22 октября 2026, 13:45

Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @stas_mihailoff)

В 2005 году Наталья Зотова родила дочь Дашу от Стаса Михайлова — и осталась одна, без жилья и работы. Певец, узнав о беременности, заявил, что ребёнок ему не нужен. А спустя несколько лет сам пришёл знакомиться с девочкой, которая, по словам близких, оказалась его копией. Сегодня Михайлов официально женат в третий раз, растит младших дочерей и не любит вспоминать о прошлом. А там осталась ещё одна таинственная незнакомка, гречанка Мария, которая увезла их общую наследницу на историческую родину. Что известно о женщинах и детях народного артиста, о которых он предпочитает молчать, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Стас Михайлов: брак, о котором знают только в Сочи Наталья Зотова: «Ребёнок у меня уже есть» Инна Канчельскис: третья жена

Стас Михайлов: брак, о котором знают только в Сочи



Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @stas_mihailoff)

Наталья Зотова: «Ребёнок у меня уже есть»

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«Даша часто гостит у родителей Стаса в Сочи. Они очень любят внучку, иногда даже чересчур балуют, говорят, что она очень похожа на сына и внешне, и характером», — цитирует приятеля Зотовой «КП».

Инна Канчельскис: третья жена