Судимость, «12 стульев» и похищение балерины: зачем Арчил Гомиашвили украл 17-летнюю танцовщицу и вступил в войну с Гайдаем

16 сентября 2026, 14:00

Арчил Гомиашвили (Фото: РИА Новости/Чигляков)

Этот человек мог стать Штирлицем, но режиссёр рассмеялась, едва представив его в этой роли. Юноша отсидел в тюрьме два года, вылетел из Школы-студии МХАТ за драку, а свою будущую жену буквально похитил. И всё же именно Арчил Гомиашвили создал самого знаменитого Остапа Бендера. А Леонид Гайдай, снявший актёра в этой роли, позже в сердцах бросил ему жестокие слова — и два мастера долгие годы не разговаривали. Что их в итоге помирило и как сложилась судьба народного артиста Грузинской ССР, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему «Остап» вылетел из Школы-студии МХАТ через два года? Обида на долгие годы и примирение, которого никто не ждал Несбывшиеся надежды и похищение балерины Что его убило?

Почему «Остап» вылетел из Школы-студии МХАТ через два года?



Арчил Гомиашвили (Фото: кадр из фильма «12 стульев»)

Обида на долгие годы и примирение, которого никто не ждал



Арчил Гомиашвили (Фото: кадр из фильма «12 стульев»)

«Когда я увидел смонтированную ленту, она мне не понравилась. Сказал Гайдаю, что если бы я знал, что режиссёр такое говно, то не снимался бы в его фильме. На что Гайдай парировал: «Если бы я знал, что ты такой говенный артист, то ни за что бы тебя не снимал»… Мы с ним потом не общались пять лет…» — делился бунтарь.

Несбывшиеся надежды и похищение балерины



Арчил Гомиашвили (Фото: кадр из фильма «12 стульев»)

«Лиознова буквально взорвалась от смеха: «Как представила этого Бендера в роли русского разведчика!». К тому же сцена, по её мнению, была срежиссирована бездарно — уж тут-то её не обмануть! Этого смеха гордый кавказский мужчина не забыл», — поделилась названая дочь Лиозновой с изданием «7Дней.ru».

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Что его убило?



Арчил Гомиашвили (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«А через два дня — из больницы! Сейчас даже забыл, что со мной что-то произошло!» — цитирует Арчила «КП».