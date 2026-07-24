Громкие романы, культовые роли и личные трагедии: почему Лидия Смирнова в последние годы жизни осталась без мужа, детей и семьи?
Лидию Смирнову зрители помнят по фильмам «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Женитьба Бальзаминова» и «Деревенский детектив». Она покоряла публику красотой, темпераментом и яркими ролями. За внешним успехом скрывались тяжелое детство, исчезновение первого мужа на фронте, сложный второй брак и многолетний роман с режиссером Константином Воиновым. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».
Сиротское детство и переезд в МосквуЛидия Смирнова родилась в 1915 году в Мензелинске. Ее отец служил царским офицером. После революции он примкнул к армии Александра Колчака, а затем уехал во Францию. Мать актрисы умерла, когда знаменитость была ребенком. Девочку взял к себе дядя по отцовской линии. Однако в новой семье она не чувствовала тепла и поддержки. Позже Смирнова с раздражением вспоминала годы под строгим контролем тети. Семья переехала в Москву. Там Лидия училась в хореографической школе, затем поступила в промышленно-экономический техникум. Позже она стала студенткой авиационного института.
Первый брак и путь к актерской профессииВ 17 лет Смирнова вышла замуж за журналиста Сергея Добрушина. Этот союз помог ей вырваться из дома родственников. Однако домашний быт не привлекал будущую звезду экрана. Лидия решила связать жизнь с театром. Она поступила в школу Камерного театра Александра Таирова. Воспоминания об этом месте актриса сохранила на всю жизнь. В мемуарах «Моя любовь» она называла театр уникальным и неповторимым. После учебы Смирнова пришла в кино. Ее первой большой удачей стала главная роль в картине «Моя любовь». Лента вышла в 1940 году и принесла молодой артистке всесоюзную славу.
Исчезновение Сергея Добрушина на войнеВ 1941 году Сергей Добрушин добровольцем отправился на фронт. Через год он пропал под Смоленском. Лидия больше не получила от него известий. Детей в первом браке у пары не появилось. Потеря мужа стала тяжелым испытанием, хотя семейная жизнь Смирновой к тому моменту уже не отличалась спокойствием.
Ухаживания Исаака ДунаевскогоНа съемках фильма «Моя любовь» актриса познакомилась с композитором Исааком Дунаевским. Он увлекся Смирновой и настойчиво добивался ее внимания. Композитор каждый год присылал артистке в день рождения корзину белой сирени. По воспоминаниям Смирновой, Дунаевский даже предлагал ей выйти за него замуж. Лидия не приняла предложение. В тот период ее супруг находился на фронте, и она не хотела изменять ему. Отказ сильно задел композитора, после чего он прекратил ухаживания.
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