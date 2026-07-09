Бросил жену после родов, задолжал 60 млн и едва не потерял все: как Матвей Сафонов все же женился на Марине Кондратюк

09 июля 2026, 17:52

Матвей Сафонов (Фото: Инстаграм* @motya_39)

В 25 лет Матвей Сафонов подписал контракт с парижским «ПСЖ» — один из самых громких переходов в истории российского футбола. Но этого могло бы не случиться: супруга голкипера потребовала возбудить против вратаря уголовное дело за неуплату алиментов. Долг превышал 60 миллионов рублей. Как воспитаннику «Краснодара» удалось перейти в «ПСЖ» и почему судебные тяжбы с бывшей женой едва не сорвали его трансфер, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Сафонов стал вратарём французского клуба и чуть не потерял всё из-за алиментов Чем закончилась битва Сафонова с бывшей женой? Кто она разрушительница чужих семей?

Как Сафонов стал вратарём французского клуба и чуть не потерял всё из-за алиментов



Матвей Сафонов (Фото: Инстаграм* @motya_39)

Чем закончилась битва Сафонова с бывшей женой?



Матвей Сафонов (Фото: Инстаграм* @motya_39)

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«Я надеюсь, что, когда дочь подрастёт, она сама поймёт, что отец её не бросал. Я пытаюсь всеми силами видеться с ней, участвовать в её жизни. Бывшая жена говорит одно, а делает другое. Сколько можно длиться этому безумию? Мы уже много лет судимся, а дочь растёт без полноценного общения с отцом. Я считаю, что каждый ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, несмотря на разногласия между ними», — приводит слова Сафонова издание «URA.RU».

Кто она разрушительница чужих семей?



Матвей Сафонов с супругой (Фото: Инстаграм* @motya_39)

«Брак Сафонова с Казачек трещал по швам ещё до меня. Я не разрушительница семей, я просто оказалась рядом в нужный момент. Я не оправдываюсь, но хочу, чтобы люди знали правду», — цитирует слова Кондратюк NEWS.ru.