Черепно-мозговую травму он лечил, отпаивая ее пивом: неприкрытая правда о жизни и скандальной смерти Валентины Легкоступовой
Голосу, знакомому миллионам по хитам «Ягода-малина» и «Капля в море», Валентине Легкоступовой 30 декабря могло бы исполниться 60 лет. Ее жизнь, оборвавшаяся трагически в 54 года, должна была стать историей о таланте, успехе и долгой творческой карьере. Вместо этого она превратилась в уголовную хронику, полную подозрений, взаимных обвинений и грязных семейных войн. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Валентины ЛегкоступовойВалентина Легкоступова родилась в 1965 году и вышла на большую сцену благодаря классическому музыкальному образованию. Она окончила симферопольское музыкальное училище по классу скрипки, а затем — эстрадное отделение Гнесинки, где училась у самого Иосифа Кобзона. Ее звездный час пробил в 1986 году на конкурсе в Юрмале, где она заняла второе место и попала в поле зрения Раймонда Паулса. Именно он подарил ей песни, которые стали визитной карточкой юной певицы.
Настоящая народная любовь пришла в 1987 году с задорной «Ягодой-малиной». Песня звучала из каждого окна, а после концертов поклонники заваливали Валентину банками малинового варенья. Казалось, впереди — головокружительная карьера. Однако уже через пару лет звезда начала стремительно гаснуть.
Валентина Легкоступова утверждала, что её популярность пошла на спад из-за конфликта с Аллой Пугачёвой. По словам Легкоступовой, Пугачёвой не понравилось, что она исполнила песню «Двое» на творческом вечере Паулса, когда примадонна уже включила её в свой репертуар.
«Маэстро Паулс зашел ко мне в гримерку и сказал сочувственно: "Ну, девочка моя, теперь берегись..."» — вспоминала артистка.
После этого, по ее словам, ей «перекрыли кислород», лишив эфиров и гастролей. Однако была и другая, менее романтичная правда. Коллеги по сцене свидетельствуют, что в 1990-е годы у Легкоступовой начались серьезные проблемы с алкоголем. Певец Юлиан, гастролировавший с ней, заявлял, что ему даже приходилось отбирать алкоголь, чтобы концерты состоялись. Певица Наталья Нурмухамедова подтверждала, что самыми «запойными» для Валентины были 1993 и 1994 годы, когда она тяжело переживала крах карьеры.
Любовь как ловушка: три мужа и роковой выборЛичная жизнь певицы сложилась драматично. Ее первым мужем стал музыкант Игорь Кушнарев, который был старше на 15 лет. Брак рухнул из-за его измены, пока Валентина была беременна их дочерью Анеттой. Второй брак с продюсером Алексеем Григорьевым оказался самым долгим — 20 лет. У пары родился сын Матвей. Ради семьи певица уехала на испанский остров Тенерифе, однако в связи с болезнью отца и свекра продала дом у океана и вернулась в Россию. Этот переезд стал началом конца. В семье начались ссоры, и в 2020 году пара распалась.
Третий и последний роман начался стремительно. Вскоре после развода 54-летняя Легкоступова познакомилась через соцсети с 57-летним яхтсменом Юрием Фирсовым. Певица называла эти отношения «лебединой песней» и признавалась: «Я хочу быть счастливой». 4 июля 2020 года они поженились, а через 9 дней обвенчались. «Медовый месяц» пары, по свидетельствам, превратился в многодневный запой, который закончился в реанимации.
Новая пассия вдовца Юрия Фирсова появилась в его жизни шокирующе быстро после смерти супруги. Во время одного из ток-шоу, куда он приходил как гость, Фирсов познакомился с другой участницей программы. По слухам, их связь началась еще до того, как «улеглась пыль» на могиле Легкоступовой. Этот факт стал последней каплей для детей певицы, и без того убежденных в корыстных мотивах отчима.
Трагический финал: 40 дней брака и загадочная травма«Медовый месяц» длился около месяца. 6 августа 2020 года дочь певицы Анетта, не получавшая от матери вестей больше недели, пришла к ней домой и нашла ее в ужасающем состоянии. В квартире царил хаос, а Валентина и ее новый муж были пьяны. На теле певицы зловеще выделялись синяки.
Анетта настояла на срочной госпитализации матери в наркологическую клинику под вымышленным именем. По официальным данным, Легкоступову доставили с диагнозом «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя» после 10-дневного запоя. Однако состояние певицы резко ухудшилось. На следующий день она впала в кому, была переведена в реанимацию, где врачи диагностировали острую субдуральную гематому (кровоизлияние) головного мозга. Несмотря на экстренную операцию, 14 августа 2020 года сердце Валентины Легкоступовой остановилось.
Официальной причиной смерти была названа полиорганная недостаточность — осложнение хронических заболеваний на фоне многолетнего злоупотребления алкоголем, усугубленное черепно-мозговой травмой. Экспертиза, подписанная главными судмедэкспертами Москвы, указала на «синдром зависимости от алкоголя средней степени», который привел к целому букету болезней: гипертонии, атеросклерозу, диабету, гепатиту. При этом специалисты отметили, что гематома мозга могла образоваться как от травмы, так и из-за патологически хрупких сосудов, истонченных алкоголем.
Война после смерти: обвинения, показания друга и дележ имуществаТрагедия мгновенно превратилась в публичный скандал. Дети певицы открыто обвинили Фирсова в гибели матери. Они утверждали, что он избивал Валентину, спаивал ее, чтобы завладеть имуществом, и препятствовал ее общению с родными. Шокирующие детали «лечения» поведал один из друзей самого Фирсова. По его словам, яхтсмен признался ему, что после того, как Валентина упала и ударилась головой в ванной, он не вызвал скорую, а «уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом», буквально вливая алкоголь ей в рот. Фирсов, будучи сам в состоянии запоя, считал, что это облегчит ее состояние.
Юрий Фирсов свою вину категорически отрицал. Он настаивал, что жена просто поскользнулась в нетрезвом виде, а ее дети раздувают скандал, чтобы очернить его. Следственный комитет провел проверку, но состава преступления не нашел и отказался возбуждать уголовное дело. Экспертиза не обнаружила на теле певицы признаков насильственной смерти.
Однако война на этом не закончилась — она перешла в плоскость дележа наследства. Поскольку завещания не было, имущество (квартира в Москве, дом в Подмосковье и автомобиль) должны были поровну поделить между мужем, двумя детьми и матерью певицы. В первую годовщину смерти Юрий Фирсов появился на кладбище. По словам друга дочери певицы, скандала с мордобоем удалось избежать чудом. Сам Фирсов, впрочем, заявил, что не претендует на имущество, и в знак примирения отказался от своей доли в пользу детей артистки.
Стоит отметить, что новая пассия Фирсова оказалась вдовой судьи и довольно обеспеченной дамой. После смерти мужа ей досталось внушительное наследство: просторный дом, квартира и автомобили. В апреле 2023-го пара расписалась и счастливо живет в доме вдовы в Тульской области.