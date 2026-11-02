Бросила Хазанова, сбрила волосы, вышла за украинца и стала продавщицей: куда пропала и как живёт сейчас звезда фильма «Слушая тишину» Алина Сергеева
Звезда фильма «Слушая тишину» Алина Сергеева проснулась знаменитой в 24 года — а потом исчезла. Ни скандалов, ни прощальных интервью, ни объяснений. Сегодня её можно встретить за прилавком варшавского магазина. Что заставило актрису, которой прочили блестящее будущее, всё бросить и как воспитанница Геннадия Хазанова живёт сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Алины СергеевойАлина Сергеева родилась 10 февраля 1983 года в Челябинске в семье, далёкой от искусства. С пяти лет она занималась танцами, вокалом и музыкой, а родители, видя её тягу к сцене, отдали дочь в школу с театральным уклоном. Однако из-за конфликта с педагогами девушка забрала документы и перевелась в физико-математическую гимназию. Два года она осваивала точные науки, параллельно не оставляя мечту об актёрстве. В выпускном классе Алина буквально спала на уроках, готовясь к поступлению, а учителя не мешали ей грезить о Москве.
«Когда уже решила, что буду поступать в театральный институт, на уроках в школе просто спала на парте. Меня не будили, потому что знали, что Сергеева всё равно в Москву поедет. Была у меня замечательная учительница Мария Фёдоровна, которая преподавала алгебру и геометрию, она всегда говорила: «Пусть спит», — вспоминала Сергеева в беседе с NEWS.ru.
«Было нечего надевать»: жизнь в одной комнате с пятью парнямиПосле окончания школы Алина отправилась в Москву. Деньги на билет в столицу выпускница заработала танцами в ночных клубах. У 18-летней провинциалки в столице не было ни связей, ни жилья. Помощь пришла от давнего друга Константина Авдеева, с которым она познакомилась ещё в челябинской театральной школе. К тому моменту юноша уже учился во МХАТе и позвал землячку жить к себе в общежитие, где она ночевала в одной комнате с пятью парнями.
«Костя поступил во МХАТ, я жила у него в общаге, с пятью мальчишками в комнате — экстремальный вариант! Ну, конечно, было нечего есть, было не на что ездить, было нечего надеть! Но я с этим не столкнулась, я это предвидела. Это нужно было просто пройти», — рассказывала Алина.Она пробовала поступить сразу в пять ведущих театральных вузов, успешно проходя первые этапы, но срывалась на третьем. Удача улыбнулась в РАТИ: Геннадий Хазанов разглядел в ранимой девушке драматический потенциал и взял на свой курс. По словам Сергеевой, «профессор юмора» после выступления отвёл её в соседнюю аудиторию и попросил: «Я вас беру. Пожалуйста, никуда больше не ходите и меня не подводите».
Почему Алина Сергеева налысо сбрила волосы после фильма «Слушая тишину»?Получив диплом в 2004 году, Сергеева начала играть в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина. Одной из первых серьёзных работ стала роль 16-летней душевнобольной девушки Доры в спектакле «Сексуальные неврозы наших родителей». Готовясь к роли, она месяцами читала труды по психиатрии и посещала специализированные клиники. Главная роль в фильме «Слушая тишину» далась Алине настолько тяжело эмоционально, что вскоре после съёмок она налысо сбрила волосы.
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Актриса признавалась, что хотела «сбросить с себя всё лишнее» и обнулиться, даже несмотря на временную потерю возможности сниматься. После этой картины предложения сыпались одно за другим: «Квартирантка», «Обучаю игре на гитаре», «Любимая учительница», «Культ», «Я оставляю вам любовь».
Тайное венчание и переездЛичную жизнь Сергеева оберегала от посторонних глаз. Однако, по информации из соцсетей, её избранником стал украинский режиссёр Владимир Янощук. В феврале 2016 года пара тайно обвенчалась, а летом того же года родился сын Иван. На какое-то время Алина сосредоточилась на материнстве и съёмках в проектах мужа.Поклонники нередко приписывали актрисе роман с Олегом Гаасом, партнёром по сериалу «Любимая учительница»: экранный дуэт выглядел настолько естественно, что зрители ждали продолжения и в жизни. Сергеева с улыбкой эти слухи опровергала, называя Олега замечательным человеком и коллегой, а их отношения — исключительно профессиональными.
«Олег ещё на первых пробах всех обаял! И сниматься нам было легко! Обо всех своих партнёрах из этой картины я могу говорить бесконечно! Но скажу кратко: спасибо им всем за то, что мы были вместе!» — цитирует кинодиву «78.ru».После 2022 года семья перебралась в Варшаву. На новом месте она решила сменить профессию: поступила в варшавский Социально-гуманитарный университет SWPS и весной 2024 года успешно окончила вуз. Чтобы адаптироваться, взялась изучать польский язык, а потом устроилась продавцом в продуктовый магазин.
Проработав за прилавком восемь месяцев и подтянув язык, Алина сдала экзамены по истории и культуре Польши, получив вид на жительство. Сегодня она воспитывает сына-школьника, много путешествует с семьёй, занимается рукоделием — делает кукол из шерсти и расписывает посуду — и развивает собственное небольшое дело.