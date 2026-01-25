Четыре брака, развод с обвинениями в насилии и крах передачи всей жизни: что стало с ведущим «Сам себе режиссёра» Алексеем Лысенковым?
Телеведущему, шоумену и бессменному лицу культовой программы «Сам себе режиссёр» Алексею Лысенкову 26 января исполняется 61 год. Этот человек, чей голос и улыбка почти три десятилетия были символом народного юмора на российском телевидении, прошёл путь от студента Щукинского училища до одного из самых узнаваемых медийных лиц. Его карьера — это история успеха, рождённого в нужное время с нужной идеей. Однако за кулисами славы разворачивались не менее острые сюжеты: скандальные разводы, обвинения в жёлтой прессе и болезненное расставание с делом всей жизни. Как сложилась судьба человека, подарившего стране «Сам себе режиссёр» читайте в материале «Радио 1».
Сам себе режиссерФото: скриншот передачи «Сам Себе Режиссёр» ВГТРК
В 1992 году на экранах впервые появилась программа, которая стала своего рода адаптацией американского шоу America’s Funniest Home Videos, выходящего с 1989 года.
В начальных выпусках программы демонстрировались видеоматериалы, приобретённые у компании ABC и озвученные Александром Гуревичем. Первые «собственные» видеосюжеты набирались командой передачи среди знакомых и, как правило, озвучивались профессиональными актёрами. В рамках проекта были задействованы выпускники Щукинского училища, в котором ранее работал Лысенков. Среди них: Александр Жигалкин, Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов, которые присоединились к проекту в 1993 году.
«Когда мы запускали программу, не то что YouTube – самого Интернета не было как такового. И, конечно, мы не думали о том, что во многом опередим время. Прошли годы до того момента, когда журналисты меня назвали «дедушкой русского YouTube». «Сам себе режиссер» – программа знаковая. Она всю жизнь со мной, это часть меня, часть моей семьи», – поделится с журналистами Алексей Лысенков.
В 2008 году зрители получили возможность отправлять видеоматериалы через интернет. С этого момента программа начала терять популярность и постепенно сдвигаться на более раннее время в эфире.
Передача «Сам Себе Режиссёр» транслировалась в эфире второго канала до декабря 2019 года, после чего была снята с показа из-за падения рейтингов. В январе 2020 года Лысенков, автор и ведущий популярной телепередачи, обратился к своим зрителям через YouTube. В своём обращении он выразил благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении многих лет, и объявил о закрытии программы.
Личная жизнь Алексея ЛысенковаЛичная жизнь Лысенкова всегда была предметом пристального внимания и источником материала для жёлтой прессы. Он был женат четыре раза. Первый брак, заключённый в 20 лет с экономистом Надеждой, продлился 12 лет. В этом союзе родилась дочь Анастасия, которая пошла по стопам отца, став актрисой, и уже подарила ему внуков. Развод, по словам Лысенкова, прошёл мирно, и бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
Второй брак с певицей Сабиной Мурадян, младше его на 11 лет, стал поворотным и самым скандальным. Пара познакомилась в Ереване, и, как признавался сам Лысенков, он ушёл из первой семьи, когда новый роман уже был в разгае:
«Мы встречались девять месяцев, до тех пор, пока я не ушел из семьи. Не думаю, что это измена, ведь тогда мы с первой женой Надей уже были просто друзьями», — делился Алексей с изданием starhit.ru.
В 2000 году у них родился сын Николай, но брак трещал по швам и распался через четыре года.
Следующим длительным союзом стали отношения с актрисой Ириной Чериченко. Они жили в фактическом браке с 2004 по 2015 год, но, по словам Лысенкова, постепенно отдалились друг от друга:
«Жена стала все реже бывать в доме, мы мало времени проводили вместе. Потом поговорили и решили: надо расстаться».
С 2018 года его спутницей жизни стала Мария Карибская, бывший гримёр программы «Сам себе режиссёр», которая младше телеведущего на 20 лет. Лысенков с иронией отмечает:
«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы «Сам себе режиссер» в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать».
Скандал с Сабиной Мурадян: обвинения, суды и борьба за сынаРазвод со второй женой выплеснулся за пределы личной жизни и превратился в публичную войну. Сабина Мурадян обратилась в суд с заявлениями о домашнем насилии. Она утверждала, что Лысенков неоднократно поднимал на неё руку и страдал от алкогольной зависимости:
«Леша — человек пьющий. Причем сильно», — делилась бывшая супруга артиста в интервью KP.ru.
В прессе появились громкие заголовки о том, что телеведущий «бросил жену-инвалида». Лысенков категорически отверг все обвинения, включая информацию об инвалидности бывшей супруги. Он подал встречный иск и вёл собственную линию защиты, пытаясь оспорить её материнские права. Конфликт разрешился лишь со временем. Лысенков купил Сабине и сыну квартиру в Сочи, и страсти поутихли.
Жизнь после «Режиссёра»: дом, «Русское лото» и педагогикаЭпоха «Сам себе режиссёра» завершилась в 2019 году — программа была закрыта из-за падения рейтингов. Для Лысенкова это стало болезненным ударом. Однако он не исчез с экранов. С ноября 2020 года он — ведущий телелотереи «Русское лото» на НТВ, а также продолжает работать в утреннем эфире телеканала «Звезда».
Вся его жизнь теперь сконцентрирована вокруг большого семейного дома в коттеджном посёлке под Москвой, который он построил по собственному проекту более десяти лет назад. Здесь живёт его большая семья: отец, взрослые дети от разных браков и его новая супруга Мария. Дом, который он с гордостью называет «настоящей дачей», наполнен памятью о путешествиях и увлечениях: здесь и антикварный голландский шкаф, и африканские сувениры, и кубки за автоспорт. Перед домом — шахматная площадка с большими фигурами, где он играет с отцом и сыном.
Помимо телевидения, Лысенков активно занимается общественной деятельностью, являясь вице-президентом Национального антинаркотического союза, и вернулся к истокам — педагогике. С 2022 года он преподаёт актёрское мастерство в Астраханском государственном университете.