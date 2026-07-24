24 июля 2026, 13:36

Лидия Смирнова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Лидию Смирнову зрители помнят по фильмам «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Женитьба Бальзаминова» и «Деревенский детектив». Она покоряла публику красотой, темпераментом и яркими ролями. За внешним успехом скрывались тяжелое детство, исчезновение первого мужа на фронте, сложный второй брак и многолетний роман с режиссером Константином Воиновым. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Сиротское детство и переезд в Москву Первый брак и путь к актерской профессии Исчезновение Сергея Добрушина на войне Ухаживания Исаака Дунаевского Брак с Владимиром Рапопортом и тайный роман Жизнь с Константином Воиновым Последние годы Лидии Смирновой

Сиротское детство и переезд в Москву

Первый брак и путь к актерской профессии

Исчезновение Сергея Добрушина на войне

Ухаживания Исаака Дунаевского

Роман с актрисой, слухи о кризисе с Собчак и громкие спектакли: как Константин Богомолов стал одним из главных режиссеров России?

Брак с Владимиром Рапопортом и тайный роман

Жизнь с Константином Воиновым

Последние годы Лидии Смирновой