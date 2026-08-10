10 августа 2026, 12:40

Оскар Кучера (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)

Актеру, известному зрителям по ролям лейтенанта Порохни в «Улицах разбитых фонарей» и Александра Куренкова в «Солдатах», Оскару Кучере 11 августа исполняется 52 года. Заслуженный артист России прошёл долгий путь: от эпизодической роли в фильме отца до статуса одного из самых узнаваемых актёров и телеведущих. Его жизнь — это не только блистательные роли и премии, но и череда громких романов, скандалов, тайных детей и болезненных разводов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Оскара Кучеры Личная жизнь звезды «Улиц разбитых фонарей» Как сейчас живет Оскар Кучера



Биография Оскара Кучеры

Личная жизнь звезды «Улиц разбитых фонарей»

Оскар Кучера с супругой Юлией (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Я работал, наверно, чуть больше, чем нужно для человека семейного. Мотался все время везде. Ну это был такой странный студенческий брак», — вспоминал он в программе «Судьба человека»

«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение», — цитирует артиста издание «Новый очаг».

«Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой», — откровенничал Кучера в программе «Секрет на миллион»

Как сейчас живет Оскар Кучера