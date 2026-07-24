Достижения.рф

Брачная ночь обернулась скандалом и судом: тайное прошлое мужа Эбби Хенсел и неудобная правда, о которой молчит её сестра-близняшка

Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)

Весной 2024 года новость о свадьбе Эбби Хенсел заставила миллионы людей замереть у экранов. Одна из самых известных сиамских близняшек в мире официально вступила в брак. Эта сенсация вызвала мировой резонанс и споры о законности и этике такого союза, поскольку сёстры делят одно тело на двоих. Анатомические особенности девушек таковы, что ниже талии у них всё общее: от кровеносной системы до репродуктивной. Однако за красивой церемонией и трогательными снимками скрывается драма: вскоре после брачной ночи разразился скандал, который привёл к судебному разбирательству. Что на самом деле произошло в семье дицефальных близнецов, читайте в материале «Радио 1».



Главное событие в жизни сиамских близнецов Эбби и Бриттани Хенсел

Анатомия сестёр уникальна: каждая контролирует свою сторону тела, у них два позвоночника и два сердца, но общее туловище. С детства близняшки были медийными персонами. Они с удовольствием общались с журналистами, появлялись в рейтинговых передачах и открыто рассказывали о своих самых сокровенных девичьих грёзах.

В подростковом возрасте две половинки одного целого открыто признавались прессе, что мечтают встретить достойного мужчину, надеть подвенечный наряд и испытать счастье материнства. Однако, повзрослев, сестры намеренно отказались от публичности и на 15 лет исчезли из медийного пространства.

Близняшки сосредоточились на учёбе, получили высшее образование и стали обычными школьными учителями в Миннесоте. Их тихая и размеренная жизнь продолжалась до тех пор, пока в интернете не появились кадры с их свадьбы. Выяснилось, что торжество прошло ещё в 2021 году, причём в обстановке строжайшей секретности.

Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел и Джош Боулинг (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)
Избранником Эбби оказался Джош Боулинг — бывший военнослужащий, а ныне медицинский работник, человек с открытым и добрым лицом. На обнародованных снимках, тронувших сердца пользователей сети, запечатлена та неподдельная нежность, с которой жених смотрит на свою возлюбленную.

Хотя Бриттани физически присутствовала на церемонии (для сестёр изготовили изысканное подвенечное платье с двумя вырезами для головы), на фото отчётливо видно, что всё внимание Джоша обращено исключительно к жене, тогда как её близняшка исполняла роль заботливой свидетельницы. Праздник получился на удивление душевным, по-семейному тёплым и по-домашнему уютным.

Тайное прошлое: что обнаружили журналисты

Вскоре после свадьбы репортёры издания The Post обнаружили в архивах судебные документы. Выяснилось, что у медбрата есть бывшая жена Анника и 8-летняя дочь Изабелла. Союз был заключён в 2010 году, когда юноше едва исполнилось 20 лет. Экс-супруга Джоша подала иск в суд об установлении отцовства.

Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел, Джош Боулинг с родственниками и дочерью (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)
Со слов близких родственников стало известно, что даже после расторжения брака мужчина сохранил за собой права на совместную опеку и продолжал активно участвовать в жизни дочери. Для самих девушек такой поворот стал шоком. Конфликт возник из-за второй дочери женщины, родившейся в 2020 году.
«Я хочу родить от тебя»: почему бывший муж Анастасии Заворотнюк сбежал от нее и скрывал свою новую жену? И каким вырос сын «прекрасной няни»
«Я хочу родить от тебя»: почему бывший муж Анастасии Заворотнюк сбежал от нее и скрывал свою новую жену? И каким вырос сын «прекрасной няни»
К этому времени супруги уже полтора года жили раздельно и официально начали процедуру расторжения семейных уз. В официальных документах девочка числилась сводной сестрой Изабеллы, при этом графа об отцовстве оставалась незаполненной. В исковом заявлении, поданном в суд штата Миннесота, Анника назвала сразу две возможные кандидатуры на эту роль: своего экс-супруга Джоша Боулинга и некоего Гэвина Ватнсдала.

Весной 2024 года результаты ДНК-теста были приобщены к судебному делу. Тем не менее детали этого отчёта остаются под строжайшим грифом секретности: законодательство штата категорически запрещает разглашение персональных данных, затрагивающих интересы несовершеннолетних. Все фигуранты этой истории, включая сестёр Хенсел, выбрали тактику полного игнорирования прессы и не дают никаких комментариев журналистам.

Кого скрывают в семье Боулинг-Хенсел и почему эта тема под запретом?

Вопреки медийному ажиотажу и попыткам посторонних залезть в их частную жизнь, в доме Хенсел царит гармония и умиротворение. Ближе к концу 2024 года девушки поделились в своем TikTok-аккаунте серией душевных домашних видео, где главную роль играет дочь Джоша от первого брака, Изабелла.

Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел, Джош Боулинг и Изабелла (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)
Девочка тепло общается с Эбби и Бриттани, регулярно навещает отца по выходным и во время школьных каникул. Что же касается младшей дочери, ставшей поводом для судебного спора, то в семье Боулинг-Хенсел её предпочитают не упоминать. Ни на семейных снимках, ни в разговорах она не фигурирует. По мнению инсайдеров, близкие либо ожидают финального решения суда, либо осознанно ограждают малышку от посторонних глаз и нездорового интереса публики.
Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0