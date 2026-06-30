Брак с Бойко и «предвестник» большой беды: почему Мария Порошина на самом деле оказалась на больничной койке? Диагноз и шанс на спасение

30 июня 2026, 18:18

Мария Порошина (Фото: Инстаграм* @poroshinamariyamikhaylovna)

Известная киноактриса Мария Порошина всегда отличалась яркостью и работоспособностью. Звезда фильма «Ночной дозор» привыкла жить в бешеном ритме и держать планку на максимуме. Но организм не выдержал такого напряжения, и недавно актриса оказалась в больнице из-за перенесённого микроинсульта. Что на самом деле случилось и как себя чувствует артистка сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первые тревожные симптомы дали о себе знать накануне Профессия без выходных: успех и его последствия Личная территория звезды

Первые тревожные симптомы дали о себе знать накануне



Мария Порошина (Фото: Инстаграм* @poroshinamariyamikhaylovna)

Профессия без выходных: успех и его последствия

«Я боюсь, что ты умрёшь, мам»: страшный рисунок дочери и отношения с Луисом. В чем Лерчек впервые призналась на интервью Надежде Стрелец

Мария Порошина (Фото: Инстаграм* @poroshinamariyamikhaylovna)

Личная территория звезды

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