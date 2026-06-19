Ревновал и поднимал руку: брак Муцениеце и Дранги насторожил публику. Что скрывает звездная пара и правда ли Агата вышла замуж за «второго» Прилучного?

19 июня 2026, 17:01

Пётр Дранга и его супруга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Совместное интервью Агаты Муцениеце и Петра Дранги на премии МУЗ-ТВ обернулось громким скандалом. В ходе общения с прессой музыкант неожиданно и резко оборвал актрису, что журналисты и поклонники немедленно расценили как проявление абьюза. Реакция аудитории понятна: ранее Агата уже делилась пережитым опытом домашнего насилия со стороны бывшего мужа Павла Прилучного. На этом фоне зрители мгновенно заподозрили токсичность и в её нынешних отношениях. О том, что на самом деле связывает пару и каковы истинные мотивы поведения Дранги, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Неловкий инцидент на торжественной церемонии Мнение психолога История Агаты и Павла

Неловкий инцидент на торжественной церемонии

«Я всё успеваю», — лаконично ответил супруг знаменитости.



Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я просто боюсь выйти из обоймы. Неважно, сколько у тебя детей. Мне кажется, что все актеры и все публичные личности, которые нацелены быть в этой обойме, они все равно всегда боятся из неё вылететь», — честно рассказала Муцениеце «Пятому каналу».

Мнение психолога

«Это поведение мужа можно назвать невежливым, но тоже условно. Он прервал тему, но не собеседника. И здесь больше видно его состояние. Ему неприятен разговор, возможно, даже не столько за себя, сколько за жену. Это скорее указывает на желание оградить свою женщину от обсуждения ее переживаний. Личная жизнь для Агаты — очень чувствительная тема, ранящая человека, который пережил много боли на этом отрезке своей реальности. «Ей и так страшно, не трогайте ее больное место, это лишнее» — главный посыл Петра», — подчёркивает консультант в беседе с «Пятым каналом».

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«И это не абьюз, не грубость, это защита. В целом Петр Дранга не позволяет обсуждать с прессой семейную жизнь. Видимо, семья для него сакральна. И он это бережет так, как ему это представляется правильным. Даже если это невежливо», — отметила Александра Копецкая.

«Похвально, что общество бдит и охраняет своих женщин, и особенно с опытом насилия. Но оно же и провоцирует конфликты, нагнетая ситуации своей тревожностью и неуместными оценками», — подытожила аналитик.

История Агаты и Павла

«Я КМС по боксу и рука тяжёлая. Если бы я её избил, то там точно было бы видно», — говорил он.



Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @bugevuge)

«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем», — поделился Павел «7 Дней.ru».