Бурная молодость, измены женам и звание многодетного отца: Телеведущему Оскару Кучере — 51 год
11 августа свой 51-й день рождения отмечает Оскар Кучера — актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, чья карьера покорила миллионы зрителей. Прославившись благодаря ролям в культовых сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Солдаты», он сумел выйти за рамки актёрского амплуа, став одним из самых харизматичных ведущих на российском телевидении. Сегодня Кучера продолжает оставаться в центре внимания — будь то скандальные высказывания о «ред-флагах» в отношениях, участие в телешоу или резонансные комментарии в адрес коллег по цеху. О том, как сейчас живёт артист, читайте в материале «Радио 1».
Биография Оскара Кучеры
Оскар Кучера (настоящее имя — Евгений Александрович Боголюбов) родился 11 августа 1974 года в Москве в творческой семье. Его отец — известный режиссёр Александр Боголюбов («Батальоны просят огня»), а мать — искусствовед Татьяна Кучера, имеющая итальянские корни. В 2005 году Евгений официально сменил имя на Оскар Кучера, взяв фамилию матери.
С детства он был связан с искусством, занимался в студии художественного слова, где познакомился с будущим актёром Максимом Авериным. Первую роль — эпизодическую — сыграл ещё в 1985 году в фильме отца, но профессиональная карьера началась позже. Оскар поступил в Щукинское училище, но был отчислен, после чего окончил ГИТИС (мастерская Давида Ливнева) в 1996 году.
Широкая известность пришла к нему в 2000-х благодаря ролям в популярных сериалах. Зрители запомнили его как лейтенанта Кирилла Порохню в «Улицах разбитых фонарей» (2004–2014) и Александра Куренкова в «Солдатах» (2006–2009). Позже он снимался в комедиях «Молодожёны», «Светофор», «Снегурочка против всех» и других проектах.
Параллельно с актёрской карьерой Кучера развивался как теле- и радиоведущий. Начинал на «Серебряном дожде» и «Авторадио», затем вёл развлекательные программы, включая «Сиесту» (Муз-ТВ), «Лжец» (НТВ), «Кулинарный поединок» и шоу «Звёзды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. За работу на телевидении он получил премии «Овация» (2002) и «Знак качества» (2003).
Личная жизнь звезды «Улиц разбитых фонарей»
Оскар Кучера не только известный актёр и телеведущий, но и человек с бурной личной жизнью, полной страстей, скандалов и семейных драм. За свою жизнь он трижды женился, стал отцом пятерых детей и не раз оказывался в центре скандалов из-за измен.
В 22 года, будучи студентом ГИТИСа, Кучера женился на актрисе Юлии Лисеевой, с которой познакомился в Театре киноактера. По его словам, ради неё ему пришлось «отбить» её у главного режиссёра. Однако брак продлился всего несколько месяцев — молодые быстро поняли, что поторопились с решением. Развод прошёл мирно, детей в этом союзе не было. После расставания Юлия уехала в Великобританию, где позже родила дочь от другого мужчины.
В 2002 году Кучера женился на Майе Марковой — победительнице конкурса красоты и психологе. Их отношения были эмоциональными: постоянные ссоры, расставания и примирения. Майя мечтала о семье, но Оскар не спешил остепениться. Несмотря на его измены (которые он даже не скрывал), она прощала его и надеялась сохранить брак. В 2004 году у пары родился сын Александр, но это не спасло семью. Вскоре после родов Кучера увлёкся другой женщиной — своей будущей третьей женой Юлией. Майя подала на развод, а затем долгое время не позволяла отцу видеться с сыном. Сейчас Александр взрослый (в 2024 году ему исполнилось 19 лет), и он поддерживает отношения с отцом.
«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение», — цитирует артиста издание «Новый очаг».
Отношения с Юлией начались ещё во втором браке Оскара. После нескольких свиданий она внезапно исчезла, но позже вернулась, сообщив, что беременна. Кучера поначалу не поверил, но, увидев ребёнка (которого тоже назвали Александром), признал отцовство. В 2007 году пара официально оформила отношения, и в том же году у них родился сын Даниэль. Позже в семье появились дочь Алисия (2010) и младший сын Марк (2019), который имеет гражданство США, так как родился в Майами.
Несмотря на долгий брак (более 20 лет), их семья переживала кризисы. В 2022 и 2023 годах Юлия хотела уехать из России, но Оскар и старший сын настояли на том, чтобы остаться. Супруга признаётся, что ей сложно одной справляться с бытом, но она ценит мужа за любовь к детям.
Как сейчас живет Оскар Кучера
Сейчас семья Кучеры живет в просторном коттедже в Подмосковье, который сочетает классический интерьер с современными удобствами. В доме есть камин, большой спортзал, бассейн и музыкальные инструменты — всё для комфортной жизни с пятью детьми.
Однако периодически Кучера с женой и младшими детьми выезжает за границу. В 2024-2025 годах они дважды отдыхали в Азербайджане на горнолыжном курорте Шахдаг, а также посещали Баку, где им особенно понравилась набережная и азербайджанская кухня. Дом на Гоа — ещё одно место, где семья проводит время. Хотя точных данных о покупке нет, Кучера не раз упоминал, что любит путешествовать в тёплые страны, а его жена Юлия открыто делилась фото из экзотических локаций.
В своей профессиональной деятельности Оскар Кучера в последние годы уделяет больше внимания работе на телевидении и в развлекательных проектах, чем актёрской карьере. С 10 февраля 2025 года он стал ведущим программы «Игра в кино. Мультфильмы» на телеканале «Мир».