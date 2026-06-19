Ревновал и поднимал руку: брак Муцениеце и Дранги насторожил публику. Что скрывает звездная пара и правда ли Агата вышла замуж за «второго» Прилучного?
Совместное интервью Агаты Муцениеце и Петра Дранги на премии МУЗ-ТВ обернулось громким скандалом. В ходе общения с прессой музыкант неожиданно и резко оборвал актрису, что журналисты и поклонники немедленно расценили как проявление абьюза. Реакция аудитории понятна: ранее Агата уже делилась пережитым опытом домашнего насилия со стороны бывшего мужа Павла Прилучного. На этом фоне зрители мгновенно заподозрили токсичность и в её нынешних отношениях. О том, что на самом деле связывает пару и каковы истинные мотивы поведения Дранги, читайте в материале «Радио 1».
Неловкий инцидент на торжественной церемонииВ июне 2026 года Агата Муцениеце и Пётр Дранга появились на премии МУЗ-ТВ «Движение». Это был их первый выход в свет после рождения дочери Веры. Журналисты проявили закономерный интерес к супругам. Корреспондент спросил аккордеониста о том, как он справляется с обязанностями отца, а также поинтересовался, помогает ли Пётр жене с младенцем. Дранга отреагировал крайне резко. Не дослушав вопрос, виртуоз прервал обозревателя.
«Я всё успеваю», — лаконично ответил супруг знаменитости.После этого мгновенно сменил тему: мужчина начал рассуждать о самом мероприятии и выразил надежду на победу коллеги-инструменталиста. Однако репортёры не сдались и обратились к Агате Муцениеце. Молодая мама, у которой от предыдущего брака есть двое детей — 12-летний сын Тимофей и 10-летняя дочь Мия, — начала рассуждать о материнстве и о том, что боится потерять себя в декрете.
«Я просто боюсь выйти из обоймы. Неважно, сколько у тебя детей. Мне кажется, что все актеры и все публичные личности, которые нацелены быть в этой обойме, они все равно всегда боятся из неё вылететь», — честно рассказала Муцениеце «Пятому каналу».Однако Пётр снова вмешался. Дранга не дал жене закончить мысль, посчитав, что та сильно разоткровенничалась. Дирижёр спешно попрощался с прессой и увёл Агату под руку. На просьбы продолжить беседу Дранга жёстко ответил: «Ну вы уже можете остановиться с этим, продолжать, пролонгировать».
Некоторые СМИ предположили, что его резкая реакция могла быть связана с волнением и желанием защитить молодую мать от назойливых вопросов. Многие вспомнили, что бывший муж Агаты Павел Прилучный вёл себя похоже. Мужчина тоже проявлял агрессию и прерывал интервью бывшей жены. Несмотря на инцидент, Агата опубликовала трогательный пост, в котором назвала Петра «лучшим мужем» и показала видео, где тот ухаживает за ней. Актриса подписала: «Пока я тут в съёмках утопаю, мой любимый муж приносит мне тапочки».
Мнение психологаПсихолог Александра Копецкая объяснила, что для констатации абьюза нужно увидеть сопротивление жертвы. В случае с интервью явных признаков насилия нет. Эксперт считает, что речь идёт о защитной реакции мужа.
«Это поведение мужа можно назвать невежливым, но тоже условно. Он прервал тему, но не собеседника. И здесь больше видно его состояние. Ему неприятен разговор, возможно, даже не столько за себя, сколько за жену. Это скорее указывает на желание оградить свою женщину от обсуждения ее переживаний. Личная жизнь для Агаты — очень чувствительная тема, ранящая человека, который пережил много боли на этом отрезке своей реальности. «Ей и так страшно, не трогайте ее больное место, это лишнее» — главный посыл Петра», — подчёркивает консультант в беседе с «Пятым каналом».По словам специалиста Агата сейчас очень уязвима. Настоящий мужчина должен защищать свою женщину даже от её собственной открытости или наивности. Если муж считает, что откровенность вредит, он просто прервёт разговор.
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«И это не абьюз, не грубость, это защита. В целом Петр Дранга не позволяет обсуждать с прессой семейную жизнь. Видимо, семья для него сакральна. И он это бережет так, как ему это представляется правильным. Даже если это невежливо», — отметила Александра Копецкая.Психолог уверена, что люди слишком часто используют термин «абьюз» не всегда уместно.
«Похвально, что общество бдит и охраняет своих женщин, и особенно с опытом насилия. Но оно же и провоцирует конфликты, нагнетая ситуации своей тревожностью и неуместными оценками», — подытожила аналитик.
История Агаты и ПавлаОтношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце были одними из самых обсуждаемых. Пара познакомилась в 2010 году. Они прожили вместе около восьми лет. В браке родились сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году Агата подала на развод. Этот процесс сопровождался громкими скандалами. Бывший муж решил ответить на обвинения лишь спустя шесть лет. В марте 2026 года актёр дал интервью Лауре Джугелии. Экс-возлюбленный впервые подробно рассказал свою версию событий. Павел охарактеризовал их брак как «совершенно нездоровые» и «созависимые» отношения. По словам «мажора», проблемы начались после рождения первенца. Муцениеце хотела строить карьеру.
У Агаты было «европейское воспитание и понятия о равноправии полов», поэтому к съёмкам она вернулась уже через пару месяцев после родов. Супруг придерживался иного мнения. Он считал, что отец должен быть главой и кормильцем в семье. Поэтому звезда «Закрытой школы» был против карьерных амбиций жены. К тому же Прилучный мучительно ревновал Агату. Взаимности в этом чувстве мужчина не видел. Главная сенсация интервью — реакция на обвинения в домашнем насилии. В 2020 году Муцениеце заявляла, что пьяный муж её избивал. Артист эти слова категорически опроверг. Свой аргумент звезда экрана построил на физических данных.
«Я КМС по боксу и рука тяжёлая. Если бы я её избил, то там точно было бы видно», — говорил он.Актёр уверен, что после реальных побоев Агата не смогла бы работать и обязательно обратилась бы в полицию. Однако ничего этого не произошло. Павел признал, что в браке случались «очень жёсткие» скандалы. «Мажор» мог «орать и материться», и пригрозить «Да я тебе сейчас…» и назвал себя импульсивным человеком. Но также подчеркнул, что никогда не поднимал руку на женщину: «Меня так не воспитывали».
Прилучный объяснил и инцидент с телефоном, который выбросил в окно: всё это случилось в порыве ревности. В тот момент жена общалась с новым знакомым на неприятные для Прилучного темы. Артист уверен, что компания по его очернению была «хорошо спланированной пиар-акцией». По словам КМС, травля стала причиной отсутствия друзей, ролей и алкогольной депрессии. Сейчас Павел счастлив в браке с Зепюр Брутян. В июне 2026 года Прилучный и Зепюр Брутян продолжают радовать поклонников совместными появлениями и откровениями о семейной жизни. Пара держится вместе, много работает и не стесняется говорить о своих отношениях.
Супруги признаются, что их брак полон любви и взаимопонимания.
«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем», — поделился Павел «7 Дней.ru».