с «ТВЦ».

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«Красавицы. Обе!», «Агафья уже такая взрослая!», «Неземной красоты ребёнок получился!», «Прекрасный, тёплый, семейный снимок», — писали в комментариях фолловеры.

Публичное появление Агафьи Сумченко в социальных сетях

«Моя прекрасная девочка, очень красивая», — написала в комментарии родственница.

Быт и распределение семейных обязанностей



Спартак Сумченко (Фото: кадр из фильма «Дорога домой»)

«Непростая девушка, более нетерпима, чем я, легко говорит «нет». С другой стороны, такой определённости многим взрослым у детей не худо бы поучиться», — цитирует кинодиву «СтарХит».