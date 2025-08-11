11 августа 2025, 15:39

Оскар Кучера (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)

11 августа свой 51-й день рождения отмечает Оскар Кучера — актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, чья карьера покорила миллионы зрителей. Прославившись благодаря ролям в культовых сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Солдаты», он сумел выйти за рамки актёрского амплуа, став одним из самых харизматичных ведущих на российском телевидении. Сегодня Кучера продолжает оставаться в центре внимания — будь то скандальные высказывания о «ред-флагах» в отношениях, участие в телешоу или резонансные комментарии в адрес коллег по цеху. О том, как сейчас живёт артист, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Оскара Кучеры Личная жизнь звезды «Улиц разбитых фонарей» Как сейчас живет Оскар Кучера



Биография Оскара Кучеры

Личная жизнь звезды «Улиц разбитых фонарей»

Оскар Кучера с супругой Юлией (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)





«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение», — цитирует артиста издание «Новый очаг».



Как сейчас живет Оскар Кучера