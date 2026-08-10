Измены женам, внебрачный сын и слухи о побеге из России: как сегодня живёт и чем занят многодетный отец Оскар Кучера?
Актеру, известному зрителям по ролям лейтенанта Порохни в «Улицах разбитых фонарей» и Александра Куренкова в «Солдатах», Оскару Кучере 11 августа исполняется 52 года. Заслуженный артист России прошёл долгий путь: от эпизодической роли в фильме отца до статуса одного из самых узнаваемых актёров и телеведущих. Его жизнь — это не только блистательные роли и премии, но и череда громких романов, скандалов, тайных детей и болезненных разводов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Оскара КучерыОскар Кучера (настоящее имя — Евгений Александрович Боголюбов) родился 11 августа 1974 года в Москве в творческой семье. Его отец — известный режиссёр Александр Боголюбов («Батальоны просят огня»), а мать — искусствовед Татьяна Кучера, имеющая итальянские корни. В 2005 году Евгений официально сменил имя на Оскар Кучера, взяв фамилию матери.
С детства он был связан с искусством, занимался в студии художественного слова, где познакомился с будущим актёром Максимом Авериным. Первую роль — эпизодическую — сыграл ещё в 1985 году в фильме отца, но профессиональная карьера началась позже. Оскар поступил в Щукинское училище, но был отчислен, после чего окончил ГИТИС (мастерская Давида Ливнева) в 1996 году.
Широкая известность пришла к нему в 2000-х благодаря ролям в популярных сериалах. Зрители запомнили его как лейтенанта Кирилла Порохню в «Улицах разбитых фонарей» (2004–2014) и Александра Куренкова в «Солдатах» (2006–2009). Позже он снимался в комедиях «Молодожёны», «Светофор», «Снегурочка против всех» и других проектах.
Параллельно с актёрской карьерой Кучера развивался как теле- и радиоведущий. Начинал на «Серебряном дожде» и «Авторадио», затем вёл развлекательные программы, включая «Сиесту» (Муз-ТВ), «Лжец» (НТВ), «Кулинарный поединок» и шоу «Звёзды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. За работу на телевидении он получил премии «Овация» (2002) и «Знак качества» (2003).
Личная жизнь звезды «Улиц разбитых фонарей»Оскар Кучера не только известный актёр и телеведущий, но и человек с бурной личной жизнью, полной страстей, скандалов и семейных драм. За свою жизнь он трижды женился, стал отцом пятерых детей и не раз оказывался в центре скандалов из-за измен.
Первый брак случился, когда Кучере было 22 года. Его избранницей стала однокурсница по ГИТИСу Юлия Лисеева. Этот студенческий союз продлился всего несколько месяцев. Сам артист позже признавался, что они были слишком разными и он не был готов к семейной ответственности.
«Я работал, наверно, чуть больше, чем нужно для человека семейного. Мотался все время везде. Ну это был такой странный студенческий брак», — вспоминал он в программе «Судьба человека»Второй брак оказался более долгим, но не менее бурным. В 2002 году Кучера женился на Майе Марковой — победительнице конкурса красоты и психологе. Их отношения были эмоциональными: постоянные ссоры, расставания и примирения. Майя мечтала о семье, но Оскар не спешил остепениться. Несмотря на его измены (которые он даже не скрывал), она прощала его и надеялась сохранить брак. В 2004 году у пары родился сын Александр, но это не спасло семью. Вскоре после родов Кучера увлёкся другой женщиной — своей будущей третьей женой Юлией. Майя подала на развод, а затем долгое время не позволяла отцу видеться с сыном. Сейчас Александр взрослый, и он поддерживает отношения с отцом.
«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение», — цитирует артиста издание «Новый очаг».Самой громкой историей стало появление на свет его второго сына, которого также назвали Александром, от женщины по имени Юлия. Кучера познакомился с ней во время очередного перерыва в отношениях с Майей. Но, как выяснилось позже, девушка скрывала от него беременность, чтобы не разрушать его семью. Узнал о существовании мальчика актер только спустя год и семь месяцев после его рождения.
«Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой», — откровенничал Кучера в программе «Секрет на миллион»Несмотря на долгий брак (более 20 лет), их семья переживала кризисы. В 2022 и 2023 годах Юлия хотела уехать из России, но Оскар и старший сын настояли на том, чтобы остаться. Супруга признаётся, что ей сложно одной справляться с бытом, но она ценит мужа за любовь к детям.
Как сейчас живет Оскар КучераСейчас семья Кучеры живет в просторном коттедже в Подмосковье, который сочетает классический интерьер с современными удобствами. В доме есть камин, большой спортзал, бассейн и музыкальные инструменты — всё для комфортной жизни с пятью детьми.
Однако периодически Кучера с женой и младшими детьми выезжает за границу. В 2024-2025 годах они дважды отдыхали в Азербайджане на горнолыжном курорте Шахдаг, а также посещали Баку, где им особенно понравилась набережная и азербайджанская кухня. Дом на Гоа — ещё одно место, где семья проводит время. Хотя точных данных о покупке нет, Кучера не раз упоминал, что любит путешествовать в тёплые страны, а его жена Юлия открыто делилась фото из экзотических локаций.
В своей профессиональной деятельности Оскар Кучера в последние годы уделяет больше внимания работе на телевидении и в развлекательных проектах, чем актёрской карьере. В 2026 году ожидаются с его участием вышли сериал «Очень древняя Русь» и военная драма «Малыш». Кучера также активно участвует в антрепризных спектаклях, которые идут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.