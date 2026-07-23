«Я хочу родить от тебя»: почему бывший муж Анастасии Заворотнюк сбежал от нее и скрывал свою новую жену? И каким вырос сын «прекрасной няни»

23 июля 2026, 20:23

Анастасия Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @a_zavorotnyuk)

В шоу-бизнесе нередко встречаются мужчины, чьи имена мелькают в новостях только благодаря своим знаменитым женам. Дмитрий Стрюков — яркий тому пример. Всенародную известность он получил исключительно благодаря своему статусу второго супруга Анастасии Заворотнюк и отца её старших детей — Анны и Майкла. Их скандальный и мучительный развод в середине нулевых стал предметом бурных обсуждений. Измены, публичные претензии и судебные тяжбы разворачивались не хуже сюжета бразильского сериала. Что заставило бывшего мужа, публично оскорблявшего «прекрасную няню» после развода, извиниться перед ней и как он выстроил отношения с детьми от первого брака, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Любовь по-итальянски: почему история с «прекрасной няней» превратилась в судебный ад Женщина, приручившая трудного миллионера, кто она? Гены не подвели: Артём унаследовал мужскую харизму и талант покорять женщин Как сегодня Дмитрий Стрюков выстраивает общение со старшими детьми Анной и Майклом?

Любовь по-итальянски: почему история с «прекрасной няней» превратилась в судебный ад



Анастасия Заворотнюк с дочерью (Фото: Инстаграм* @a_zavorotnyuk)

Женщина, приручившая трудного миллионера, кто она?

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Дмитрий Стрюков (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Как сегодня Дмитрий Стрюков выстраивает общение со старшими детьми Анной и Майклом?