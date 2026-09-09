Бурный роман с Натальей Ветлицкой, внебрачный сын и смертельные диеты: как 18-летняя модель изменила жизнь Жени Белоусова?
Евгений Викторович Белоусов — советский и российский эстрадный певец, гитарист и автор песен. Широкую известность ему принесли хиты «Девочка моя синеглазая», «Ночное рандеву», «Алёшка», «Золотые купола» и «Девчонка-девчоночка». В конце 1980-х — начале 1990-х годов концерты Евгения Белоусова собирали многотысячные стадионы по всей стране, а его пластинки и аудиокассеты расходились миллионными тиражами. Певец умер в 1997 году в возрасте 32 лет. О детстве и карьере Евгения Белоусова, его личной жизни и причине ранней смерти — в материале «Радио 1».
Детство и первые шаги Евгения Белоусова в музыкеЕвгений Белоусов и его брат-близнец Александр родились 10 сентября 1964 года в деревне Жихарь Харьковской области. Александр появился на свет на несколько минут раньше брата, поэтому Женя считался младшим ребенком. Кроме мальчиков, в семье воспитывалась старшая дочь Марина. Через несколько месяцев после рождения близнецов родители перевезли семью в Курск.
Саша и Женя росли активными и непоседливыми детьми. Родители решили направить их энергию в творческое русло: Александра отдали в художественную школу, а Евгения — в музыкальную. При этом мальчики много времени проводили во дворе и не всегда задумывались о безопасности. В детстве будущий певец попал под машину. После аварии врачи предупредили семью, что полученная серьезная травма — сотрясение мозга — может дать о себе знать спустя много лет.
В школьные годы Евгений играл на бас-гитаре в местной группе и уже тогда мечтал о большой сцене. Чтобы заработать, он выступал в ресторанах. Именно во время одного из таких выступлений молодого музыканта заметил Бари Алибасов. Продюсер предложил Белоусову стать солистом группы «Интеграл».
Работа на сцене постепенно принесла Евгению уверенность и первых поклонников. Однако настоящий успех еще только начинался. В 1987 году певца пригласили принять участие в программе «Утренняя почта». Во время съемок продюсер Марта Могилевская познакомила его с поэтессой Любовью Воропаевой. Она предложила артисту тексты своих песен и посоветовала ему начать сольную карьеру.
Совет оказался успешным. Песня «Девочка моя синеглазая» на стихи Любови Воропаевой быстро приобрела огромную популярность. Воропаева и ее супруг Виктор Дорохов стали продюсерами певца. При их поддержке Евгений Белоусов записал и выпустил два альбома.
Пик популярности Евгения БелоусоваВ начале 1990-х годов у Белоусова появился новый продюсер — Игорь Матвиенко. Именно в этот период певец достиг одного из главных пиков своей популярности. Особенно большой успех получил хит «Девчонка-девчоночка». Аудиокассеты с песнями артиста расходились тысячами, а Матвиенко организовал для Белоусова серию из 14 концертов в московских «Лужниках». Все выступления прошли при полном аншлаге.
При этом самого Евгения тяготил созданный для него образ юного романтика, который исполняет преимущественно любовные песни. Подруга певца Елена Крыжина вспоминала, что сценический образ требовал от него постоянно оставаться веселым и привлекательным музыкантом, ориентированным прежде всего на женскую аудиторию.
По ее словам, поклонницы буквально не давали артисту прохода и готовы были разорвать на нем рубашку и стянуть с него брюки. Девушки хотели видеть рядом с собой такого же привлекательного, обаятельного и харизматичного мужчину. Даже когда Белоусов во время выступлений забывал слова песен, зрители практически не обращали на это внимания.
Однако со временем романтический репертуар начал раздражать самого исполнителя. Евгений захотел отвлечься от музыки и решил попробовать себя в бизнесе. Певец приобрел завод под Рязанью, но предприятие оказалось неудачным вложением. Бизнес принес ему финансовые потери и проблемы с налоговой службой.
Разорившись, Белоусов решил вернуться к музыке. Однако прежнего успеха добиться уже не удалось. Последний альбом артиста «И опять о любви» слушатели встретили прохладно, а интерес к его новым песням постепенно снижался. Сам певец пытался объяснить, что его популярность преувеличенно считают угасшей. В программе «Акулы пера» он говорил, что журналисты стали уделять ему меньше внимания, хотя концерты по-прежнему проходят при полных залах.
Личная жизнь Евгения БелоусоваЕвгений Белоусов пользовался огромной популярностью у женщин. Многие девушки по всему Советскому Союзу сходили по нему с ума. Сам певец при этом мечтал создать на отечественной эстраде образ советского Майкла Джексона.
Продюсеры поддерживали имидж свободного и счастливого холостяка, поэтому информация о личной жизни Белоусова тщательно соответствовала этому образу. На самом деле певец редко оставался один.
