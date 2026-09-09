09 сентября 2026, 15:00

Евгений Белоусов (фото: кадр из документального фильма «Женя Белоусов. Такое короткое лето»)

Евгений Викторович Белоусов — советский и российский эстрадный певец, гитарист и автор песен. Широкую известность ему принесли хиты «Девочка моя синеглазая», «Ночное рандеву», «Алёшка», «Золотые купола» и «Девчонка-девчоночка». В конце 1980-х — начале 1990-х годов концерты Евгения Белоусова собирали многотысячные стадионы по всей стране, а его пластинки и аудиокассеты расходились миллионными тиражами. Певец умер в 1997 году в возрасте 32 лет. О детстве и карьере Евгения Белоусова, его личной жизни и причине ранней смерти — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые шаги Евгения Белоусова в музыке Пик популярности Евгения Белоусова Личная жизнь Евгения Белоусова Последние годы и проблемы со здоровьем Причина смерти Евгения Белоусова

Детство и первые шаги Евгения Белоусова в музыке

Евгений Белоусов (фото: кадр из документального фильма «Женя Белоусов. Такое короткое лето»)

Пик популярности Евгения Белоусова

Евгений Белоусов (фото: кадр из документального фильма «Женя Белоусов. Такое короткое лето»)

Личная жизнь Евгения Белоусова

Евгений Белоусов (фото: кадр из документального фильма «Женя Белоусов. Такое короткое лето»)

«Они с Ветлицкой расписались, а через девять дней любовь у них закончилась. После свадьбы Женька уехал на гастроли с "Интегралом", а когда вернулся, Наталья уже была с известным телевизионным режиссером. Молодые все были, горячие», — рассказывала поэтесса Любовь Воропаева.

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«Дети и женщины требуют внимания. Я этого не выдержала. Сказала Жене: вот — Бог, а вот — порог. Честно говоря, я сама попросила его уйти», — призналась Худик в программе «Сегодня вечером».

Последняя любовь певца

«"Девушка, вы так похожи на мою первую жену Наталью Ветлицкую, поэтому, по-моему, я влюбился. Предлагаю вам руку и сердце, поехали со мной делать все — и работать, и жить". Я, конечно, не поверила. Но через три месяца мы вновь случайно встретились в буфете. Он заявил, что предложение в силе», — рассказывала модель.

Наталья Ветлицкая (фото: РИА Новости / К. Карташян) После этого отношения пары стали серьезными. Влюбленные много путешествовали и вместе посещали светские мероприятия. Среди друзей Евгений представлял Елену своей женой. По словам Савиной, за три года совместной жизни артист ни разу не дал ей повода усомниться в своей верности.

Последние годы и проблемы со здоровьем

«Евгений постоянно стремился к идеалу. Не знаю, чего он хотел достичь. Так бывает, когда человек себя недолюбливает, не понимает. Он постоянно подражал идеальному образу, который создал в своей голове», — делилась Крыжина.

Евгений Белоусов (фото: кадр из документального фильма «Женя Белоусов. Такое короткое лето»)

Причина смерти Евгения Белоусова