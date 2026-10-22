22 октября 2026, 10:15

Александр Масляков-младший (Фото: кадр из премьер-лиги КВН)

Его фамилия открывала двери, но он предпочитал держаться за кулисами. Пока отец стоял за легендарной трибуной, Александр Масляков-младший выстраивал бизнес, который в 2025 году принёс почти миллиард рублей. Он не рвался вести Высшую лигу, не давал интервью о личном и почти не появлялся в кадре — но именно ему в 2024 году достались все сто процентов акций «АМиКа». Как мальчик, которого в семье звали «Сам Самыч», стал единоличным владельцем главного юмористического бренда страны и почему он так и не занял место отца, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему детство Маслякова-младшего было далеко не безоблачным, несмотря на статус семьи? Пять лет дружбы, которая переросла в брак Сан Саныч за кулисами Конфликты, которые он предпочёл не замечать КВН после Масляковых: кто на самом деле управляет клубом?

Почему детство Маслякова-младшего было далеко не безоблачным, несмотря на статус семьи?

«Не давали мне спокойно шагу ступить, не спускали глаз, даже в чём-то подавляли. В лексиконе моей мамы преобладали слова: „нет“, „нельзя“, „не будешь“, „не пойдёшь“, „не разрешаю“», — цитирует сына ведущего КВН «NEWS.ru».



Александр Масляков-младший (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Пять лет дружбы, которая переросла в брак

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«Я держал Лину за руку, пытался её рассмешить, чтобы немного отвлечь от боли. Так удивительно было, что я тоже участвую в этом таинстве, я здесь нужен. А когда мне дали моего ребёнка, за спиной как будто крылья выросли, я испытал какое-то абсолютное, безграничное счастье, которое невозможно ни с чем сравнить», — приводит воспоминания Александра издание.

Сан Саныч за кулисами



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Конфликты, которые он предпочёл не замечать



Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @maxgalkinru)

«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал — помимо того, что унаследовал фамилию отца. С человеком, который является слабым телеведущим», — заявлял беглец.



Таисия Маслякова (Фото: Инстаграм* @maslyakovaat)

КВН после Масляковых: кто на самом деле управляет клубом?