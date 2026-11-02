Обокрал любовник, снималась в фильмах для взрослых, родила троих от кавказца, а итальянец носил её трусы. Как сейчас живёт звезда «Глухаря» Мария Болтнева?
В 2010 году на УЗИ врач буднично произнёс фразу, которая перевернула жизнь звезды «Глухаря». Мария Болтнева отказалась от редукции, и через год в её жизни закричали сразу трое сыновей. Сегодня 43-летняя актриса возит тройняшек собирать клубнику в Суздаль, судится с московским паркингом и играет судей в кино. Почему дочь Андрея Болтнева так и не вышла замуж за отца своих детей, читайте в материале «Радио 1».
Дочь звезды, работавшая таксистомВ семье Марии Болтневой сцена была не просто профессией, а образом жизни. Её отец, Андрей Болтнев, известен зрителям по культовой картине «Мой друг Иван Лапшин» и долгое время служил на подмостках «Маяковки». Дочь пошла по его стопам. В 19 лет талантливую сибирячку пригласили в труппу того самого Театра имени Маяковского, где когда‑то играл её родитель. Путь к признанию был непростым: будущая звезда работала таксистом и преподавала танцы, чтобы сводить концы с концами.
Были бесконечные попытки пробиться сквозь плотный поток столичных конкурентов. Дебют в кино случился ещё в 2001 году — Мария снялась в артхаусной драме «Пять бутылок водки». После этого были второстепенные появления в «Моей прекрасной няне» и «Не родись красивой», роль Лизы в экранизации «Дома на набережной». В 2012 году в интернете всплыли фрагменты картин «Порка» и «Медицинский фетиш» с участием Болтневой в откровенных сценах. Актриса предпочла никак не реагировать на инцидент и не давать официальных комментариев.
Эпизод, который переписали в главную рольВ 2008 году на экраны ворвался суровый реалистичный сериал «Глухарь». Страна влюбилась в оперативника Сергея Глухарёва, но настоящей народной героиней стала девушка, торгующая телом, но сохранившая внутри несгибаемый стержень и решившая завязать с пагубным ремеслом — Настя Клименко.25‑летняя Мария угодила в проект случайно. Продюсеры готовили для неё лишь мимолётное появление, но режиссёр Гузель Киреева разглядела в девушке ту самую искру и принялась перекраивать сценарий. Народная любовь проявлялась в самых неожиданных формах.
Однажды у Болтневой прямо от служебного входа театра угнали старенький велосипед. Заявление в полиции превратилось в настоящую операцию: когда оперативники увидели фамилию потерпевшей, они не стали оформлять стандартный протокол, а запустили полноценный розыск. Транспорт вернули через два дня, а вместо автографа в документах стражи порядка попросили расписаться на память для всего отдела.
«Ничего себе! Я тройню выношу?!» — фраза, перевернувшая жизньРазрыв с грузинским актёром Георгием Лежавой, с которым Мария познакомилась на премьере собственной короткометражки, совпал с новостью о беременности. Актриса морально готовилась к бессонным ночам и пелёнкам, ожидая одного малыша. Но первый же серьёзный визит в клинику изменил всё. На УЗИ врач долго водил датчиком и спросил, было ли многоплодие в роду.
«Ничего себе! Я тройню выношу?!» — первым ощущением было «как лотерейный билет вытащила», — рассказывала Мария в эфире НТВ.Это случилось в ноябре 2010 года. Медики, глядя на хрупкую фигуру актрисы, настойчиво рекомендовали редукцию — процедуру, при которой «лишние» плоды удаляют ради спасения остальных. Давление на молодую мать было колоссальным. Однако Болтнева, с её сибирским упрямством, даже слышать об этом не хотела.
В передаче «Звёзды сошлись» она объясняла: «Врач мне сказал: „Ну, вы понимаете, что вы всех потеряете“».
«Я говорю: „Нет, я так не считаю“», — добавила кинодива.В интервью «КП» артистка также рассказала о своих убеждениях: «Я человек верующий. И для меня это было бы убийство».
