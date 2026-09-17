Бросил семью ради 17-летней студентки, падал в обмороки и разбрасывался бриллиантами: что стало с молоденькой любовницей, разбившей первый брак Алексея Глызина
Он ушёл от жены и сына рано утром, пока те ещё спали, — к молодой поклоннице. А потом она бросила его. Спустя годы Алексей Глызин публично назвал свой поступок предательством, а бывшая возлюбленная — извинилась. Прошло время, и в жизни музыканта появилась новая семья. Но и этот союз едва не рухнул. Почему певец чуть не потерял всё во второй раз и как сложилась судьба студентки, ради которой он оставил первую супругу, читайте в материале «Радио 1».
Путь Алексея Глызина к всесоюзной известностиАлексей Сергеевич Глызин родился 13 января 1954 года в городе Мытищи Московской области. Его отец ушёл из семьи, когда мальчику было около четырёх лет, после чего воспитанием занимались мать и бабушка. В старших классах Глызин организовал группу «Мытищинцы», которая выступала на школьных мероприятиях.
После окончания музыкального учебного заведения по классу фортепиано Алексей учился заочно в Тамбовском музыкальном училище, а затем перевёлся в Московский институт культуры на эстрадно-духовой факультет. На третьем курсе юношу призвали в армию и направили на Дальний Восток. Во время срочной службы он вместе с другими военнослужащими организовал ансамбль «Полёт». После демобилизации Глызин сменил несколько творческих коллективов: Сергей работал в ансамблях «Добры молодцы», «Самоцветы», «Ритм» и, наконец, в ВИА «Весёлые ребята», где стал солистом. В этом составе он исполнил такие известные песни, как «Не волнуйтесь, тётя» и «Автомобили».
Предательство спустя 13 летПервой женой Алексея Глызина стала Людмила, с которой музыкант познакомился ещё до призыва в армию. Девушка дождалась его возвращения со срочной службы, и вскоре пара официально зарегистрировала брак. В 1975 году у супругов родился сын, которого назвали в честь отца — Алексеем. Брак продлился около 13 лет.
Несмотря на то что Людмила была рядом с мужем в период становления его карьеры, их семейная жизнь не выдержала испытания популярностью артиста. Союз распался после того, как Глызин увлёкся привлекательной поклонницей. Вскоре девушка ушла от него к гитаристу «Землян» Вячеславу Махренскому.
«Была такая девушка Женя, мы познакомились во время съёмок. И я мгновенно влюбился. У неё была какая-то невероятная притягательность, сексуальность. В какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может, и рассказал о происходящем жене. Она, конечно, страшно обиделась. После этого мы много лет не общались. А потом, когда в моей жизни уже появилась вторая супруга, помирились. Теперь я частый гость в её доме», — делился поп-рок-исполнитель в программе «Секрет на миллион».Алексей не раз корил себя за разрушенный брак.
«Я, подчиняясь какому-то непонятному зову, просто взял, рано утром вышел из дома, где жила моя семья, где жил мой сын, моя супруга, и ушёл к другой женщине. Конечно, это было, мягко говоря, предательство. Евгению занимала собственная персона, а не обустройство семейного очага», — он откровенно признался в программе «Судьба человека».
Бриллианты, обмороки и мольбы: как Глызин возвращал женуВторой супругой Алексея стала Сания Бабий — чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике в составе сборной СССР (1988–1989). В браке у пары родился сын Игорь. В 2011 году Сания подала на развод из-за измен мужа. Однако впоследствии спортсменка забрала заявление из суда, и супруги примирились.
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«Он начал давить на жалость. Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идёт, обмороки. А если Лёшу впустить в дом, он оттуда уже не уйдёт. Заваливал меня подарками, бриллиантами, и в итоге я не устояла», — цитирует медалистку «СтарХит».Алексей Глызин сумел переосмыслить прошлые ошибки и стал образцовым семьянином. Он благодарен супруге за мудрость и за то, что брак удалось сохранить. Сегодня главное счастье для артиста — сыновья и внук Денис. Старший из наследников нашёл себя в режиссуре — работает на телевидении над программой «Дачный ответ». Младший долгие годы гастролировал с отцом и выходил с ним на одну сцену.
Признание в эфире программы «Ты не поверишь!»Для Евгении жизнь после разрыва с Глызиным моментально превратилась в выжженное поле. Куда бы она ни пришла, бывшей возлюбленной припоминали роль «той самой девушки», ради которой певец бросил семью. Этот невидимый штамп портил репутацию молодой женщины. Спустя много лет Герасимова давала интервью, в котором искренне признавала совершённые ошибки. Экс-возлюбленная публично извинилась за своё поведение перед Алексеем. В 2014 году в программе «Ты не поверишь!» она призналась, что жалеет об уходе от Глызина, который любил её и предлагал стать законной женой. В этом году Евгении исполнилось 58 лет. После завершения музыкальной карьеры Герасимова занялась предпринимательской деятельностью. По данным открытых источников, бизнесвумен руководит компанией, занимающейся отделочными работами и дизайном интерьеров в Москве и Санкт-Петербурге. В 2013 году она вышла замуж за Даниила Матвеева.
Разница в возрасте между супругами составляет 22 года. В том же 2013 году у пары родилась дочь. А недавно бывшая возлюбленная звезды 80-х годов стала бабушкой. Наследница Евгении родила девочку, которую назвали Александрой.