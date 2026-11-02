02 ноября 2026, 15:03

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В мае 2025 года Лера Кудрявцева написала трогательный пост: «Я благодарна каждому за эмпатию, за слёзы... Я радуюсь, что не оскотинилась». Но уже через несколько месяцев её обвинили в воровстве рейтингов, оскорблении коллег и доведении артистов до нервных срывов. За фарфоровой улыбкой и безупречной укладкой скрывается репутация, от которой в кулуарах «Останкино» сводит скулы. Почему «бронепоезд» отечественного шоу-бизнеса оставляет за собой выжженную землю, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рыбка и комментарий под грамотой Стакан воды и «дешёвый театр» Разин и суд на 2,5 миллиона «Братки» и закрытые вечеринки Голые фотосессии, австрийский скандал, возмущение Пугачёвой и обида Азизы

Рыбка и комментарий под грамотой



Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Стакан воды и «дешёвый театр»

«Прекратите этот дешёвый театр. Если ты бросила ребёнка, сиди и молчи в тряпочку», — сказала ведущая.

Разин и суд на 2,5 миллиона



Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Она настолько была страшная, у неё был огромный нос. И её называли в «Ласковом мае», когда Ленюк был вынужден на ней жениться, старуха Шапокляк. Все её так называли. Она первые же деньги, которые заработала, потратила на врачей, чтобы ей этот огромный нос переделали», — заявил «великий комбинатор» каналу «Звездач».

«Братки» и закрытые вечеринки

Голые фотосессии, австрийский скандал, возмущение Пугачёвой и обида Азизы

Эксгумация тела и подозрение махечи в неверности: на что пошла молодая вдова Градского в войне с детьми музыканта за миллионное наследство после проигранного суда



Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

«Я не принимаю результаты этого сезона», — заявил музыкальный критик «МК».



Азиза (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

«Я тебе не могу поставить высокий балл, потому что ты мне в три ночи звонила и что-то говорила!» — цитирует ведущую издание.

«Теперь я иначе смотрю на людей рядом. После такого ты заново пересобираешь себя», — писала «королева драмы» в соцсетях.