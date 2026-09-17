Бросила Киев, прославилась в Москве, а теперь выживает в Европе после измены мужа: куда пропала звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова
Она приехала из Киева в Москву и стала знаменитой после съёмок в культовом сериале «Кухня». Однако за творческим успехом последовал болезненный удар: в браке с российским актёром Евгением Прониным она столкнулась с предательством. А через несколько лет Екатерина Кузнецова отказалась от участия в проектах и уехала из России. Почему «официантка» из легендарного ситкома отвергла роль в знаменитых «Вампирах» и как сложилась её жизнь в эмиграции, читайте в материале «Радио 1».
Почему она была уверена, что покорит любую столицуЕкатерина Олеговна Кузнецова родилась 12 июля 1987 года в Киеве в семье спортсменов. Её отец — Олег Кузнецов, известный футболист киевского «Динамо» и сборной СССР, выступавший также за шотландский клуб «Рейнджерс». Мать — Алла Борисенко, украинская легкоатлетка. В детстве Екатерина профессионально занималась вокалом и около десяти лет выступала в киевском детском хоре «Огонёк». Девочка мечтала стать оперной певицей.
Однако после просмотра спектакля «Пигмалион» Бернарда Шоу с участием Богдана Бенюка, Анатолия Хостикоева и Наталии Сумской наследница знаменитых рекордсменов решила связать свою жизнь со сценой. В 2009 году Екатерина Кузнецова окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После окончания вуза она сотрудничала с Киевским академическим Молодым театром и была абсолютно уверена, что покорить можно любую столицу.
Из-за чего она решилась на смену декораций в 2009 годуКиевлянка переехала в Москву в 2009 году. По словам актрисы, одной из причин переезда стала недостаточная востребованность на Украине.
«В Киеве я поснималась в сериалах, но не самого высокого уровня… У нас если и создают что-то хорошее, то российского производства, и актёры, конечно, тоже российские. А наши на десятых ролях. В 20 лет это нормально, а когда ты в театре получаешь звание заслуженного артиста, а в сериалах тебе дают роль третьего гриба в пятом ряду, это горько. Это и стало одной из причин моего отъезда в Москву», — приводит слова девушки «78.ru».Её экранный дебют состоялся в 2005 году в сериале «Возвращение Мухтара-2», где дочь звёздных родителей сыграла роль спортсменки. В 2006 году последовала работа в украино-российском сериале «Дьявол из Орли. Ангел из Орли». В 2012 году Кузнецова получила роль официантки Александры Бубновой в комедийном сериале «Кухня», премьера которого состоялась 22 октября 2012 года на телеканале СТС. Ситком выходил до 2015 года и принёс актрисе всенародную славу.
О чём случайно узнала актрисаПеребравшись в столицу, из неизвестной украинской актрисы Кузнецова превратилась в востребованную артистку: предложения о съёмках в Москве посыпались одно за другим. Дополнительный импульс её карьере придал роман с российским актёром. Екатерина познакомилась с Евгением Прониным в 2007 году на съёмках сериала «Сердцу не прикажешь». Пара официально поженилась в 2014 году. Их отношения продлились 8 лет, а брак — всего полгода. Летом 2015 года супруги развелись. Причиной расставания стала измена мужа.
«Не очень люблю об этом говорить, это не самые приятные воспоминания. Случилось предательство. Не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О сопернице узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: «Я ухожу». Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибёшь», — цитирует украинку телеканал.
Что заставило звезду «Кухни» отказаться от роли в «Вампирах средней полосы»После развода Кузнецова закрутила роман с Максимом Аплиным. Познакомила их подруга Мария Горбань, а первая встреча произошла на музыкальном фестивале в Сочи. Избранник артистки — коренной москвич, но много лет живёт за границей: на Шри-Ланке у мужчины школа сёрфинга, а ещё он диджей. К моменту знакомства с Кузнецовой предприниматель уже был разведён, а от первого брака у него остался сын в Москве. После завершения съёмок в сериале «Кухня» Екатерина в 2017 году снялась в исторической драме «Знахарь» и криминальном сериале «Куба». В 2018 году последовала роль в мистическом триллере «Кто ты?». В 2021 году вышел первый сезон сериала «Вампиры средней полосы», где Кузнецова исполнила роль Анны Петровны Остроумовой — капитана полиции и следователя УГРО. Её персонаж обладал способностью читать мысли людей при телесном контакте. В сериале присутствовала откровенная постельная сцена с участием актрисы. Партнёром в кадре стал Михаил Гаврилов, с которым Кузнецова ранее работала в других проектах. В 2022 году, Екатерина Кузнецова приняла решение покинуть российские проекты.
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Она отказалась от участия во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», и её роль была передана актрисе Анастасии Стежко. В июле 2025 года бывшая жена Пронина объявила о расставании с российским бизнесменом Максимом Аплиным, с которым состояла в отношениях около восьми лет.
«Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни», — написала звезда в соцсетях.После разрыва она сообщила подписчикам о переезде в Барселону.