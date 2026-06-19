Бросил полячку и завёл ребенка с Акиньшиной: за что Боярский невзлюбил Данилу Козловского и кто жаждет его проверки Генпрокуратурой

19 июня 2026, 17:23

Оксана Акиньшина и Данила Козловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

6 мая 2026 года у 39-летней Оксаны Акиньшиной и 41-летнего Данилы Козловского родился сын. Для актрисы это уже четвёртый ребёнок, а для актера — второй. Мальчика назвали Лео. В сети малыша сразу окрестили «крохотным львёнком». Казалось бы, это рядовое радостное событие для звёздной пары. Однако рождение наследника лишь обнажило тайны их бурной личной жизни. Почему известие вызвало новую волну скандалов и какие секреты прошлого вскрыла эта новость, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из-за чего Боярский невзлюбил Козловского Покаялся, но поздно: признание Козловского Тайный роман Козловского Трогательный пост Закулисная бухгалтерия Данилы Козловского Чёрная полоса или справедливый расчёт за прошлое За что заслуженного артиста РФ хотят прижать к стенке

Из-за чего Боярский невзлюбил Козловского



Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы с первого курса продружили, но не все четыре года. Я Лизу бесконечно люблю и обожаю», — рассказал Данила.

Покаялся, но поздно: признание Козловского

«Я ревновала его к Лизе Боярской, потому что они постоянно общались. Я чувствовала, что между ними что-то осталось, а меня это убивало. Понимаете, невозможно жить с человеком, который всё ещё любит другую», — поделилась Уршула на программе «Ты не поверишь».



Данила Козловский (Фото: Инстаграм*@danilakozlovsky)

«Это было несправедливо по отношению к Оле, может быть, даже гадко. Но я не справился, потому что моя жизнь была на грани. Я разваливался на части. Поэтому в первую очередь я спасал себя», — с горечью рассказал актёр в интервью Ирине Шихман**.

Тайный роман Козловского



Оксана Акиньшина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Трогательный пост

«Наш крохотный львёнок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!», — написал он.

«Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению», — добавил он.

Закулисная бухгалтерия Данилы Козловского

Чёрная полоса или справедливый расчёт за прошлое

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«Поскольку Данила Козловский официально зарегистрирован в России, суд будет проходить в Москве, даже несмотря на то, что его дочь живёт

в США», — поясняет адвокат Сергей Жорин в беседе с «Комсомольской правдой».

За что заслуженного артиста РФ хотят прижать к стенке

«Федеральный проект долгое время следит за деятельностью и высказываниями кинорежиссёра, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего СВО по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России», — цитирует текст заявления ТАСС.



Данила Козловский (Фото: Инстаграм*@danilakozlovsky)

«Учитывая публичность высказываний Козловского, считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — заключается в ходатайстве.