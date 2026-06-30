Брак с Бойко и «предвестник» большой беды: почему Мария Порошина на самом деле оказалась на больничной койке? Диагноз и шанс на спасение
Известная киноактриса Мария Порошина всегда отличалась яркостью и работоспособностью. Звезда фильма «Ночной дозор» привыкла жить в бешеном ритме и держать планку на максимуме. Но организм не выдержал такого напряжения, и недавно актриса оказалась в больнице из-за перенесённого микроинсульта. Что на самом деле случилось и как себя чувствует артистка сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Первые тревожные симптомы дали о себе знать наканунеПо данным 5-tv.ru, Марию Порошину увезли на скорой с ишемической атакой — тем самым «предвестником», который многие называют микроинсультом. Накануне вечером актрисе резко стало плохо, и близкие незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. При ишемической атаке временно нарушается кровоснабжение мозга. В таких случаях счёт идёт на секунды. Игнорировать подобные сигналы организма категорически нельзя. В данный момент актриса находится в стационаре под круглосуточным наблюдением медиков. Врачи делают всё возможное, чтобы нормализовать состояние многодетной матери.
Сообщается, что на фоне проблем с кровообращением у звезды обострились и другие хронические заболевания. Артистка страдает от скачков артериального давления и сбоев в работе щитовидной железы. Подобные нарушения часто случаются у людей, чей организм долгое время работал на пределе возможностей.
Профессия без выходных: успех и его последствияМария Порошина всегда отличалась невероятной трудоспособностью. В одном из интервью она честно признавалась, что в юности бралась за несколько проектов одновременно. Ей хотелось играть только интересные роли. Был в карьере знаменитости и крайне тяжёлый период.
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Однажды актрисе пришлось не спать почти трое суток, когда пришлось буквально разрываться между разными съёмочными площадками. Тогда Мария считала сильную усталость всего лишь временным неудобством. Однако после такого изматывающего марафона Порошина сделала вывод и поняла, что карьерные амбиции не стоят подорванного здоровья.
С годами звезда научилась бережнее относиться к себе, но отказаться от изнурительного ритма жизни полностью не удалось. Огромные нагрузки диктуют не только любимая профессия, но и забота о близких.
Личная территория звездыВ личной жизни Марии Порошиной тоже произошли перемены. Как сообщил экс-супруг актрисы Гоша Куценко, кинодива вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко.
«Слава Бойко — надёжный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — заявил Куценко в эфире программы «Ты не поверишь!».Торжество прошло в узком кругу, без прессы и посторонних глаз. Несмотря на радость от создания семьи, смена статуса и новые обязанности стали для актрисы дополнительной эмоциональной нагрузкой на фоне её крайне плотного рабочего графика.