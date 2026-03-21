Бросил детей ради молодухи, сбежал в США и судится с сестрой Веры Брежневой: как Александр Цекало променял славу на жизнь в Беверли-Хиллз?
Продюсеру, шоумену и некогда одной из главных звезд российского телевидения Александру Цекало 22 марта исполняется 65 лет. Этот харизматичный артист прошел долгий путь: от создания кабаре-дуэта «Академия» до кресла генерального продюсера федерального канала и создания собственной кинокомпании «Среда». Его карьера была насыщена триумфами, а личная жизнь — громкими романами, скандальными разводами и болезненным разрывом с детьми. Сегодня Цекало наблюдает надпись «HOLLYWOOD» из окна своего дома в Беверли-Хиллз, но покой ему только снится. Суды с бывшей женой, потеря друзей и статус изгоя в прежнем кругу общения преследуют его даже за океаном. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаАлександр Цекало родился в семье киевских инженеров, но судьба его была предопределена задолго до первых успехов. Глядя на старшего брата Виктора, который уже играл на сцене, Саша с детства мечтал выступать. Однако путь к славе оказался тернист: в подростковом возрасте он собрал группу «ОНО», которая не выстрелила, и будущему шоумену пришлось поступать на заочное отделение факультета бумажной промышленности и работать в химлаборатории.
Позже Цекало поступил на второй курс киевского эстрадно-циркового училища вместе и создал коллектив «Шляпа», где солировала его первая жена Алена Шиферман, но настоящий успех пришел после знакомства с Лолитой Милявской в театре эстрады «Шарж». Вместе они создали «Академию» и взорвали шоу-бизнес 90-х.
Когда дуэт распался, Цекало не пропал — он стал телеведущим «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница», а затем превратился в одного из самых влиятельных продюсеров страны, заняв кресло генерального продюсера «Первого канала» по спецпроектам и основав компанию «Среда», подарившую зрителям «Мажора» и «Метод».
Любовь, расчет и 30 лет разницыЛичная жизнь Цекало всегда была столь же яркой, как и его карьера. Официально он был женат четырежды, но реальных семейных драм было куда больше. Первый брак с Аленой Шиферман распался, когда он встретил Лолиту. Отношения с Милявской длились 12 лет и закончились громким скандалом. Их брак оказался формальностью. Позже Лолита призналась, что попросила Цекало расписаться, чтобы родить дочь Еву от другого мужчины, будучи замужем.
Самым долгим для Цекало стал союз с Викторией Галушкой — младшей сестрой Веры Брежневой. Ради нее Цекало ушел от гражданской жены Яны Самойловой, они прожили 10 лет и родили двоих детей — Александру и Михаила. Казалось, идиллия вечна, но в 2018 году грянул гром. Цекало ушел от Виктории к 27-летней художнице Дарине Эрвин, которая моложе его на 30 лет. Это решение раскололо его жизнь на «до» и «после».
«Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!» — делился отец Дарины Бахыт Сапаров с изданием Starhit.ru.
Громкие скандалы с ЦекалоСкандалы преследуют Цекало так же верно, как и успех. Самый пикантный эпизод произошел в конце 90-х в отеле Лос-Анджелеса, когда их дуэт с Лолитой доживал последние годы. Сама Милявская недавно вспомнила эту историю в интервью Super.ru. Настолько бурная ссора произошла между ними, что она, будучи абсолютно голой, выбрасывала вещи из окна и крушила номер. Туда даже вызвали полицию.
«Я сказала, что у меня депрессия, я ругалась с бывшим мужем... Полиция очень толерантно посмотрела. Абсолютно голая женщина», — смеясь, вспоминала Лолита, добавив, что бросала в Цекало статуэтками «Золотого граммофона».
Но настоящий шторм разразился после ухода Александра к Дарине. Друзья по «Прожекторперисхилтон» — Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков — отвернулись от него, оставшись на стороне брошенной Виктории.
«Он по жизни часто поступает резко. Мы не смогли это принять как данность... Он сделал выводы», — объяснял Светлаков.
Сам Цекало ответил взаимностью: «Я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, и за Дарину я буду сражаться насмерть». Сейчас к списку претензий Александра добавились суды. Виктория Галушка требует с него алименты (по некоторым данным, до 80 млн рублей), а Цекало в ответ обвиняет ее в том, что она скрывает детей в Европе и настраивает их против отца.
Как живет Цекало сейчасС 2019 года Цекало живет в США, в Беверли-Хиллз, с супругой Дариной. Он сознательно дистанцировался от российского телевидения, но не от бизнеса. Его компания «Среда» продолжает штамповать хиты, права на которые покупает даже Netflix. По последним данным, только за 2024 год компания заработала около 3,8 миллиарда рублей на съемках сериалов. В 2025 году Цекало ненадолго приезжал в Москву — получить премию за нашумевший сериал «Трасса», но визит вышел скандальным. Пара общалась с коллегами исключительно на английском, за что публицистка Сусанна Альперина тут же упрекнула их:
«Но почему Александр Цекало на Премии АПКиТ и его спутница здороваются по-английски? Они, часом, красные дорожки не перепутали?».
На 2026 год анонсировано сразу несколько проектов от «Среды». Уже вышли или готовятся к выходу новые сезоны «Триггера» и «Мажора», а также продолжение сериала «Чистые» с Викторией Исаковой. Сам Цекало предпочитает оставаться в тени, управляя процессами удаленно. Он фанатично следит за здоровьем и с завидным упорством игнорирует прошлое. Но, несмотря на голливудские виды и миллиардные обороты, друзей и детей рядом с ним больше нет.