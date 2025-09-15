Бросила оператора, чтобы увести из семьи режиссера: Статус разлучницы и тайная свадьба звезды «Челночниц» Светланы Ивановой
Светлана Иванова — одна из самых востребованных актрис российского кино. За два десятилетия своей карьеры она сыграла более 100 ролей, многие из которых — главные. Однако в последние годы ее имя чаще появляется в новостях не из-за профессиональных достижений, а из-за романа с женатым продюсером. Подробности личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Светланы Ивановой
Светлана Андреевна Иванова родилась 26 сентября 1985 года в Москве. С детства девочка демонстрировала успехи в точных науках. Она училась в школе с физико-математическим уклоном, а затем продолжила образование в экономическом классе престижной гимназии.
Переломный момент в жизни Светланы произошел в 14 лет, когда подруга пригласила ее в театральный кружок. Именно там она впервые познакомилась с миром сцены и почувствовала свое призвание. После школы Иванова решила поступать в театральный вуз. Первая попытка поступить в Школу-студию МХАТ оказалась неудачной. Однако она не опустила руки и успела подать документы во ВГИК, где была принята на актерский факультет в мастерскую народного артиста России Игоря Ясуловича.
Учеба во ВГИКе стала важным этапом в ее профессиональном становлении. Уже на втором курсе она начала сниматься в кино, дебютировав в 2004 году в сериалах «Крёстный сын» и «Прощальное эхо». В это же время она активно участвовала в дипломных спектаклях сокурсников, играя в постановках «Вермут», «Рождество в доме сеньора Купьелло», «Когда закончится война» и «Власть тьмы».
Работа в кино
Настоящий прорыв в карьере Ивановой произошел в 2005 году после съемок в фильме Федора Бондарчука «9 рота». Хотя ее роль девушки Ольги, провожающей на войну героя Алексея Чадова, была относительно небольшой, картина стала самым кассовым фильмом года и принесла ей первую известность.
Всенародную славу и профессиональное признание Светлане принесла военная драма «Franz + Polina», основанная на произведении Алеся Адамовича «Немой». За роль Полины актриса получила специальный приз жюри кинофестиваля «Балтийские дебюты», приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок» в Анапе, «Золотой меч» на Международном фестивале военного кино им. Ю.Н. Озерова и приз за лучшую женскую роль на фестивале «Созвездие».
Светлана Иванова за свою карьеру снялась более чем в 100 фильмах. Среди её работ такие картины, как «Вербное воскресенье», «Дом Солнца», «Москва, я люблю тебя!», «Август. Восьмого», «Грач», «Тест на беременность», «Челночницы», «Триггер», «Обоюдное согласие», «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш» и «Циники».
Личная жизнь Светланы Ивановой
Личная жизнь Светланы Ивановой всегда вызывала живой интерес у публики. В студенческие годы у нее были романы с однокурсниками Иваном Лапиным, Иваном Просецким и Алексеем Франдетти, но ни один из них не привел к серьезным отношениям.
В 2006 году на съемках фильма «От любви до кохання» Светлана познакомилась с оператором-постановщиком Вячеславом Лисневским. Их дружеское общение переросло в гражданский брак, и пара даже устроила неофициальную свадьбу на Мальдивах. Однако в 2010 году они расстались без объяснения причин публике.
«Просто мы достаточно долго были вместе, и знакомые для удобства называли нас мужем и женой. Но это ведь просто церемония, просто вечеринка. Получились отличные фотографии, остались прекрасные воспоминания. И всё! Это была замечательная история, которая уже давно закончилась», — цитирует актрису starhit.ru.
На фоне полной тишины в личной жизни в 2012 году Иванова родила первую дочку Полину, что стало поводом для многочисленных спекуляций в медиапространстве. Актриса умело скрывала имя отца ребенка на протяжении нескольких лет. Как позже выяснилось, причиной такой скрытности был статус режиссера Джаника Файзиева, который в то время все еще состоял в официальном браке с актрисой Линой Эспли. Лишь в 2015 году, спустя три года после рождения Полины, пара впервые публично появилась вместе на Московском кинофестивале и подтвердила свои отношения.
Они познакомилась в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого», где Файзиев выступал режиссером, а Иванова — одной из актрис. На тот момент Файзиев был официально женат на актрисе Лине Эспли, с которой воспитывал двоих детей. Несмотря на это и то, что Файзиев был на 24 года старше Ивановой (разница в возрасте стала дополнительным поводом для критики), между ними возникли романтические чувства.
Актриса позже призналась в интервью Юлии Меньшовой, что не испытывала угрызений совести из-за того, что уводила мужчину из семьи.
«Так бывает. Не я первая, не я последняя. Я была очень счастлива. Наверное, эта ситуация была тяжёлой, но в ней не было какого-то отчаяния. Я была влюблена и любима. Может быть, это какая-то наивная позиция, но наивность иногда оберегает от каких-то переживаний, которые, наверное, тоже были. Это уже было так давно».
Сейчас в семье актрисы и режиссера подрастают две дочери. Младшую дочку Миру Иванова родила в Израиле в 2018 году. Примечательно, что даже после рождения детей пара не сразу узаконила свои отношения. Тайная свадьба состоялась лишь в 2019 году, о чем стало известно только в 2020. Светлана Иванова в 2025 году представляет собой пример успешной современной женщины, которая сумела найти баланс между творческой самореализацией и семейным счастьем.
«Каждому человеку отмерено какое-то количество таланта. Если тебе повезло найти дело своей жизни, которое соответствует тому, что тебе отмерено, то это счастье».