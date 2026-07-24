Брачная ночь обернулась скандалом и судом: тайное прошлое мужа Эбби Хенсел и неудобная правда, о которой молчит её сестра-близняшка
Весной 2024 года новость о свадьбе Эбби Хенсел заставила миллионы людей замереть у экранов. Одна из самых известных сиамских близняшек в мире официально вступила в брак. Эта сенсация вызвала мировой резонанс и споры о законности и этике такого союза, поскольку сёстры делят одно тело на двоих. Анатомические особенности девушек таковы, что ниже талии у них всё общее: от кровеносной системы до репродуктивной. Однако за красивой церемонией и трогательными снимками скрывается драма: вскоре после брачной ночи разразился скандал, который привёл к судебному разбирательству. Что на самом деле произошло в семье дицефальных близнецов, читайте в материале «Радио 1».
Главное событие в жизни сиамских близнецов Эбби и Бриттани ХенселАнатомия сестёр уникальна: каждая контролирует свою сторону тела, у них два позвоночника и два сердца, но общее туловище. С детства близняшки были медийными персонами. Они с удовольствием общались с журналистами, появлялись в рейтинговых передачах и открыто рассказывали о своих самых сокровенных девичьих грёзах.
В подростковом возрасте две половинки одного целого открыто признавались прессе, что мечтают встретить достойного мужчину, надеть подвенечный наряд и испытать счастье материнства. Однако, повзрослев, сестры намеренно отказались от публичности и на 15 лет исчезли из медийного пространства.
Близняшки сосредоточились на учёбе, получили высшее образование и стали обычными школьными учителями в Миннесоте. Их тихая и размеренная жизнь продолжалась до тех пор, пока в интернете не появились кадры с их свадьбы. Выяснилось, что торжество прошло ещё в 2021 году, причём в обстановке строжайшей секретности. Избранником Эбби оказался Джош Боулинг — бывший военнослужащий, а ныне медицинский работник, человек с открытым и добрым лицом. На обнародованных снимках, тронувших сердца пользователей сети, запечатлена та неподдельная нежность, с которой жених смотрит на свою возлюбленную.
Хотя Бриттани физически присутствовала на церемонии (для сестёр изготовили изысканное подвенечное платье с двумя вырезами для головы), на фото отчётливо видно, что всё внимание Джоша обращено исключительно к жене, тогда как её близняшка исполняла роль заботливой свидетельницы. Праздник получился на удивление душевным, по-семейному тёплым и по-домашнему уютным.
Тайное прошлое: что обнаружили журналистыВскоре после свадьбы репортёры издания The Post обнаружили в архивах судебные документы. Выяснилось, что у медбрата есть бывшая жена Анника и 8-летняя дочь Изабелла. Союз был заключён в 2010 году, когда юноше едва исполнилось 20 лет. Экс-супруга Джоша подала иск в суд об установлении отцовства.
Со слов близких родственников стало известно, что даже после расторжения брака мужчина сохранил за собой права на совместную опеку и продолжал активно участвовать в жизни дочери. Для самих девушек такой поворот стал шоком. Конфликт возник из-за второй дочери женщины, родившейся в 2020 году.
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К этому времени супруги уже полтора года жили раздельно и официально начали процедуру расторжения семейных уз. В официальных документах девочка числилась сводной сестрой Изабеллы, при этом графа об отцовстве оставалась незаполненной. В исковом заявлении, поданном в суд штата Миннесота, Анника назвала сразу две возможные кандидатуры на эту роль: своего экс-супруга Джоша Боулинга и некоего Гэвина Ватнсдала.
Весной 2024 года результаты ДНК-теста были приобщены к судебному делу. Тем не менее детали этого отчёта остаются под строжайшим грифом секретности: законодательство штата категорически запрещает разглашение персональных данных, затрагивающих интересы несовершеннолетних. Все фигуранты этой истории, включая сестёр Хенсел, выбрали тактику полного игнорирования прессы и не дают никаких комментариев журналистам.