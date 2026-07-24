Брачная ночь обернулась скандалом и судом: тайное прошлое мужа Эбби Хенсел и неудобная правда, о которой молчит её сестра-близняшка

24 июля 2026, 10:27

Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)

Весной 2024 года новость о свадьбе Эбби Хенсел заставила миллионы людей замереть у экранов. Одна из самых известных сиамских близняшек в мире официально вступила в брак. Эта сенсация вызвала мировой резонанс и споры о законности и этике такого союза, поскольку сёстры делят одно тело на двоих. Анатомические особенности девушек таковы, что ниже талии у них всё общее: от кровеносной системы до репродуктивной. Однако за красивой церемонией и трогательными снимками скрывается драма: вскоре после брачной ночи разразился скандал, который привёл к судебному разбирательству. Что на самом деле произошло в семье дицефальных близнецов, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Главное событие в жизни сиамских близнецов Эбби и Бриттани Хенсел Тайное прошлое: что обнаружили журналисты Кого скрывают в семье Боулинг-Хенсел и почему эта тема под запретом?

Главное событие в жизни сиамских близнецов Эбби и Бриттани Хенсел



Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел и Джош Боулинг (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)

Тайное прошлое: что обнаружили журналисты



Сёстры Эбби и Бриттани Хенсел, Джош Боулинг с родственниками и дочерью (Фото: Кадр из передачи «Загадки человечества» на телеканале РЕН ТВ)

«Я хочу родить от тебя»: почему бывший муж Анастасии Заворотнюк сбежал от нее и скрывал свою новую жену? И каким вырос сын «прекрасной няни»

Кого скрывают в семье Боулинг-Хенсел и почему эта тема под запретом?