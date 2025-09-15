15 сентября 2025, 17:46

Светлана Иванова (Фото: Telegram @artistkaivanova)

Светлана Иванова — одна из самых востребованных актрис российского кино. За два десятилетия своей карьеры она сыграла более 100 ролей, многие из которых — главные. Однако в последние годы ее имя чаще появляется в новостях не из-за профессиональных достижений, а из-за романа с женатым продюсером. Подробности личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Биография Светланы Ивановой

Работа в кино

Личная жизнь Светланы Ивановой

«Просто мы достаточно долго были вместе, и знакомые для удобства называли нас мужем и женой. Но это ведь просто церемония, просто вечеринка. Получились отличные фотографии, остались прекрасные воспоминания. И всё! Это была замечательная история, которая уже давно закончилась», — цитирует актрису starhit.ru.

Светлана Иванова с дочками Полиной и Мирой (Фото: Telegram @artistkaivanova)



«Так бывает. Не я первая, не я последняя. Я была очень счастлива. Наверное, эта ситуация была тяжёлой, но в ней не было какого-то отчаяния. Я была влюблена и любима. Может быть, это какая-то наивная позиция, но наивность иногда оберегает от каких-то переживаний, которые, наверное, тоже были. Это уже было так давно».

«Каждому человеку отмерено какое-то количество таланта. Если тебе повезло найти дело своей жизни, которое соответствует тому, что тебе отмерено, то это счастье».