06 июня 2026, 17:00

Владимир Симонов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Владимир Симонов — актёр, чьё имя прочно ассоциируется с выдающимися работами в театре и кино. Мастер перевоплощения, способный оживить любой образ — от комедийного до глубоко драматического, он завоевал любовь зрителей и уважение коллег. 7 июня артист мог бы отметить свой 69-й день рождения. О личной жизни, работе и скандалах, сопровождавших артиста до последних дней жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Симонова Четыре брака актера Последние годы жизни артиста Наследство



Биография Владимира Симонова

Владимир Симонов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Четыре брака актера

«Я не хотел, чтобы возникали слухи, будто я получаю роли только из-за того, что женат на Ольге. Поэтому перешёл из театра Вахтангова в МХТ. Я был очень самолюбив и горд», — оправдывался он в передаче «Судьба человека».

Владимир Симонов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Надежда пришла писать курсовую работу. Мне было уже 44 года, а она училась на втором курсе. Лет двадцать ей было, не больше. Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу его видеть круглые сутки, но любовь была сильнее», — делился Симонов с Борисом Корчевниковым.

Последние годы жизни артиста

Владимир Симонов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Наследство