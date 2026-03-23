Наезд на пенсионерку в Наро-Фоминске, развод по почте с беременной женой и сын «с прошлого концерта»: что скрывает Александр Буйнов?
Народному артисту России Александру Буйнову 24 марта исполняется 76 лет. Для миллионов россиян он остается олицетворением беззаботной эстрадной романтики, исполнителем «Падают листья» и тем самым весельчаком, который «фриковал похлеще Киркорова» еще до того, как это стало мейнстримом. Однако за лучезарной улыбкой и имиджем «московского бамбука» скрывается фигура, чья биография полна не только творческих триумфов, но и громких скандалов, а также семейных драм, которые он предпочитает не афишировать. Подробности — в материале «Радио 1».
БиографияАлександр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Его отец был военным лётчиком, а мать — пианисткой. Имя Александр получил в честь деда, который был кузнецом. С детства будущий певец занимался фортепиано. Позже он продолжил обучение в Академическом училище при Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Хотя Александр не стал классическим музыкантом, он увлёкся рок-музыкой и начал играть в группе. Вместе с Александром Градским он участвовал в музыкальном коллективе «Скоморохи» и начал писать песни.
В 1968 году Александра призвали в армию, где он служил в ракетных войсках в Алтайском крае. После службы он учился два года в училище имени Гнесиных на дирижёрско-хоровом отделении. Параллельно играл в группе «Аракс».
Александр Буйнов с коллегами по сцене (Фото: Telegram@buinovofficial)
Вместе с «Араксом» Александр занимался музыкальным оформлением спектаклей «Автоград-XXI», «Тиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты» и «Юнона и Авось» с режиссёром «Ленкома» Марком Захаровым. В жизни Александра были разные коллективы, включая «Цветы» Стаса Намина и группу «Весёлые ребята». В 1989 году он начал сольную карьеру, став вокалистом Московского концертного объединения «Эра». Затем начал сотрудничество с продюсерским центром Игоря Крутого «АРС».
К 1993 году Александр Буйнов создал музыкальную группу «Чао», где выступал в роли певца, композитора и постановщика. В 1990-х и начале 2000-х годов он был на пике популярности и записал десять сольных альбомов, которые стали настоящими хитами. Артист также оставил свой след в истории кино. В голливудском анимационном фильме «Анастасия» он озвучил персонажа Распутина. Кроме того, он попробовал себя в качестве актёра, снявшись в эпизодических ролях в фильмах «Плохие и хорошие» и «Приморский бульвар», а также в сериале «Торговый центр».
Личная жизньАлександр Буйнов встретил свою первую жену Любовь Вдовину во время службы в Алтайском крае. Там же они решили связать себя узами брака и обменялись обручальными кольцами. После службы Александр привёз Любовь в Москву, но их семейная жизнь не задалась. Им пришлось жить в двухкомнатной квартире родителей Буйнова, вместе с родителями и двумя братьями Александра.
Свекровь не приняла Любовь. Когда Любовь узнала о своей беременности, мать Александра посоветовала ей уехать к родственникам в Алтайский край и родить ребёнка, чтобы не отвлекать сына от учёбы. Разлука окончательно уничтожила брак. Вскоре после отъезда жены Александр написал ей письмо, в котором сообщил о другой женщине в своей жизни и о том, что она тоже ждёт ребёнка. К письму были приложены документы на развод. Ребёнок, которого ждала Любовь, так и не родился.
«На перроне Курского вокзала происходит трогательная сцена из индийского фильма: слезы льются из глаз, мы не можем оторваться друг от друга, и все-таки рыдающая Любаня уезжает. Все, конец фильма… Больше мы с ней не встретились никогда. Разводились заочно. Я считал себя безумно виноватым перед ней», — цитирует слова артиста starhit.ru.
Второй женой Александра стала Людмила. Их короткий роман закончился беременностью, и Александр был вынужден жениться. В семье обсуждался вопрос об аборте, но Людмила была категорически против. В июле 1973 года у них родилась дочь Юлия. Только из-за ребёнка их брак просуществовал 12 лет.
«Мы познакомились, стали общаться, сблизились, ну и как-то начались отношения. Честно говоря, создавать с ней семью я не собирался, но все же женился. Пошел на это, что называется, по беременности, когда барышня была на девятом месяце. Никому никогда не посоветовал бы поступать так же», — делился певец.
Алена Гутман и Александр Буйнов (Фото: Telegram@buinovofficial)
Александр Буйнов не был счастлив в этом браке, и следствием этого были многочисленные измены. Всегда от ухода из семьи останавливала дочь. Но и она не удержала отца в семье, когда тот встретил свою настоящую любовь Алёну Гутман. После развода в 1985 году пара официально оформила свои отношения. Артист говорил, что его третья жена — самая прекрасная женщина в его жизни, о которой он мог только мечтать.
По профессии Алёна — врач-косметолог. Она работала в Институте красоты, но затем решила стать продюсером и помогать мужу в его музыкальной карьере, взяв на себя все организационные вопросы. Алёна спокойно относится к прошлому артиста и не пылает ревностью к поклонницам артиста. В 2000 году Александр Буйнов узнал о существовании своего второго ребёнка — сына Алексея, которому на тот момент было примерно 13 лет.
«Много лет назад на гастролях в Сочи я повстречал девушку-венгерку. У нас с ней закрутился роман. А потом она уехала к себе. Лет десять назад мы снова встретились. Она подошла ко мне после концерта вместе с парнишкой лет 13. Она сказала: «Это твой сын». Сразу подумал: ну всё — будет скандал, сейчас алименты требовать начнет. Но я ошибся: она удачно вышла замуж, у ребенка с детства был другой отец, они никогда ни в чем не нуждались», — делился артист в интервью «Комсомольской правде».
Резонансное ДТПВ феврале 2025 года в Наро-Фоминском округе Подмосковья Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась Алла Смирнова, воспитатель детского сада, которую после аварии госпитализировали с разрывом связок. Вскоре выяснилось, что за последний год Буйнов нарушил правила дорожного движения около 32 раз. Эти обстоятельства существенно подорвали репутацию артиста.
ДТП произошло вечером, когда женщина переходила дорогу, и внезапно из темноты выскочил черный Lexus Буйнова. Удар был настолько сильным, что Смирнова отлетела на несколько метров. В вечер аварии Буйнов находился в трезвом состоянии. Он объяснял произошедшее усталостью, возрастом и плохим зрением.
Буйнов сейчас
Сегодня Александр Буйнов живет в Москве, продолжая концертную деятельность. В своем окружении Буйнов старается сохранять образ философа. На недавнем юбилейном вечере Александра Зацепина он заявил, что главное для артиста — народная любовь:
«А самое главное — это народная любовь. Если любого артиста будет преследовать народная любовь, <…> будет одарен народной любовью, он будет жить счастливо и долго, ощущая свою нужность. Если человек понимает, что он нужен людям, народу, зрителям в конце концов».
Однако на вопрос о собственном долголетии ответил резко и неожиданно: «Цели такой нет».