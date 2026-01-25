25 января 2026, 13:32

Алексей Лысенков (Фото: Instagram* @ya_bespodoben)

Телеведущему, шоумену и бессменному лицу культовой программы «Сам себе режиссёр» Алексею Лысенкову 26 января исполняется 61 год. Этот человек, чей голос и улыбка почти три десятилетия были символом народного юмора на российском телевидении, прошёл путь от студента Щукинского училища до одного из самых узнаваемых медийных лиц. Его карьера — это история успеха, рождённого в нужное время с нужной идеей. Однако за кулисами славы разворачивались не менее острые сюжеты: скандальные разводы, обвинения в жёлтой прессе и болезненное расставание с делом всей жизни. Как сложилась судьба человека, подарившего стране «Сам себе режиссёр» читайте в материале «Радио 1».





Сам себе режиссер

Фото: скриншот передачи «Сам Себе Режиссёр» ВГТРК

«Когда мы запускали программу, не то что YouTube – самого Интернета не было как такового. И, конечно, мы не думали о том, что во многом опередим время. Прошли годы до того момента, когда журналисты меня назвали «дедушкой русского YouTube». «Сам себе режиссер» – программа знаковая. Она всю жизнь со мной, это часть меня, часть моей семьи», – поделится с журналистами Алексей Лысенков.

Личная жизнь Алексея Лысенкова

«Мы встречались девять месяцев, до тех пор, пока я не ушел из семьи. Не думаю, что это измена, ведь тогда мы с первой женой Надей уже были просто друзьями», — делился Алексей с изданием starhit.ru.

«Жена стала все реже бывать в доме, мы мало времени проводили вместе. Потом поговорили и решили: надо расстаться».

Мария Карибская и Алексей Лысенков (Фото: Instagram* @karimari)

«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы «Сам себе режиссер» в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать».

Скандал с Сабиной Мурадян: обвинения, суды и борьба за сына

«Леша — человек пьющий. Причем сильно», — делилась бывшая супруга артиста в интервью KP.ru.

Жизнь после «Режиссёра»: дом, «Русское лото» и педагогика