Бросил беременную без средств к существованию: почему Стас Михайлов не желал признавать дочь от сестры Валерии, а потом сам пришёл знакомиться
В 2005 году Наталья Зотова родила дочь Дашу от Стаса Михайлова — и осталась одна, без жилья и работы. Певец, узнав о беременности, заявил, что ребёнок ему не нужен. А спустя несколько лет сам пришёл знакомиться с девочкой, которая, по словам близких, оказалась его копией. Сегодня Михайлов официально женат в третий раз, растит младших дочерей и не любит вспоминать о прошлом. А там осталась ещё одна таинственная незнакомка, гречанка Мария, которая увезла их общую наследницу на историческую родину. Что известно о женщинах и детях народного артиста, о которых он предпочитает молчать, читайте в материале «Радио 1».
Стас Михайлов: брак, о котором знают только в СочиСтанислав Михайлов появился на свет 27 апреля 1969 года в Сочи — в семье лётчика и медсестры. Сегодня он народный артист России, эстрадный певец, автор песен и продюсер. В 1996 году Стас Михайлов женился на Инне Горб, с которой познакомился в Сочи. Инна стала соавтором некоторых его песен и снялась в клипе «Тёмные глаза».
В 2001 году у супругов родился сын Никита. Брак продлился около десяти лет, причины называли разные. Мать Инны якобы говорила журналистам, что дочь устала от постоянных измен. Коллеги Михайлова, напротив, утверждали, что Инна сама не захотела переезжать в Москву и поведение женщины было «небезупречным». Сам певец после развода выпустил песню со словами: «Я мог бы все тебе простить, но не предательство и ложь». Официально развод был оформлен в середине 2000-х годов. Инна Горб осталась жить в Сочи. Но, как выяснилось, это была не первая и не единственная страница личной жизни «дамского угодника», которую он предпочёл бы не афишировать. «Собеседник», ссылаясь на Валентину — крёстную мать Стаса Намина, — уверяет: у знаменитого певца в городе-курорте подрастает ещё один ребёнок.
Это старшая дочь, а сам факт её существования артист тщательно оберегает от огласки. Ещё до Инны Михайлов женился сразу после армии на девушке по имени Мария, наполовину гречанке. Вскоре она родила дочь. Когда девочке было около трёх лет, молодая супруга решила уехать на историческую родину в Грецию и забрала ребёнка.
Стаса она звала с собой, но тот отказался покидать Россию. Однако уже тогда, в 2012 году, директор народного артиста Сергей Кононов в программе НТВ «Чистосердечное признание» заявил, что никакой дочери в Греции у певца нет. Сам шансонье этот брак никогда публично не подтверждал.
Наталья Зотова: «Ребёнок у меня уже есть»С Натальей Зотовой, двоюродной сестрой певицы Валерии, Михайлов познакомился в ресторане, где она пела. Девушка работала бэк-вокалисткой у Юрия Антонова и в оркестре Олега Лундстрема, потом начала сольную карьеру. Певец и вокалистка жили в гражданском браке около двух лет, вместе выступали.
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Когда Наталья забеременела, Михайлов ушёл. По словам близких, он не хотел ребёнка. В 2005 году молодая женщина родила девочку Дашу. Зотова оказалась в сложной финансовой ситуации: одна в Москве без средств к существованию. Выручили родственники: Валерия с Иосифом Пригожиным сняли ей квартиру, дали денег взаймы на покупку жилья и помогли с необходимым для малыша. Позже Наталья вышла замуж, купила квартиру и расплатилась с долгами. Спустя несколько лет Михайлов сам захотел познакомиться с дочерью. Друзья говорили, что девочка — его копия. Наталья не стала мешать. По словам близких, Даша прекрасно общается с отцом и часто гостит у бабушки и дедушки в городе у Чёрного моря.
«Даша часто гостит у родителей Стаса в Сочи. Они очень любят внучку, иногда даже чересчур балуют, говорят, что она очень похожа на сына и внешне, и характером», — цитирует приятеля Зотовой «КП».Сама Наталья на вопросы журналистов о Михайлове отвечает резко: «Столько лет прошло, а меня все про Стаса спрашивают. Хватит уже ворошить прошлое».