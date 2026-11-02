«Чему выходить из моего тела, решать мне»: Анна Чиповская раскрыла правду о новом романе с бывшим мужем-изменником Алферовой
Звезда «Оттепели» Анна Чиповская перестала скрывать отношения с актёром МХТ Никитой Бурячеком. Они появились на светском мероприятии и не скрывали чувств. А впервые их вместе заметили ещё летом 2025 года. До этого мужчина был женат на Елене Алфёровой, которая родила ему дочь, а затем объявила о разводе из-за измены. Почему «Багира», всегда оберегавшая личное, вдруг решилась на публичность, и что она говорит о своём праве распоряжаться собственной жизнью, читайте в материале «Радио 1».
Из Зеленогорска в МХТНикита Бурячек родился 5 января 1990 года в Зеленогорске Красноярского края. Окончил Новосибирский государственный театральный институт в 2012 году, затем поступил в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. В Новосибирске работал в «Первом театре», где и познакомился со своей землячкой Анной Протоковило. Отношения развивались быстро, и вскоре возлюбленные поженились. Однако брак был недолгим: супруги расстались, когда Никита уехал в Москву.
В 2021 году Бурячек дебютировал на сцене МХТ имени Чехова в роли Платона в спектакле «Правда — хорошо, а счастье лучше». В 2023 году его приняли в труппу Художественного театра. В кино известен по проектам «Балабол» и «Ухожу красиво‑2».
Дочь Ли и разводС Еленой Алферовой Бурячек познакомился на съёмках короткометражки «Встреча». В августе 2023 года они поженились. В апреле 2025 года молодая женщина родила дочь Ли — роды прошли в Бразилии. Осенью 2025 года актриса объявила о разводе. Причиной она назвала измену мужа.
«Человек выбрал жить с другой женщиной. Как оказалось, он давно сделал свой выбор, ещё до появления Ли, поэтому она здесь ни при чём. И вчера мы наконец закрыли этот вопрос. Жизнь — бумеранг, это я не понаслышке знаю», — писала Алферова в соцсетях.Сам экс-супруг публично подробностей семейного конфликта не раскрывал. По данным «СтарХита», Никиту видели в обществе Анны Чиповской ещё летом 2025 года.
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«Чему выходить из моего тела, решать мне»: заявление кинодивыЗвезда «Оттепели» свои отношения не комментирует — она вообще не любит говорить о личном. Зато охотно высказывается о теме, которую общество считает для женщины обязательной. В интервью The Blueprint актриса откровенно заявила своё отношение к материнству.
«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» совсем неуместно. Я обязана коммуналку заплатить, обязана сыграть спектакль… Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — заявила исполнительница.