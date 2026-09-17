Бросила Киев, прославилась в Москве, а теперь выживает в Европе после измены мужа: куда пропала звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова

17 сентября 2026, 16:59

Екатерина Кузнецова (Фото: кадр из фильма «Куба»)

Она приехала из Киева в Москву и стала знаменитой после съёмок в культовом сериале «Кухня». Однако за творческим успехом последовал болезненный удар: в браке с российским актёром Евгением Прониным она столкнулась с предательством. А через несколько лет Екатерина Кузнецова отказалась от участия в проектах и уехала из России. Почему «официантка» из легендарного ситкома отвергла роль в знаменитых «Вампирах» и как сложилась её жизнь в эмиграции, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему она была уверена, что покорит любую столицу Из-за чего она решилась на смену декораций в 2009 году О чём случайно узнала актриса Что заставило звезду «Кухни» отказаться от роли в «Вампирах средней полосы» Как сложилась жизнь актрисы после эмиграции

Почему она была уверена, что покорит любую столицу

Из-за чего она решилась на смену декораций в 2009 году

«В Киеве я поснималась в сериалах, но не самого высокого уровня… У нас если и создают что-то хорошее, то российского производства, и актёры, конечно, тоже российские. А наши на десятых ролях. В 20 лет это нормально, а когда ты в театре получаешь звание заслуженного артиста, а в сериалах тебе дают роль третьего гриба в пятом ряду, это горько. Это и стало одной из причин моего отъезда в Москву», — приводит слова девушки «78.ru».

О чём случайно узнала актриса



Евгений Пронин (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

«Не очень люблю об этом говорить, это не самые приятные воспоминания. Случилось предательство. Не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О сопернице узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: «Я ухожу». Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибёшь», — цитирует украинку телеканал.

Что заставило звезду «Кухни» отказаться от роли в «Вампирах средней полосы»



Екатерина Кузнецова (Фото: кадр из фильма «Кухня»)

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«Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни», — написала звезда в соцсетях.

Как сложилась жизнь актрисы после эмиграции