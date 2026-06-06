Браки, закончившиеся побегами жён за границу, позднее отцовство и ранняя смерть: кому досталось наследство Владимира Симонова?
Владимир Симонов — актёр, чьё имя прочно ассоциируется с выдающимися работами в театре и кино. Мастер перевоплощения, способный оживить любой образ — от комедийного до глубоко драматического, он завоевал любовь зрителей и уважение коллег. 7 июня артист мог бы отметить свой 69-й день рождения. О личной жизни, работе и скандалах, сопровождавших артиста до последних дней жизни, читайте в материале «Радио 1».
Биография Владимира СимоноваИстория Владимира Александровича Симонова — это классический рассказ о таланте, пробивающем стены. Родился он в небольшом городе Октябрьске Куйбышевской области, в семье машиниста и секретаря горкома партии. Рос чувствительным ребёнком: ещё в пятом классе, читая чеховского «Ваньку Жукова», он довёл себя до настоящих рыданий, чем перепугал учительницу до полусмерти.
Путь на большую сцену был у Симонова тернист. Первая попытка поступить в легендарную «Щуку» провалилась из-за заваленного сочинения. Пришлось отбывать «повинность» в Куйбышевском институте культуры, но мечта не угасала. В 1976 году он всё-таки стал студентом Щукинского училища, где получил прозвище «перочинный нож» за невероятную пластику. Друзья и педагоги ахали, когда 195-сантиметровый артист сворачивался в позу эмбриона, легко помещаясь в чемодан.
В кино Владимир дебютировал в 1981 году в фильме «Сашка», но настоящая слава ждала его впереди. Он начал с небольших ролей, но постепенно его фильмография пополнялась всё более значимыми работами. Актёр снимался в картинах разных жанров — от драм до комедий, демонстрируя удивительное мастерство. Всего фильмография мастера насчитывает 156 работ, включая ленты «Остановка по требованию-2», «Каменская», «Дети Арбата», «Раскалённая суббота», «Граница. Таёжный роман», «Лучший город Земли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Дело гастронома № 1» и «Я буду жить».
За вклад в развитие театрального искусства в 2001 году Владимир Симонов был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации. Его работа неоднократно отмечалась профессиональными премиями и наградами.
Четыре брака актераЛичная жизнь Владимира Симонова всегда привлекала внимание публики. Актёр был женат четырежды, и каждый его брак вызывал интерес у поклонников и журналистов.
Первой женой стала Ольга Симонова — внучка легендарного режиссёра Рубена Симонова. Казалось, вот он, рай. Но Владимир мучительно переживал сплетни о том, что роли ему достаются «по блату».
«Я не хотел, чтобы возникали слухи, будто я получаю роли только из-за того, что женат на Ольге. Поэтому перешёл из театра Вахтангова в МХТ. Я был очень самолюбив и горд», — оправдывался он в передаче «Судьба человека».Спустя время Симонов собрал чемодан и ушёл, оставив жену с недавно родившейся дочерью Асей. К слову, первая семья актёра в 1988-м эмигрировала в США, и общение с дочерью практически прекратилось.
Второй союз с актрисой Екатериной Беликовой, которая была младше актёра на 11 лет, продержался 10 лет и подарил сына Василия, который пошёл по стопам отца. Но и здесь брак треснул по швам. Причина банальна и жестока: в 44 года Симонов встретил очаровательную студентку. После развода Беликова вышла замуж и переехала в Мюнхен (Германия).
Третьей женой Владимира Александровича стала Надежда, разница в возрасте с которой у него составляла 24 года. Этот роман — настоящий учебник по мужскому кризису среднего возраста.
«Надежда пришла писать курсовую работу. Мне было уже 44 года, а она училась на втором курсе. Лет двадцать ей было, не больше. Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу его видеть круглые сутки, но любовь была сильнее», — делился Симонов с Борисом Корчевниковым.У пары родился сын. Однако, когда страсть утихла, выяснилось, что говорить людям с разницей в четверть века абсолютно не о чем. После развода Надежда сбежала в Индию, оставив ребёнка отцу.
К 55 годам утомлённый жизнью актер встретил ту самую. Украинская актриса Яна Соболевская оказалась младше его на 23 года. Их знакомство произошло на съёмках фильма «Под прицелом любви» (2012). Артисты долгое время скрывали отношения и в ЗАГС пришли только в 2019 году, после рождения дочери.
Последние годы жизни артиста
В последние годы Владимир Симонов продолжал активно работать, несмотря на проблемы со здоровьем. Он снимался в кино, играл в театре, участвовал в творческих вечерах. Однако нагрузки сказывались — артист несколько раз попадал в больницу с обострениями хронических заболеваний. Перенесённый коронавирус серьёзно повлиял на сердце актёра.
Владимир Симонов ушёл из жизни 8 ноября 2025 года в больнице. Официальная причина — острая сердечная недостаточность. Прощание прошло на его родной сцене Театра Вахтангова. Покоится народный артист на Троекуровском кладбище Москвы.
НаследствоПосле ухода народного артиста открылось наследственное дело. Симонов не оставил завещания, поэтому имущество делится между наследниками первой очереди по закону. На наследство претендуют четверо детей Симонова — дочь Ася (от первого брака), сыновья Василий и Владимир (от второго и третьего браков), а также младшая дочь от Яны Соболевской. Если брак с Соболевской был официально зарегистрирован, она также имеет право на долю как вдова.
В наследство входят две московские квартиры — в Хамовниках (68-69 м²) и у метро «Улица 1905 года» (76 м²), два загородных дома в Красногорске. Также четыре автомобиля (три Mercedes и ВАЗ-2106) на сумму около 10 млн рублей и банковские счета — более 30 млн рублей. Конфликтов между наследниками не ожидается — дети поддерживают тёплые отношения.