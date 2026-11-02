02 ноября 2026, 07:51

Алина Сергеева (Фото: Инстаграм* @alina_sergeeva_love)

Звезда фильма «Слушая тишину» Алина Сергеева проснулась знаменитой в 24 года — а потом исчезла. Ни скандалов, ни прощальных интервью, ни объяснений. Сегодня её можно встретить за прилавком варшавского магазина. Что заставило актрису, которой прочили блестящее будущее, всё бросить и как воспитанница Геннадия Хазанова живёт сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и юность Алины Сергеевой «Было нечего надевать»: жизнь в одной комнате с пятью парнями Почему Алина Сергеева налысо сбрила волосы после фильма «Слушая тишину»? Тайное венчание и переезд

Детство и юность Алины Сергеевой



Алина Сергеева (Фото: Инстаграм* @alina_sergeeva_love)

«Когда уже решила, что буду поступать в театральный институт, на уроках в школе просто спала на парте. Меня не будили, потому что знали, что Сергеева всё равно в Москву поедет. Была у меня замечательная учительница Мария Фёдоровна, которая преподавала алгебру и геометрию, она всегда говорила: «Пусть спит», — вспоминала Сергеева в беседе с NEWS.ru.

«Было нечего надевать»: жизнь в одной комнате с пятью парнями



Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Костя поступил во МХАТ, я жила у него в общаге, с пятью мальчишками в комнате — экстремальный вариант! Ну, конечно, было нечего есть, было не на что ездить, было нечего надеть! Но я с этим не столкнулась, я это предвидела. Это нужно было просто пройти», — рассказывала Алина.

Почему Алина Сергеева налысо сбрила волосы после фильма «Слушая тишину»?

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Тайное венчание и переезд



Алина Сергеева с мужем (Фото: Инстаграм* @alina_sergeeva_love)

«Олег ещё на первых пробах всех обаял! И сниматься нам было легко! Обо всех своих партнёрах из этой картины я могу говорить бесконечно! Но скажу кратко: спасибо им всем за то, что мы были вместе!» — цитирует кинодиву «78.ru».