Три крика с разницей в минутуКесарево сечение назначили на 22 ноября 2011 года. В 11:15, 11:16 и 11:17 утра в родильном зале раздался крик Андрея, Платона и Тимофея. Первые недели после выписки слились в бесконечную череду бутылочек, смесей и подгузников. Выручала мама Марии, но львиную долю заботы о троих младенцах взвалила на себя сама актриса. Георгий Лежава, по словам звезды, не исчез из жизни детей: после ночных смен в театре приезжал, стирал ползунки и укачивал сыновей. Однако в графе об отцовстве она поставила прочерк.
«Я не хочу в 18 лет бегать, выпрашивать нотариальные справки… То есть у нас очень сложные были на тот момент отношения. И я понимала, что если сейчас документально свяжусь с этим человеком, то потом никогда не вывезу детей за границу», — делилась кинодива в шоу.
Жених-аферист и итальянский сюрпризКогда тройняшки немного подросли, Мария решилась впустить в жизнь нового мужчину. Избранником стал администратор клуба Иван Смирнов. Отношения развивались стремительно: речь зашла о совместном доме и будущей свадьбе. Болтнева передала жениху миллион рублей на стройку. Спустя время в одной из передач в студии шоу «На самом деле» появилась некая Жанна из Тверской области.
«У нас с Ваней общий ребёнок. Квартиру, которую он мне купил, обставляли на те деньги, что он взял у Маши. Он просто живёт за счёт женщин», — спокойно говорила девушка.Для многодетной матери ударом стали не столько потерянные деньги, сколько крушение веры в людей. Судебные разбирательства тянулись долго, но актриса с её характером сумела отстоять своё. Следующим увлечением стал итальянец Луиджи. Знакомство состоялось в соцсетях, за ним последовала долгая переписка.
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Красавец с Апеннин пел серенады, сулил жизнь у Средиземного моря и в конце концов прилетел в Россию к многодетной матери.
«Я прихожу домой, где сидят трое моих сыновей-подростков у мониторов. А потом еду к нему, а там сидит четвёртый. Такой же. Курит, пьёт вино и смотрит ролики. Я поняла, что у меня просто нет сил на пятого ребёнка в доме», — с горькой иронией делилась Мария в шоу «Звёзды сошлись».Финальную черту под этими отношениями провело открытие, сделанное во время следующего визита итальянца.
«На второй приезд выяснился один нюанс: он любит надевать женские чулки. Поняла, что мне нужно пройти какие-то определённые секс-курсы, чтобы постичь его пристрастия, несвойственные душе русской женщины», — цитирует звезду издание «СтарХит».Пандемия поставила точку: Болтнева поняла, что не скучает.
Тройняшки выросли: клубника, Суздаль и суд с паркингомЧерез два дня у многодетной мамы день рождения — актрисе исполнится 44 года. Сыновьям уже по 14 лет. По словам наследницы знаменитого отца, школьные годы дались тяжело: на тройняшек несколько раз подавали заявления в полицию, родительские комитеты требовали убрать их из класса, а учительница называла детей «моральными уродами». С третьего класса братья учатся в разных классах. Сейчас, по словам актрисы, наступило «затишье». В июне 2026 года Болтнева вместо турецкого отеля с аниматорами арендовала микроавтобус и повезла подростков собирать клубнику в Суздаль, а потом устроила пикник у воды. А в начале года сама, без юристов, оспорила пять штрафов от «Московского парковочного пространства» на 25 тысяч рублей.
«Я так счастлива! Надо было мне подумать о юридической специальности в своё время. Жила бы гораздо богаче», — написала она в своём блоге.В октябре 2025 года сибирячка впервые за долгие годы сказала, что рядом есть любимый человек. Имя не раскрывает, с сыновьями пока не знакомит.
«В личной жизни у меня всё хорошо, но я не хочу публично раскрывать. Но я счастлива, есть человек, который стал для меня опорой», — цитирует её Woman.ru.Она продолжает служить в Театре Маяковского, играет в антрепризе и снимается — в 2026 году вышли «Судьи и судьбы» и «Лимитчицы‑2».