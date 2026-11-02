Эксгумация тела и подозрение махечи в неверности: на что пошла молодая вдова Градского в войне с детьми музыканта за миллионное наследство после проигранного суда
Марина Коташенко выиграла очередной процесс: Наро-Фоминский городской суд, а затем и Мособлсуд отказались исключить её из числа наследников Александра Градского. Старшие дети композитора — Мария и Даниил — настаивали, что брак был фиктивным, но доказать этого не смогли. Сын поэта-песенника требует ДНК-экспертизу младшего брата Ивана, сомневаясь, что тот — биологический отпрыск Градского. Почему вдова отказывается от теста и чем закончится эта война за миллионное наследство, читайте в материале «Радио 1».
Александр Градский: семья и наследникиАлександр Борисович Градский скончался 28 ноября 2021 года, не оставив завещания. У композитора осталось четверо детей. От брака с Ольгой Фартышевой (в официальном супружестве с 1980 по 2001 год) родились сын Даниил и дочь Мария. В отношениях с Мариной Коташенко, которые начались в 2003 году, родились двое сыновей: Александр (2014 г. р.) и Иван (2018 г. р.). Союз был зарегистрирован в 2021 году, незадолго до смерти музыканта.
Спор о супружеской доле Ольги ФартышевойВ 2022 году Ольга Фартышева подала иск о выделении супружеской доли в имуществе, нажитом в период её брака с Градским. В октябре 2023 года Тверской суд Москвы первоначально отказал бывшей супруге певца в удовлетворении требований. Однако в ноябре 2025 года апелляционная инстанция отменила это решение, приняв во внимание претензии экс-супруги рок-музыканта и постановив перераспределить его имущество.
Ограбление Марины Коташенко и статус похищенных средств16 января 2022 года на Марину Коташенко было совершено разбойное нападение, в результате которого у неё похитили около 100 миллионов рублей. Преступники были задержаны, одного из них в октябре 2022 года приговорили Наро-Фоминским судом к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.
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Впоследствии суд постановил, что похищенные средства не являются личной собственностью вдовы, а входят в общую наследственную массу. Даниил Градский подал кассационную жалобу в Верховный суд с требованием взыскать причитающуюся его стороне долю от этой суммы.