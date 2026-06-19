Бросил полячку и завёл ребенка с Акиньшиной: за что Боярский невзлюбил Данилу Козловского и кто жаждет его проверки Генпрокуратурой
6 мая 2026 года у 39-летней Оксаны Акиньшиной и 41-летнего Данилы Козловского родился сын. Для актрисы это уже четвёртый ребёнок, а для актера — второй. Мальчика назвали Лео. В сети малыша сразу окрестили «крохотным львёнком». Казалось бы, это рядовое радостное событие для звёздной пары. Однако рождение наследника лишь обнажило тайны их бурной личной жизни. Почему известие вызвало новую волну скандалов и какие секреты прошлого вскрыла эта новость, читайте в материале «Радио 1».
Из-за чего Боярский невзлюбил КозловскогоДанила Козловский — выпускник легендарного Льва Додина из Петербурга. В начале двухтысячных он был обычным бедным студентом. Именно тогда судьба свела его с Елизаветой Боярской. Их роман продлился около четырёх лет. Ради Данилы Лиза даже ушла от актёра Сергея Чонишвили. По слухам, Михаил Боярский был недоволен отношениями своей дочери с Сергеем из-за солидной разницы в возрасте. Однако легендарный мушкетёр и Данилу не жаловал. Не хотел отдавать дочь за неимущего студента, который просто не соответствовал высокому статусу семьи. В итоге Боярская вышла замуж за Максима Матвеева. В интервью Ирине Шихман** он признаётся в безграничном уважении к Лизе, но без лишних подробностей. Неудобные темы звезда «Духless» обычно обходит стороной. Однако стоило прозвучать имени Боярской — и артист сдался.
«Мы с первого курса продружили, но не все четыре года. Я Лизу бесконечно люблю и обожаю», — рассказал Данила.
Покаялся, но поздно: признание КозловскогоСпустя некоторое время Козловский встретил однокурсницу Уршулу Магдалену Малка. Польская актриса с печальными глазами стала его первой женой. Они поженились в 2008 году. Брак продлился всего три года. Официальной причиной развода назвали несовместимость характеров и разные взгляды на детей. Однако позже женщина призналась, что отчасти виновата её ревность к Боярской. Муж продолжал общаться с бывшей, и это разрушило их союз.
«Я ревновала его к Лизе Боярской, потому что они постоянно общались. Я чувствовала, что между ними что-то осталось, а меня это убивало. Понимаете, невозможно жить с человеком, который всё ещё любит другую», — поделилась Уршула на программе «Ты не поверишь».Сегодня Малка служит в петербургском МДТ и ведёт тихую жизнь. Козловский же старается не вспоминать об этом периоде. Этот первый опыт семейной жизни, похоже, сильно напугал сценариста.
После развода у Козловского был короткий роман с Юлией Снигирь. Он завершился в 2014 году. Тогда его отец едко пошутил: «Снегири прилетают и улетают, а Даня остаётся». Затем последовали пять лет отношений с моделью и режиссёром Ольгой Зуевой. Пара жила в Москве, завела собаку и строила планы. Ольга даже вдохновила Данилу на режиссуру. В марте 2020 года у них родилась дочь Ода Валентина. Это произошло в США во время пандемии. Однако уже в апреле 2021 года Козловский решил не возвращаться к семье. Он бросил женщину с младенцем за границей. Спустя годы актёр публично покаялся. Он признал, что поступил с матерью дочери недостойно.
«Это было несправедливо по отношению к Оле, может быть, даже гадко. Но я не справился, потому что моя жизнь была на грани. Я разваливался на части. Поэтому в первую очередь я спасал себя», — с горечью рассказал актёр в интервью Ирине Шихман**.Но это признание прозвучало лишь тогда, когда его новая избранница уже ждала четвёртого ребёнка.
