02 ноября 2026, 10:15

Мария Болтнева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В 2010 году на УЗИ врач буднично произнёс фразу, которая перевернула жизнь звезды «Глухаря». Мария Болтнева отказалась от редукции, и через год в её жизни закричали сразу трое сыновей. Сегодня 43-летняя актриса возит тройняшек собирать клубнику в Суздаль, судится с московским паркингом и играет судей в кино. Почему дочь Андрея Болтнева так и не вышла замуж за отца своих детей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дочь звезды, работавшая таксистом Эпизод, который переписали в главную роль «Ничего себе! Я тройню выношу?!» — фраза, перевернувшая жизнь Три крика с разницей в минуту Жених-аферист и итальянский сюрприз Тройняшки выросли: клубника, Суздаль и суд с паркингом

Дочь звезды, работавшая таксистом

Эпизод, который переписали в главную роль

Мария Болтнева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Ничего себе! Я тройню выношу?!» — фраза, перевернувшая жизнь

«Ничего себе! Я тройню выношу?!» — первым ощущением было «как лотерейный билет вытащила», — рассказывала Мария в эфире НТВ.

«Я говорю: „Нет, я так не считаю“», — добавила кинодива.

Три крика с разницей в минуту



Мария Болтнева (Фото: кадр из фильма «Карпов. Сезон третий»)

«Я не хочу в 18 лет бегать, выпрашивать нотариальные справки… То есть у нас очень сложные были на тот момент отношения. И я понимала, что если сейчас документально свяжусь с этим человеком, то потом никогда не вывезу детей за границу», — делилась кинодива в шоу.



Жених-аферист и итальянский сюрприз

«У нас с Ваней общий ребёнок. Квартиру, которую он мне купил, обставляли на те деньги, что он взял у Маши. Он просто живёт за счёт женщин», — спокойно говорила девушка.

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«Я прихожу домой, где сидят трое моих сыновей-подростков у мониторов. А потом еду к нему, а там сидит четвёртый. Такой же. Курит, пьёт вино и смотрит ролики. Я поняла, что у меня просто нет сил на пятого ребёнка в доме», — с горькой иронией делилась Мария в шоу «Звёзды сошлись».

«На второй приезд выяснился один нюанс: он любит надевать женские чулки. Поняла, что мне нужно пройти какие-то определённые секс-курсы, чтобы постичь его пристрастия, несвойственные душе русской женщины», — цитирует звезду издание «СтарХит».

Тройняшки выросли: клубника, Суздаль и суд с паркингом



Мария Болтнева (Фото: кадр из фильма «Судьи и судьбы»)

«Я так счастлива! Надо было мне подумать о юридической специальности в своё время. Жила бы гораздо богаче», — написала она в своём блоге.

«В личной жизни у меня всё хорошо, но я не хочу публично раскрывать. Но я счастлива, есть человек, который стал для меня опорой», — цитирует её Woman.ru.