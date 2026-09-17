Бросил семью ради 17-летней студентки, падал в обмороки и разбрасывался бриллиантами: что стало с молоденькой любовницей, разбившей первый брак Алексея Глызина

17 сентября 2026, 17:14

Алексей Глызин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Он ушёл от жены и сына рано утром, пока те ещё спали, — к молодой поклоннице. А потом она бросила его. Спустя годы Алексей Глызин публично назвал свой поступок предательством, а бывшая возлюбленная — извинилась. Прошло время, и в жизни музыканта появилась новая семья. Но и этот союз едва не рухнул. Почему певец чуть не потерял всё во второй раз и как сложилась судьба студентки, ради которой он оставил первую супругу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь Алексея Глызина к всесоюзной известности Предательство спустя 13 лет Бриллианты, обмороки и мольбы: как Глызин возвращал жену Признание в эфире программы «Ты не поверишь!»

Путь Алексея Глызина к всесоюзной известности



Алексей глызин (Фото: кадр из телешоу «Суперстар!»)

Предательство спустя 13 лет

«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съёмок. И я мгновенно влюбился. У неё была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может, и рассказал о происходящем жене. Она, конечно, страшно обиделась. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в её доме», — делился поп-рок-исполнитель в программе «Секрет на миллион».

«Я, подчиняясь какому-то непонятному зову, просто взял, рано утром вышел из дома, где жила моя семья, где жил мой сын, моя супруга, и ушёл к другой женщине. Конечно, это было, мягко говоря, предательство. Евгению занимала собственная персона, а не обустройство семейного очага», — он откровенно признался в программе «Судьба человека».

Бриллианты, обмороки и мольбы: как Глызин возвращал жену

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«Он начал давить на жалость. Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идёт, обмороки. А если Лёшу впустить в дом, он оттуда уже не уйдёт. Заваливал меня подарками, бриллиантами, и в итоге я не устояла», — цитирует медалистку «СтарХит».

Признание в эфире программы «Ты не поверишь!»