02 ноября 2026, 12:55

Анна Чиповская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда «Оттепели» Анна Чиповская перестала скрывать отношения с актёром МХТ Никитой Бурячеком. Они появились на светском мероприятии и не скрывали чувств. А впервые их вместе заметили ещё летом 2025 года. До этого мужчина был женат на Елене Алфёровой, которая родила ему дочь, а затем объявила о разводе из-за измены. Почему «Багира», всегда оберегавшая личное, вдруг решилась на публичность, и что она говорит о своём праве распоряжаться собственной жизнью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из Зеленогорска в МХТ Дочь Ли и развод «Чему выходить из моего тела, решать мне»: заявление кинодивы Что говорят сейчас?

Из Зеленогорска в МХТ

Дочь Ли и развод



Елена Алферова с дочкой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Человек выбрал жить с другой женщиной. Как оказалось, он давно сделал свой выбор, ещё до появления Ли, поэтому она здесь ни при чём. И вчера мы наконец закрыли этот вопрос. Жизнь — бумеранг, это я не понаслышке знаю», — писала Алферова в соцсетях.

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«Чему выходить из моего тела, решать мне»: заявление кинодивы



Никита Бурячек (Фото: кадр из фильма «Мёртвая точка»)

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» совсем неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль… Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — заявила исполнительница.

Что говорят сейчас?