Судимость, «12 стульев» и похищение балерины: зачем Арчил Гомиашвили украл 17-летнюю танцовщицу и вступил в войну с Гайдаем
Этот человек мог стать Штирлицем, но режиссёр рассмеялась, едва представив его в этой роли. Юноша отсидел в тюрьме два года, вылетел из Школы-студии МХАТ за драку, а свою будущую жену буквально похитил. И всё же именно Арчил Гомиашвили создал самого знаменитого Остапа Бендера. А Леонид Гайдай, снявший актёра в этой роли, позже в сердцах бросил ему жестокие слова — и два мастера долгие годы не разговаривали. Что их в итоге помирило и как сложилась судьба народного артиста Грузинской ССР, читайте в материале «Радио 1».
Почему «Остап» вылетел из Школы-студии МХАТ через два года?Арчил Гомиашвили родился 23 марта 1926 года в грузинском городе Чиатура (Имеретия). Его отец был выпускником Московского института красной профессуры, направленным в Донбасс на должность председателя профсоюза угольщиков. В конце 1930-х годов глава семьи был репрессирован. Мама была домохозяйкой.Будущий артист с детства проявлял способности к рисованию и даже поступил в художественный техникум. Именно там талант юного студента заметил великий режиссёр Георгий Товстоногов. Доверив подростку оформление спектакля, мэтр разговорился с ним и неожиданно предложил попробовать себя на сцене в небольшой роли.
Так и началась его актёрская судьба. Однако путь к успеху оказался тернистым. Горячий нрав и тяга к приключениям свели Арчила с сомнительной компанией. Друзья уговорили нового приятеля на глупую авантюру: содрать натуральную кожу с мягких кресел в театре, чтобы выгодно продать её. Преступление раскрыли мгновенно, и суд вынес суровый приговор — два года в исправительном лагере. Но тюремные стены не усмирили неугомонного бунтаря.
Едва обретя свободу, молодой человек рванул в Москву, поступил в престижную Школу-студию МХАТ — но вылетел оттуда через два года. На этот раз причиной стала банальная драка в ресторане. О столичной карьере пришлось забыть, и он был вынужден вернуться в родной Тбилиси.
Обида на долгие годы и примирение, которого никто не ждалНи один из репертуарных театров Грузии не смог удержать тифлисца надолго: Арчил кочевал с подмостков на подмостки, словно бродяга в поисках пристанища. Он примерял на себя чужие роли, но ни одна не была по душе. Этот творческий путь скитаний завершился лишь в 32 года, когда молодой артист совершил поступок, перевернувший его жизнь. Харизматичный кавказец самостоятельно поставил моноспектакль «Похождения Остапа Бендера». С невероятным куражом вечный студент не только воплощал образ великого комбинатора, но и мгновенно принимал облик других колоритных персонажей — от суетливого Паниковского до крошечного зиц-председателя Фунта. Эта постановка произвела настоящий фурор сначала в Тбилиси, а затем с триумфом объехала всю страну. Спустя 30 лет этот спектакль совершенно случайно увидел Леонид Гайдай. Постановщик, который как раз мучительно долго искал исполнителя главной роли для своей экранизации «12 стульев», был буквально потрясён бешеной энергетикой Гомиашвили. Казалось, идеальное попадание найдено. Однако съёмочный процесс дался обоим нелегко: Гайдай упрекал актёра в излишней вольности и отступлении от режиссёрского замысла. Согласно воспоминаниям самого Арчила Гомиашвили, приведённым в книге Фёдора Раззакова «Свет погасших звёзд. Они ушли в этот день», их перепалка с Леонидом Гайдаем после просмотра итогового варианта закончилась взаимными оскорблениями.
«Когда я увидел смонтированную ленту, она мне не понравилась. Сказал Гайдаю, что если бы я знал, что режиссёр такое говно, то не снимался бы в его фильме. На что Гайдай парировал: «Если бы я знал, что ты такой говенный артист, то ни за что бы тебя не снимал»… Мы с ним потом не общались пять лет…» — делился бунтарь.Но настоящим ударом для Арчила стало то, что в финальной версии фильма знаменитого Бендера озвучил другой артист. Эта обида оказалась настолько глубокой, что сценарист и исполнитель много лет не общались. Примирение наступило лишь годы спустя, и поводом для него стало общее, совершенно искреннее неприятие более поздней телевизионной версии «12 стульев», снятой Марком Захаровым.
Несбывшиеся надежды и похищение балериныВсесоюзная слава после легендарной экранизации обернулась для Гомиашвили творческим тупиком: образ великого комбинатора оказался настолько сильным, что режиссёры видели в нём только жулика. Самым болезненным ударом стала потеря роли Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». Режиссёр Татьяна Лиознова, с которой у него был роман, долго никого не утверждала на эту работу. И вот как-то после отдыха в ресторане они втроём — с Арчилом и Юлианом Семёновым — садились в машину. Писатель посетовал, что до сих пор не найден актёр на образ русского разведчика, и вдруг указал на Гомиашвили: «Да вот же он!».
«Лиознова буквально взорвалась от смеха: «Как представила этого Бендера в роли русского разведчика!». К тому же сцена, по её мнению, была срежиссирована бездарно — уж тут-то её не обмануть! Этого смеха гордый кавказский мужчина не забыл», — поделилась названая дочь Лиозновой с изданием «7Дней.ru».Обиженный и вспыльчивый тифлисец хлопнул дверью, демонстративно разорвав контакты с Москвой. К тому моменту у артиста уже накопились серьёзные творческие разногласия и в театре «Ленком» с Марком Захаровым. На личном фронте страсти кипели не меньше. После короткого и неудачного брака с признанной красавицей советского экрана Татьяной Окуневской 46-летний Арчил совершил поступок в лучших традициях восточных легенд.
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Увидев на минской сцене 17-летнюю балерину Татьяну Кузьменкову, темпераментный кавказец потерял голову и буквально «похитил» девушку. Несмотря на разницу в 24 года, их брак оказался крепким. Супруга подарила мужу двух дочерей — Нину и Екатерину, и оставалась верной спутницей до конца его дней.
Что его убило?Многолетнее пристрастие к курению сыграло роковую роль: в 2004 году у актёра диагностировали рак лёгких. Несмотря на дорогостоящую операцию, проведённую в США, и неизменный оптимизм народного артиста Грузинской ССР, коварная болезнь оказалась сильнее. «Бендер» с юмором рассказывал, что его выписали из реанимации уже спустя 16 часов.
«А через два дня — из больницы! Сейчас даже забыл, что со мной что-то произошло!» — цитирует Арчила «КП».31 мая 2005 года, на 80-м году жизни, Гомиашвили скончался. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На могиле установлен памятник, навеки запечатлевший артиста в его самом знаменитом и любимом образе — великого комбинатора, восседающего на стуле.