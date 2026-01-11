Чрезмерные заработки, обвинения в пропаганде фашизма и эксперименты с рэпом: как сейчас живет первый диск-жокей Сергей Минаев?
Легендарный «первый поющий диск-жокей СССР» 80-х, одна из самых противоречивых фигур на российской медиасцене — Сергей Минаев 12 января отмечает свой день рождения. Ему исполняется 64 года. Путь артиста от подпольных дискотек до символа эпохи перестройки полон ярких взлётов и громких падений. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея МинаеваСергей Минаев родился 12 января 1962 года в Москве. Его путь на сцену был далёк от гламура: после неудачных попыток поступить в театральный вуз он некоторое время работал формовщиком на заводе. Поворотной точкой стало поступление в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а затем в ГИТИС. Уже в 1979 году он начал работать диджеем на дискотеках в МАИ, а позже — в престижной гостинице «Интурист», где получил доступ к редким западным пластинкам.
«Моя идея заключалась в том, что любой мировой хит должен стать достоянием советских дискотек… в приемлемом качестве и на русском языке», — объяснял Минаев свой творческий метод.
Карьера взлетела, когда он стал записывать пародийные русскоязычные версии западных песен, накладывая многоголосье собственного вокала на оригинальные инструментальные версии. Его эксперименты с рэпом в песнях «Фарцовщик» и «Карнавал» сделали его одним из первых советских рэп-исполнителей. Звездным часом стал альбом «Радио Абракадабра» (1987), разошедшийся миллионными тиражами. Дебют на телевидении в программе «Весёлые ребята», победа в «Музыкальном ринге» и масштабные гастроли по всему СССР окончательно закрепили его статус суперзвезды.
Личная жизнь артистаПервый раз Сергей Юрьевич женился еще будучи студентом на девушке по имени Алла. Союз оказался недолгим, всего около полугода, после чего последовал развод. Вторая жена — Алёна, инженер и музыкант. Пара познакомилась, когда Алёна работала в музыкальном коллективе «Трудное детство» Владимира Маркина в составе концертной программы Сергея Минаева.
Влюбленные семь лет жили гражданским браком и официально оформили брак только в 1991-м году. Спустя три года в семье появился сын Сергей (1994), который стал музыкантом в группе Sunday Walkers. Минаев уже 35 лет живет в счастливом браке с Алёной, подчеркивая её роль хорошей хозяйки и опоры в карьере.
Тень скандалов в творчествеКарьера Минаева с самого начала развивалась на грани разрешённого. В середине 80-х его песня «Юра — вумен, Вася — мэн» (кавер на Bad Boys Blue) попала в «чёрный список» Министерства культуры СССР. Власти видели в его дерзких переделках западных хитов угрозу, но именно это сделало его магнитоальбомы безумно популярными в подполье.
Настоящий медийный скандал грянул в октябре 1988 года. В программе «Прожектор перестройки» на Центральном телевидении Минаева публично обвинили в «чрезмерных заработках». Для советского зрителя это было шокирующим разоблачением «нетрудовых доходов» артиста. Однако, как позже иронично отмечал сам певец, эта атака обернулась для него блестящей рекламой.
«Лисовский (его директор) потирал руки: лучшей скандальной рекламы нельзя было придумать», — вспоминал Минаев.
Ещё один болезненный эпизод связан с песней «Начинается свастика». Композиция была вырезана из эфира ЦТ, а некоторые СМИ и ветеранские организации обвинили певца в пропаганде фашизма. Этот упрёк стал одним из самых тяжёлых в его карьере.
Жизнь Минаева сегодняСегодня 63-летний Сергей Минаев ведёт жизнь, далёкую от шумной московской тусовки. Он живёт за городом, наслаждаясь тишиной и природой, что сам называет антидотом от столичной суеты. «Из Москвы, конечно, приходится бежать...», — признавался артист в одном из интервью. Москва для него — любимый, но утративший гостеприимство город, где соседи больше не ходят друг к другу в гости.
Несмотря на возраст, Сергей Юрьевич не оставляет творчество. В 2020 году Минаев, адаптируясь к условиям пандемии, записал несколько «домашних» видеоклипов — «Когда-нибудь» и «Тихо сам с собою». А в 2022 году снялся в новом сезоне музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале, где блеснул своим актёрским талантом. В начале 2025 года он стал победителем 3 сезона шоу «Фантастика» на Первом канале и участником шоу «Супер-Стар» на телеканале НТВ.