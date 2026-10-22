Галкин** заявил, что сын ничего не добился сам, а внучка «выглядит на 40» в свои 18. Как живет Александр Масляков-младший, превратившй КВН в миллиардный бизнес
Его фамилия открывала двери, но он предпочитал держаться за кулисами. Пока отец стоял за легендарной трибуной, Александр Масляков-младший выстраивал бизнес, который в 2025 году принёс почти миллиард рублей. Он не рвался вести Высшую лигу, не давал интервью о личном и почти не появлялся в кадре — но именно ему в 2024 году достались все сто процентов акций «АМиКа». Как мальчик, которого в семье звали «Сам Самыч», стал единоличным владельцем главного юмористического бренда страны и почему он так и не занял место отца, читайте в материале «Радио 1».
Почему детство Маслякова-младшего было далеко не безоблачным, несмотря на статус семьи?Александр Александрович Масляков родился 28 апреля 1980 года в Москве в семье основателя и ведущего КВН Александра Васильевича Маслякова и режиссёра программы Светланы Анатольевны. Мальчик с ранних лет был погружён в атмосферу Клуба. Едва наследнику исполнилось шесть, родители начали брать его на записи игр: ребёнок сидел в первом ряду и аплодировал командам. Однако, вопреки распространённому представлению о «золотом ребёнке» шоу-бизнеса, детство Маслякова-младшего было далеко не безоблачным. По его собственным воспоминаниям, родители жёстко контролировали каждый шаг.
«Не давали мне спокойно шагу ступить, не спускали глаз, даже в чём-то подавляли. В лексиконе моей мамы преобладали слова: „нет“, „нельзя“, „не будешь“, „не пойдёшь“, „не разрешаю“», — цитирует сына ведущего КВН «NEWS.ru».Именно тогда, как он сам признавался, сопротивляясь давлению, получил прозвище «Сам Самыч» — за стремление всё решать самостоятельно. В десятом классе он поставил цель окончить школу экстерном и поступить в МГИМО. Год занимался с репетиторами, сдал экзамены и стал студентом факультета международных отношений, диплом получил в 2002 году. Там же, по словам Александра-младшего, пришлось доказывать, что он здесь не по блату: некоторые преподаватели относились предвзято и могли «валить» из-за фамилии. Позже Сан Саныч защитил кандидатскую по экономике в Государственном университете управления.
Пять лет дружбы, которая переросла в бракС будущей женой Ангелиной Викторовной Мармеладовой (дочерью доктора экономических наук, профессора Виктора Мармеладова) Александр познакомился в МГИМО. Ангелина изначально училась в другой группе, и поначалу будущие супруги не понравились друг другу: девушка считала юношу избалованным мажором.
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Через пару месяцев она перевелась в его группу, помогала с семинарами, а он подвозил возлюбленную до дома. Дружба переросла в роман, который длился пять лет — предложение Саша сделал только после получения диплома. На свадьбу родители подарили молодым отдельную квартиру. Оба окончили аспирантуру и стали кандидатами экономических наук. В 2006 году родилась дочь Таисия. Александр присутствовал на родах.
«Я держал Лину за руку, пытался её рассмешить, чтобы немного отвлечь от боли. Так удивительно было, что я тоже участвую в этом таинстве, я здесь нужен. А когда мне дали моего ребёнка, за спиной как будто крылья выросли, я испытал какое-то абсолютное, безграничное счастье, которое невозможно ни с чем сравнить», — приводит воспоминания Александра издание.
Сан Саныч за кулисамиКарьера в КВН началась ещё в студенческие годы: в 1999 году он стал ведущим «Планеты КВН», в 2003 году возглавил Премьер-лигу и вёл её до 2020 года. Участники называли его Сан Санычем — не «сыном Маслякова», а своим, человеческим именем. Но когда в 2022 году Александр Васильевич заболел и встал вопрос о том, кто будет вести Высшую лигу, Саши в числе ведущих не оказалось. Тогда многие это восприняли как «отстранение», не зная, что младший из династии занимался организацией замены: по его словам, было решено, что пять ведущих подменят отца в пяти встречах 1/8 финала. Первые матчи провели Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталёв, Иван Ургант, Андрей Бурковский и Валдис Пельш — по одному на игру. Отец позже признавался, что у сына напрочь отсутствует интерес к публичности, а организационные вопросы — его стихия. В 2019 году родители передали ему часть акций «АМиКа», а в начале 2024 года — все 100%. С тех пор Масляков-младший единоличный собственник компании, которая владеет брендом КВН, производит телепрограммы, сдаёт помещения и зарабатывает на билетах и сувенирах. По данным бухгалтерской отчётности, в 2025 году «ТТО АМиК» принёс 948 млн рублей выручки и 132 млн чистой прибыли, а вместе с «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир» доход составил почти миллиард.
Конфликты, которые он предпочёл не замечатьВ интервью YouTube-шоу Басты GazLive Максим Галкин** вспоминал старый конфликт с Александром Масляковым-младшим, произошедший за несколько лет до этого в эфире НТВ. Иноагент рассказал, что суть его претензии была в том, что младший Масляков «ничего не добился в жизни самостоятельно».
«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал — помимо того, что унаследовал фамилию отца. С человеком, который является слабым телеведущим», — заявлял беглец.Генеральный директор ТТО «АМиК» на это отреагировал спокойно. Сегодня ему 46 лет. У него есть жена Ангелина, с которой они вместе больше 20 лет, и дочь Таисия — она ведёт детский КВН и учится в МГИМО. Наследницу то и дело обсуждают: судачат о её манере одеваться, о дорогих вещах, а иногда и о том, что для своих лет девушка выглядит чересчур взрослой.
Пользователи в соцсетях пишут, что она «выглядит на 40» в свои 18–19 лет, а пластические хирурги предполагают увеличение губ и удаление комков Биша. Сама Таисия и её отец отрицают хирургическое вмешательство, списывая всё на макияж.
КВН после Масляковых: кто на самом деле управляет клубом?Отец Александра Маслякова-младшего, легендарный ведущий КВН Александр Васильевич Масляков, умер 8 сентября 2024 года после тяжёлой болезни. Светлана Анатольевна Маслякова, вдова Александра Васильевича и режиссёр КВН, скончалась 17 июля 2026 года на 79-м году жизни после тяжёлой болезни. Женщину похоронили на Троекуровском кладбище рядом с родителями мужа. С её смертью завершилась целая эпоха, всё имущество перешло к Александру-младшему без публичных конфликтов.
Он унаследовал квартиру на Смоленской набережной и особняк на Рублёвке, которыми владели родители, а также в его управлении 100% акций «АМиК». Ангелина Маслякова, жена Александра, остаётся в тени, но именно она, по данным СМИ, занимает пост генерального директора дочерних структур клуба.