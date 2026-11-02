02 ноября 2026, 11:45

Марина Коташенко (Фото: кадр из фильма «Практика»)

Марина Коташенко выиграла очередной процесс: Наро-Фоминский городской суд, а затем и Мособлсуд отказались исключить её из числа наследников Александра Градского. Старшие дети композитора — Мария и Даниил — настаивали, что брак был фиктивным, но доказать этого не смогли. Сын поэта-песенника требует ДНК-экспертизу младшего брата Ивана, сомневаясь, что тот — биологический отпрыск Градского. Почему вдова отказывается от теста и чем закончится эта война за миллионное наследство, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Александр Градский: семья и наследники Спор о супружеской доле Ольги Фартышевой Ограбление Марины Коташенко и статус похищенных средств Требование ДНК-экспертизы Иски об исключении из числа наследников Недвижимость и архивы

Александр Градский: семья и наследники



Александр Градский (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Спор о супружеской доле Ольги Фартышевой

Ограбление Марины Коташенко и статус похищенных средств

Родила олигарху сыновей, крутила роман с молодым тренером своих детей, купалась в роскоши, а потом её забили до смерти. Как погибла светская львица Яна Прежевская

Требование ДНК-экспертизы

Иски об исключении из числа наследников



Марина Коташенко (Фото: кадр из фильма «Проснёмся вместе?»)

Недвижимость и архивы