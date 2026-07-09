Бросил жену после родов, задолжал 60 млн и едва не потерял все: как Матвей Сафонов все же женился на Марине Кондратюк
В 25 лет Матвей Сафонов подписал контракт с парижским «ПСЖ» — один из самых громких переходов в истории российского футбола. Но этого могло бы не случиться: супруга голкипера потребовала возбудить против вратаря уголовное дело за неуплату алиментов. Долг превышал 60 миллионов рублей. Как воспитаннику «Краснодара» удалось перейти в «ПСЖ» и почему судебные тяжбы с бывшей женой едва не сорвали его трансфер, читайте в материале «Радио 1».
Как Сафонов стал вратарём французского клуба и чуть не потерял всё из-за алиментовДетство Матвея Сафонова прошло в Ставрополе. Парень рос в спортивной семье вместе с двумя братьями. Их отец Евгений в прошлом был профессиональным баскетболистом, а позже стал тренером. Поэтому физическому воспитанию детей уделялось огромное значение. Поначалу глава семьи мечтал видеть Матвея на баскетбольной площадке. Однако со временем стало ясно, что отпрыск в большей степени интересуется футболом и всё свободное время проводит на поле с мячом.
Родители всячески поощряли любые увлечения сына. Помимо футбола, парень успевал заниматься плаванием и шахматами. Вскоре молодого человека приняли в академию «Краснодара». Талант юного вратаря заметили сразу. Тренер Александр Рубцов выделил его среди сверстников и лично представил знаменитому голкиперу Алексею Чистякову, который регулярно проводил вратарские мастер-классы. Уже в 2015 году Сафонов успешно дебютировал за молодёжный состав, а через два года впервые вышел на поле в матчах Премьер-лиги. К 2018 году Матвей прочно занял пост основного голкипера «Краснодара». Вслед за этим спортсмен подписал с клубом долгосрочный контракт. А ещё через два года его уверенная игра помогла команде пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В последующих сезонах Сафонов вместе с командой завоёвывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Столь яркие успехи привлекли внимание европейских скаутов. В услугах вратаря были заинтересованы немецкий «Байер», португальская «Бенфика» и английский «Брайтон».
Однако ни один из этих трансферов в итоге не состоялся. Настоящий прорыв случился в 2024 году. Матвей получил приглашение от французского гранда «Пари Сен-Жермен». Стороны обсуждали пятилетний контракт. Сумма трансфера достигала двадцати миллионов евро. Голкипер немедленно вылетел в Париж. После успешного медосмотра он официально оформил сделку. Однако громкому переезду едва не помешал семейный скандал. Бывшая жена спортсмена потребовала возбудить против него уголовное дело.
Причиной стали крупные долги по алиментам. По данным телеграм-канала «Мутко против», представители вратаря настаивают на том, что все алименты были выплачены вовремя, а долг возник из-за неверного расчёта приставов.
Чем закончилась битва Сафонова с бывшей женой?Свою первую жену Анастасию Казачек Матвей знал ещё со школы. Девушка была старше на два года и сразу ему понравилась. В 2015 году между ними завязался роман. Анастасия во всём поддерживала любимого, регулярно посещала стадионы и болела за него на трибунах. В 2019 году Матвей сделал избраннице предложение.
Однако планы нарушила пандемия коронавируса: из-за строгих ограничений пышную свадьбу пришлось несколько раз откладывать. Официально пара зарегистрировала брак лишь в 2020 году, а уже через год в их семье произошло радостное событие. У супругов родилась девочка, которую назвали Майей, но рождение общей дочери не спасло семью — через несколько месяцев пара развелась. Анастасия публично обвинила футболиста в измене и «звёздной болезни». Сам брак удалось расторгнуть довольно быстро, однако судебные тяжбы растянулись на несколько лет. Бывшим супругам пришлось долго выяснять через суд порядок общения с ребёнком и итоговую сумму алиментов. Финансовые претензии Анастасии были весьма серьёзными: она потребовала от спортсмена четверть доходов Сафонова.
По её подсчётам, к 2024 году накопился колоссальный долг в 60 миллионов рублей. Чтобы добиться справедливости, Казачек обратилась в суд. Молодая женщина настаивала на принудительном взыскании всей суммы и требовала закрыть Матвею выезд за пределы страны.
Сам голкипер категорически не соглашался с этими обвинениями. Футболист уверял общественность, что исправно переводит деньги на содержание дочери каждый месяц. По словам Сафонова, никаких долгов перед семьёй у него нет. А вот у самого спортсмена накопились свои весомые претензии. Матвей жаловался, что бывшая жена намеренно препятствует его общению с ребёнком и регулярно срывает запланированные встречи с девочкой. В 2025 году многолетняя война экс-супругов наконец завершилась.
Каждая из сторон добилась своих целей. Уроженец Ставрополя успешно отстоял свои интересы при разделе совместного имущества. Анастасия же смогла взыскать с футболиста огромную сумму в 66 миллионов рублей. Однако финансовая развязка не принесла воспитаннику «Краснодара» радости.
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Главным разочарованием стало решение суда об общении с ребёнком: отцу выделили лишь два телефонных звонка в неделю, а видеться с Майей ему разрешили всего дважды в месяц. Более того, эти встречи должны проходить исключительно под присмотром бывшей жены. Спортсмен остался крайне недоволен такими жёсткими ограничениями.
«Я надеюсь, что, когда дочь подрастёт, она сама поймёт, что отец её не бросал. Я пытаюсь всеми силами видеться с ней, участвовать в её жизни. Бывшая жена говорит одно, а делает другое. Сколько можно длиться этому безумию? Мы уже много лет судимся, а дочь растёт без полноценного общения с отцом. Я считаю, что каждый ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, несмотря на разногласия между ними», — приводит слова Сафонова издание «URA.RU».
Кто она разрушительница чужих семей?Новой избранницей Сафонова стала бортпроводница Марина Кондратюк, с которой он познакомился во время полёта. Сама стюардесса категорически отвергает обвинения в причастии к разногласиям между бывшими супругами.
«Брак Сафонова с Казачек трещал по швам ещё до меня. Я не разрушительница семей, я просто оказалась рядом в нужный момент. Я не оправдываюсь, но хочу, чтобы люди знали правду», — цитирует слова Кондратюк NEWS.ru.Девушка стала надёжной опорой для спортсмена в период судебных тяжб и в это же время круто изменила свою жизнь. Сотрудница авиакомпании оставила небо ради стендапа и ведения личного блога. После переезда в Париж пара официально узаконила отношения, отметив свадьбу в узком кругу. 30 мая 2026 года Сафонов вышел в основе в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» и после победы 1:1 (4:3 по пенальти) стал первым россиянином, выигравшим этот крупнейший европейский турнир дважды.