Одним из первых известных романов артиста стали отношения с Мартой Могилевской. Их связь продолжалась до тех пор, пока продюсер не узнала об измене. Могилевская обнаружила в собственной квартире очки и папиросы Натальи Ветлицкой, которая в то время только начинала музыкальную карьеру.
После расставания с Могилевской Евгений практически сразу начал новые отношения. Наталья Ветлицкая настолько сильно увлекла певца, что он решился на быстрый брак.
«Они с Ветлицкой расписались, а через девять дней любовь у них закончилась. После свадьбы Женька уехал на гастроли с "Интегралом", а когда вернулся, Наталья уже была с известным телевизионным режиссером. Молодые все были, горячие», — рассказывала поэтесса Любовь Воропаева.Наиболее продолжительные отношения связывали Евгения Белоусова с Еленой Худик. В 1987 году она родила певцу дочь Кристину. Однако появление ребенка не изменило отношения артиста к семейной жизни и другим женщинам. Елена знала о многочисленных увлечениях мужа и долго старалась не придавать им значения.
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Со временем Худик пришлось принять и известие о том, что у Евгения появился внебрачный сын Роман. Мальчика родила клавишница Оксана Шидловская. Однако терпение Елены в какой-то момент закончилось.
«Дети и женщины требуют внимания. Я этого не выдержала. Сказала Жене: вот — Бог, а вот — порог. Честно говоря, я сама попросила его уйти», — призналась Худик в программе «Сегодня вечером».
Последняя любовь певца
В 1994 году Евгений Белоусов познакомился с 18-летней моделью Еленой Савиной. Эти отношения стали последними в жизни певца. Девушка рассказывала, что впервые они встретились в компании друзей. Евгений подсел к ней и признался, что девушка напоминает ему его первую жену Наталью Ветлицкую.
«"Девушка, вы так похожи на мою первую жену Наталью Ветлицкую, поэтому, по-моему, я влюбился. Предлагаю вам руку и сердце, поехали со мной делать все — и работать, и жить". Я, конечно, не поверила. Но через три месяца мы вновь случайно встретились в буфете. Он заявил, что предложение в силе», — рассказывала модель.
Последние годы и проблемы со здоровьемПоследний период жизни Евгения Белоусова оказался непростым. После провала в бизнесе певец столкнулся с финансовыми трудностями, а его музыкальная карьера переживала спад. Артист все чаще переосмысливал свою жизнь и переживал из-за того, что к 30 годам, как ему казалось, не смог добиться всего, чего хотел.
Подруга артиста Елена Крыжина вспоминала, что Евгений постоянно стремился соответствовать придуманному им идеалу. Певец регулярно садился на диеты и пытался добиться еще более совершенной физической формы, хотя его внешность и без того была хорошей.
«Евгений постоянно стремился к идеалу. Не знаю, чего он хотел достичь. Так бывает, когда человек себя недолюбливает, не понимает. Он постоянно подражал идеальному образу, который создал в своей голове», — делилась Крыжина.Знакомство с Еленой Савиной изменило его настроение. Евгений снова начал смотреть на будущее с оптимизмом. Большое влияние на его мировоззрение оказала поездка вместе с возлюбленной в Таиланд.
По словам Крыжиной, во время путешествия Белоусов принял буддизм. Певец говорил, что чувствует себя необыкновенно счастливым, полным сил и желания двигаться вперед. Он также хотел вернуться к музыке уже с другим материалом — песнями, содержащими философские идеи и размышления. Однако реализовать эти планы Евгений не успел.
Причина смерти Евгения БелоусоваМать певца Нонна Белоусова связывала ухудшение его здоровья прежде всего с постоянными диетами. По ее словам, сын устраивал себе длительные голодовки и мог по десять дней практически ничего не есть, ограничиваясь несладким чаем.
После продолжительных ограничений в питании Евгений иногда оказывался на банкетах и употреблял алкоголь. По мнению матери, подобные нагрузки негативно сказывались на поджелудочной железе и провоцировали ее воспаление.
В первый раз Белоусову стало плохо, и он самостоятельно добрался до Склифа. Однако артист не хотел отменять гастроли. Уже через два дня он покинул больницу, несмотря на состояние здоровья.
Вторая госпитализация оказалась значительно тяжелее. Врачи пытались стабилизировать состояние певца, однако большое количество лекарств привело к повышению внутричерепного давления. Для Белоусова это представляло особую опасность из-за травмы головы, которую он получил в детстве после наезда автомобиля.
В марте 1997 года Евгений Белоусов оказался в больнице с острым приступом панкреатита. Врачам удалось спасти артиста. Однако вскоре у него произошел инсульт. Евгений Белоусов умер 2 июня 1997 года от осложнений инсульта. Певцу было всего 32 года.