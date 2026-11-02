«Чем пахла Пугачёва?»: за что ополчилась Примадонна на Леру Кудрявцеву и почему теледиву так ненавидят звезды
В мае 2025 года Лера Кудрявцева написала трогательный пост: «Я благодарна каждому за эмпатию, за слёзы... Я радуюсь, что не оскотинилась». Но уже через несколько месяцев её обвинили в воровстве рейтингов, оскорблении коллег и доведении артистов до нервных срывов. За фарфоровой улыбкой и безупречной укладкой скрывается репутация, от которой в кулуарах «Останкино» сводит скулы. Почему «бронепоезд» отечественного шоу-бизнеса оставляет за собой выжженную землю, читайте в материале «Радио 1».
Рыбка и комментарий под грамотойВ 2019 году Кудрявцева участвовала в шоу Comment Out. По правилам программы ей предложили съесть живую аквариумную рыбку, «Кудря» отказалась и получила альтернативное задание — оставить комментарий под постом Александра Олешко, где тому вручали благодарственную грамоту от президента.
Участница проекта написала: «Если сильно приблизить фотку, на дипломе можно прочитать «За слюнявый о***с 2 степени». Поздравляю». Олешко, с которым ведущая дружила семьями, отреагировал резко: заблокировал её во всех соцсетях и заявил общим знакомым, что это предательство, а не шутка. Их дружба на этом закончилась.
Стакан воды и «дешёвый театр»В 2020 году в шоу «Звёзды сошлись» пришла Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, и рассказала о конфликте с матерью. Успенская, считавшая Кудрявцеву близкой подругой, позже заявила, что ведущая не должна была выпускать этот эфир. Кудрявцева, по данным СМИ, ответила холодно: ей платят за рейтинг, а не за дружбу.
В январе 2024 года в программе «Привет, Андрей!» телеведущая плеснула водой в лицо женщине, бросившей сына в детстве и пришедшей на передачу спустя годы.
«Прекратите этот дешёвый театр. Если ты бросила ребёнка, сиди и молчи в тряпочку», — сказала ведущая.В студии повисла тишина.
Разин и суд на 2,5 миллионаСамый болезненный удар по репутации Кудрявцевой нанёс Андрей Разин. В одном из интервью продюсер «Ласкового мая» заявил, что ведущая вышла замуж за барабанщика Сергея Ленюка по расчёту: «Она забеременела, родила сына Жана и получила московскую прописку».
Как рассказывал сам «Карабас «Ласкового мая», после этого Лера «таскалась» за группой по гастролям, а когда поняла, что от барабанщика больше толку нет, собрала вещи и ушла. Разин не забыл даже обидное прозвище, которое Кудрявцевой дали в коллективе: «Её весь «Ласковый май» так называл». По словам бывшего продюсера группы, ринопластика сыграла в жизни телеведущей ключевую роль. Он уверен: не решись та на операцию, Сергей Лазарев тогда бы от неё ушёл.
«Она настолько была страшная, у неё был огромный нос. И её называли в «Ласковом мае», когда Ленюк был вынужден на ней жениться, старуха Шапокляк. Все её так называли. Она первые же деньги, которые заработала, потратила на врачей, чтобы ей этот огромный нос переделали», — заявил «великий комбинатор» каналу «Звездач».Андрей неоднократно публично обвинял Леру в использовании связей для карьеры; сама телеведущая называла эти заявления ложью.
В 2020 году «Бусина» подала на Разина в суд, требуя 2,5 миллиона рублей за клевету. Суд присудил только 300 тысяч.
«Братки» и закрытые вечеринкиВ 90-е годы Лера работала ведущей «Партийной зоны» и, по собственному признанию, выступала на закрытых мероприятиях, где собиралась криминальная публика. Теледиву редко предупреждали, кто сидит в зале, чтобы та не испугалась. Сама звезда эфира относилась к этому философски. Она неоднократно говорила, что не употребляет алкоголь; в интервью 2025 года объясняла, что на вечеринках её правило — веселиться и не сидеть.
Голые фотосессии, австрийский скандал, возмущение Пугачёвой и обида АзизыЕщё один неординарный поступок, шокировавший не только зрителей, но и саму Примадонну, произошёл на программе «Секрет на миллион». Кудрявцева спросила у Сергея Челобанова: «Чем пахла Пугачёва?». Музыкант ответил: «Навязчивым сексом». Певица публично возмутилась эфиром и обвинила программу во лжи и искажениях; позднее Кудрявцева сказала, что сожалеет, если выпуск её обидел. Лера никогда не стеснялась демонстрировать тело.
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Она дважды снималась в стиле ню для Maxim (2005, 2011) и Playboy (2008, 2012), позируя то прикрываясь вязаной шалью, то полностью обнажённой. В последние годы она эпатирует подписчиков видео голых заплывов в бассейне Сен-Тропе и снимками в ванне с демонстрацией пирсинга и тату.
Но одно фото обернулось международным скандалом. В 2019 году австрийская газета «Österreich Zeitung» вышла с заголовком о том, как канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе потратил 600 тысяч евро на путану. В качестве иллюстрации взяли фото Кудрявцевой — просто потому, что она была самой доступной «русской блондинкой» в их фотобанке. Что до певицы Азизы, Сергей Соседов высказался резко: с ней, по его словам, обошлись некрасиво.
«Я не принимаю результаты этого сезона», — заявил музыкальный критик «МК».В финале пятого сезона шоу «Суперстар!» (2025 год) Кудрявцева и другие судьи поставили низкие оценки лидировавшей весь сезон Азизе.
«Я тебе не могу поставить высокий балл, потому что ты мне в три ночи звонила и что-то говорила!» — цитирует ведущую издание.Азиза была глубоко задета произошедшим и позже признавалась, что этот случай заставил её многое переосмыслить.
«Теперь я иначе смотрю на людей рядом. После такого ты заново пересобираешь себя», — писала «королева драмы» в соцсетях.