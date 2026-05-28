Трансгендерное** прошлое и смерть Илоны Новоселовой: зачем ведьма из «Битвы экстрасенсов» переписала квартиру на Артема Бесова перед гибелью
Участие Артёма Бесова в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» мгновенно воскресило в памяти зрителей трагедию 2017 года: токсичный роман, череда необъяснимых совпадений и загадочная гибель Илоны Новосёловой. Эта история до сих пор волнует поклонников шоу. Что на самом деле произошло в мистическом тандеме и почему их роковая связь до сих пор не даёт покоя зрителям шоу, читайте в материале «Радио 1».
Отражение в зеркале: судьба Илоны НовоселовойИлона Новосёлова родилась в Павловском Посаде в 1987 году. С детства она проявляла необычные способности. В 10 лет увидела в зеркале отражение покойной бабушки, а с 12 перешла на домашнее обучение, что позволило ей сосредоточиться на развитии дара. В 2008 году ведьма дебютировала в шестом и седьмом сезонах «Битвы экстрасенсов», где быстро запомнилась эпатажным поведением, частыми победами в испытаниях и участием в проекте «Экстрасенсы ведут расследование».
Несмотря на устойчивые слухи о романе с Александром Шепсом, ни одна из сторон так и не подтвердила эти отношения. Однако за ярким телеобразом скрывалась непростая судьба, полная испытаний. В подростковом возрасте Илона едва не ушла из жизни после тяжёлого расставания, но, по словам ясновидящей, именно тогда высшие силы открыли ей глаза на истинное призвание. В 2013 году Илону похитили, потребовав за освобождение 7,5 миллиона рублей. Экстрасенс провела в плену двое суток и, по собственному признанию, читала все молитвы — и православные, и мусульманские, и языческие. Позже выяснилось, что организатором похищения оказался один из строителей, ремонтировавших квартиру девушки.
Карты от незнакомки у храма: как Артем Бесов обрел магическую силуБывший парень Илоны уральский чернокнижник Артем Бесов родился 6 ноября 1991 года. С самого детства он увлекался готической культурой, гулял по кладбищам и избегал общения со сверстниками. В юности Артём оставил учёбу в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Фамилия Бесов — настоящая. На своей странице экстрасенс поделился историей появления дара: однажды у храма ему передала карты Таро незнакомая девушка. После этого события он углубился в чёрную магию, отмечая, что способности унаследовал еще и от бабушки-ведьмы. В 2015 году Бесов перебрался в Москву, где познакомился с Новосёловой.
В столице мужчина не упускал шанса заявить о себе: появлялся в телепередачах и делился магическими знаниями. Однако после тяжёлой личной утраты Артём надолго исчез из публичного поля. Вернулся уральский мистик на телеэкраны лишь в 2026 году, приняв участие в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Проект быстро вывел его в фавориты зрительских симпатий, а главными соперниками в борьбе за победу стали Анзор Одишария и Анжела Гома.
Самоубийство или убийство? Загадочная смерть ведьмы с «Битвы экстрасенсов»Трагедия произошла 13 июня 2017 года: тело Илоны Новоселовой обнаружили возле её московского дома. Отношения финалистки 7-го сезона «Битвы» с Артёмом Бесовым были далеки от идеальных. По свидетельствам соседей, незадолго до гибели девушки пара постоянно ссорилась. В ту летнюю ночь между ними снова вспыхнул скандал. Артём то и дело обещал вернуться на родину, а Илона угрожала суицидом. По официальной версии, обстоятельства гибели ведьмы случайны. Бесова сразу заподозрили в убийстве, однако эзотерик прошёл проверку на полиграфе и подтвердил свою невиновность. Позже появились слухи, что незадолго до гибели ведьма переписала квартиру на возлюбленного. Еще одной скандальной деталью в биографии девушки стало ее возможное трансгендерное** прошлое. В сети неоднократно появлялись неподтвержденные утверждения, будто бы Новоселова родилась в мужском теле. Илона слухи никогда не комментировала, оставляя публику гадать.
Судьба участницы «Битвы экстрасенсов» так и осталась одной из самых загадочных в истории шоу. В марте 2026 года Артём Бесов признался, что до сих пор любит Новосёлову.
«Я любил Илону при жизни и продолжаю любить после её ухода. Конечно, любовь обрела другую форму. Это чувство осталось со мной навсегда», нас связывали не только личные, но и профессиональные отношения… Наши истории тесно переплетены, и этого не изменить», — делился чернокнижник с изданием «Комсомольская правда».