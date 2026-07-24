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Громкие романы, культовые роли и личные трагедии: почему Лидия Смирнова в последние годы жизни осталась без мужа, детей и семьи?

Лидия Смирнова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Лидию Смирнову зрители помнят по фильмам «Моя любовь», «Парень из нашего города», «Женитьба Бальзаминова» и «Деревенский детектив». Она покоряла публику красотой, темпераментом и яркими ролями. За внешним успехом скрывались тяжелое детство, исчезновение первого мужа на фронте, сложный второй брак и многолетний роман с режиссером Константином Воиновым. Подробнее о ней расскажем в материале «Радио 1».



Сиротское детство и переезд в Москву

Лидия Смирнова родилась в 1915 году в Мензелинске. Ее отец служил царским офицером. После революции он примкнул к армии Александра Колчака, а затем уехал во Францию. Мать актрисы умерла, когда знаменитость была ребенком. Девочку взял к себе дядя по отцовской линии. Однако в новой семье она не чувствовала тепла и поддержки. Позже Смирнова с раздражением вспоминала годы под строгим контролем тети. Семья переехала в Москву. Там Лидия училась в хореографической школе, затем поступила в промышленно-экономический техникум. Позже она стала студенткой авиационного института.

Первый брак и путь к актерской профессии

В 17 лет Смирнова вышла замуж за журналиста Сергея Добрушина. Этот союз помог ей вырваться из дома родственников. Однако домашний быт не привлекал будущую звезду экрана. Лидия решила связать жизнь с театром. Она поступила в школу Камерного театра Александра Таирова. Воспоминания об этом месте актриса сохранила на всю жизнь. В мемуарах «Моя любовь» она называла театр уникальным и неповторимым. После учебы Смирнова пришла в кино. Ее первой большой удачей стала главная роль в картине «Моя любовь». Лента вышла в 1940 году и принесла молодой артистке всесоюзную славу.

Исчезновение Сергея Добрушина на войне

В 1941 году Сергей Добрушин добровольцем отправился на фронт. Через год он пропал под Смоленском. Лидия больше не получила от него известий. Детей в первом браке у пары не появилось. Потеря мужа стала тяжелым испытанием, хотя семейная жизнь Смирновой к тому моменту уже не отличалась спокойствием.

Ухаживания Исаака Дунаевского

На съемках фильма «Моя любовь» актриса познакомилась с композитором Исааком Дунаевским. Он увлекся Смирновой и настойчиво добивался ее внимания. Композитор каждый год присылал артистке в день рождения корзину белой сирени. По воспоминаниям Смирновой, Дунаевский даже предлагал ей выйти за него замуж. Лидия не приняла предложение. В тот период ее супруг находился на фронте, и она не хотела изменять ему. Отказ сильно задел композитора, после чего он прекратил ухаживания.

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Брак с Владимиром Рапопортом и тайный роман

Вторым мужем Смирновой стал кинооператор Владимир Рапопорт. Их отношения продолжались много лет, но семейную гармонию разрушили чувства актрисы к режиссеру Константину Воинову. С Воиновым Лидия встретилась на съемках картины «Две жизни». Между ними начался роман. Режиссер состоял в браке и воспитывал дочь. Смирнова тоже не могла уйти от мужа: Рапопорт тяжело болел. Актриса жила на два дома. Она заботилась о супруге и одновременно встречалась с Воиновым. В книге «Моя любовь» Смирнова не скрывала, что придумывала предлоги для поездок к возлюбленному. Рапопорт нуждался в постоянной поддержке. Врачи давали ему неутешительные прогнозы, но забота жены помогла продлить его жизнь на долгие годы. Он умер в 1975 году.

Жизнь с Константином Воиновым

После смерти Рапопорта Смирнова и Воинов больше не скрывали отношений. Их союз продолжался до смерти режиссера в 1995 году. Воинов снимал возлюбленную в своих картинах. Среди известных работ — «Женитьба Бальзаминова», «Дача» и «Дядюшкин сон». Творческий тандем принес им немало успехов, однако общих детей у пары не появилось. Смерть режиссера стала для актрисы новым тяжелым ударом. После этого рядом с ней не осталось близкого человека.

Последние годы Лидии Смирновой

Лидия Смирнова прожила 92 года. Последние 12 лет она провела без мужа, детей и постоянной семейной поддержки. При этом артистка не замкнулась в четырех стенах. Она продолжала играть в театре, сниматься в кино, участвовать в творческих вечерах и встречаться со зрителями. Смирнова работала почти до 90-летнего возраста, несмотря на проблемы со здоровьем. Актриса умерла в 2007 году. Ее похоронили на Введенском кладбище в Москве рядом с Владимиром Рапопортом. Жизнь Лидии Смирновой оказалась насыщенной любовными переживаниями, громкими романами и яркими ролями, но в финале рядом с ней не оказалось собственной семьи.
Дарья Осипова

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