Тайный роман КозловскогоКульминация наступила в 2020 году на съёмках фильма «Чернобыль», где Данила Козловский был режиссёром и играл главную роль. Там он встретил Оксану Акиньшину. Актриса с юности была в центре внимания. За её плечами уже была громкая слава и скандальные романы. Молодая женщина дважды была замужем и родила троих детей. Второй брак распался в 2018 году, и к моменту встречи с Данилой она была уже опытной матерью с тремя детьми. В работе над проектом экранные чувства переросли в реальные. Слухи об их романе появились сразу. В сентябре 2020 года их заметили вместе в Турции. Однако влюблённые молчали, не афишировали отношения и избегали публики.
Трогательный постПара скрывала отношения до последнего. В апреле 2026 года они тихо расписались. 6 мая в клинике «Лапино» родился сын Лео. После этого Козловский вышел из тени и опубликовал трогательный пост в соцсетях.
«Наш крохотный львёнок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!», — написал он.Козловский также поблагодарил врачей, которые вели беременность и принимали роды.
«Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению», — добавил он.И тут же уточнил: «Так что дальше не спим и изучаем». Для Оксаны это четвёртый ребёнок, а для Данилы — второй.
Закулисная бухгалтерия Данилы КозловскогоДанила Козловский давно перерос рамки обычного актёра. Сегодня звезда экрана ещё и успешный бизнесмен. Компания заслуженного артиста РФ «DK Entertainment» занимается дистрибуцией кино. Права на сериал «Карамора» оценивались почти в 1 миллиард рублей. Недавно доходы фирмы упали на 70 процентов из-за конфликта с онлайн-кинотеатром. Однако личные гонорары Данилы остаются запредельными. Продюсер Сергей Дворцов раскрыл впечатляющие цифры.
По его словам, один съёмочный день режиссёра стоит от трёх до четырёх миллионов рублей. За корпоратив Козловский берёт до семи миллионов.
Чёрная полоса или справедливый расчёт за прошлоеВскоре после того, как Оксана Акиньшина родила Козловскому сына, Ольга Зуева подала на актёра в суд. Мать его старшей дочери Оды требует официальные алименты. Раньше Данила помогал добровольно, но эта сумма перестала её устраивать.
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Теперь женщина хочет получать четверть от всех доходов экс-возлюбленного. Ребёнок живёт в США, но суд проходит в Москве. Ведь сам ответчик проживает в России. Официальный доход актёра невелик. Однако настоящие заработки продюсера исчисляются миллионами.
«Поскольку Данила Козловский официально зарегистрирован в России, суд будет проходить в Москве, даже несмотря на то, что его дочь живётЮристы отмечают, что российские законы здесь выгоднее для истца. В США при расчётах учли бы доходы обоих родителей. К тому же Зуева хочет взыскать алименты задним числом. Иск появился буквально через пару дней после объявления о рождении Львёнка.
в США», — поясняет адвокат Сергей Жорин в беседе с «Комсомольской правдой».
За что заслуженного артиста РФ хотят прижать к стенкеНад Козловским сгущаются тучи. Генпрокуратура не исключает проверки в отношении Данилы. Поводом может стать дискредитация Вооружённых сил РФ. Общественный деятель Виталий Бородин отправил обращение в Генпрокуратуру на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Он попросил проверить актёра Данилу Козловского. Поводом стали публичные высказывания артиста о СВО.
«Федеральный проект долгое время следит за деятельностью и высказываниями кинорежиссёра, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего СВО по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России», — цитирует текст заявления ТАСС.В документе напоминают о прошлых словах артиста. По словам инициатора проверок звёзд, Козловский восемь лет не следил за событиями в Донбассе, однако он осуждал проведение военной операции. Также артист призывал к акциям протеста в России и при этом хочет выступать на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Бородин считает это недопустимым.
«Учитывая публичность высказываний Козловского, считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — заключается в ходатайстве.В настоящее время в петербургском Малом драматическом театре заявили, что актёр по-прежнему занят в репертуаре.