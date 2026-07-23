«Я хочу родить от тебя»: почему бывший муж Анастасии Заворотнюк сбежал от нее и скрывал свою новую жену? И каким вырос сын «прекрасной няни»
В шоу-бизнесе нередко встречаются мужчины, чьи имена мелькают в новостях только благодаря своим знаменитым женам. Дмитрий Стрюков — яркий тому пример. Всенародную известность он получил исключительно благодаря своему статусу второго супруга Анастасии Заворотнюк и отца её старших детей — Анны и Майкла. Их скандальный и мучительный развод в середине нулевых стал предметом бурных обсуждений. Измены, публичные претензии и судебные тяжбы разворачивались не хуже сюжета бразильского сериала. Что заставило бывшего мужа, публично оскорблявшего «прекрасную няню» после развода, извиниться перед ней и как он выстроил отношения с детьми от первого брака, читайте в материале «Радио 1».
Любовь по-итальянски: почему история с «прекрасной няней» превратилась в судебный адСоюз Дмитрия и Анастасии с самого начала был подобен бомбе замедленного действия. Их знакомство произошло совершенно случайно: мужчина просто подвёз девушку на своём автомобиле. Страсть между ними вспыхнула моментально, несмотря на то, что оба на тот момент состояли в других отношениях.
Вслед за этим последовал переезд в Америку, попытки организовать там бизнес и появление на свет детей — Ани и Майкла. Однако роковой проверкой чувств на прочность стали для них съёмки в «Моей прекрасной няне». Оглушительная слава, изматывающий график и, как итог, роман актрисы с Сергеем Жигуновым поставили крест на их союзе. Семья распалась громко, болезненно и с большим количеством взаимных претензий. Развод пары в 2006 году сопровождался громким скандалом: из-за уязвлённого эго Дмитрий вёл себя агрессивно, оскорблял Настю в прессе и грозился забрать детей.
Женщина, приручившая трудного миллионера, кто она?Когда первые эмоции после развода улеглись, в жизни Дмитрия появилась новая избранница — Юна. Незадолго до их встречи девушка вернулась в Москву после учёбы в Уэльском университете. Выпускница британского вуза работала финансистом и была моложе своего избранника. Сначала окружающие называли незнакомку «загадочной брюнеткой», потому что она избегала любого внимания прессы. Ей было безразлично всё, что связано с миром моды и светской хроники.
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По признанию самого Дмитрия, его ожесточённое сердце растаяло от одной-единственной фразы Юны: «Я хочу родить от тебя троих детей». В этих словах было всё: и серьёзность намерений, и доверие, и готовность строить будущее.
«Я понял, что это та женщина, с которой я хочу прожить всю жизнь», — рассказывал бизнесмен в интервью сайту Alldaily.ru.Именно она помогла ему отпустить старые обиды, настоятельно посоветовав отказаться от мести и просто жить дальше. Этот совет действительно подействовал: Дмитрий нашёл в себе силы позвонить Анастасии, извиниться за устроенный в прессе кошмар, и в итоге бывшие супруги смогли достичь примирения ради благополучия общих детей.
Гены не подвели: Артём унаследовал мужскую харизму и талант покорять женщинВ браке с Юной у Дмитрия родился сын Артём, который вырос невероятно красивым юношей. По мнению близкого окружения пары, наследник унаследовал от родителей все самые лучшие качества. У молодого человека благородные, волевые черты лица, густая тёмная шевелюра и притягательный, глубокий взгляд. Даже те немногие кадры, что изредка попадают в интернет, вызывают единодушное восхищение пользователей, которые не скупятся на комплименты, называя парня эталоном мужской красоты: «Настоящий породистый красавец!». Артём растёт спортивным и развитым юношей. Наученный горьким опытом, Дмитрий полностью оградил сына от шоу-бизнеса, съёмок и богемных вечеринок, позволив ему сосредоточиться на учёбе, спорте и жить обычной жизнью.
Как сегодня Дмитрий Стрюков выстраивает общение со старшими детьми Анной и Майклом?Сегодня, по словам друзей и близких, Дмитрий Стрюков кардинально отличается от того вспыльчивого персонажа, которого публика видела на экранах два десятилетия назад. Перешагнув 50-летний рубеж, он продолжает вести дела, а вот личную жизнь теперь оберегает от чужих глаз. И что удивительно, как рассказывают знакомые, — несмотря на многолетние обиды и взаимные претензии в прошлом, для Ани и Майкла мужчина остался настоящим, заботливым отцом.
Дети регулярно поддерживают с ним связь и тепло общаются с младшим братом Артёмом. А когда Анастасия Заворотнюк тяжело заболела, Дмитрий, по рассказам всё тех же друзей, не пошёл по пути дешёвых сенсаций, не бегал по телешоу, обсуждая прошлое, а просто молча, по-мужски, оказывал поддержку своим старшим детям в этот непростой период.