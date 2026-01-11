11 января 2026, 14:17

Сергей Минаев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Легендарный «первый поющий диск-жокей СССР» 80-х, одна из самых противоречивых фигур на российской медиасцене — Сергей Минаев 12 января отмечает свой день рождения. Ему исполняется 64 года. Путь артиста от подпольных дискотек до символа эпохи перестройки полон ярких взлётов и громких падений. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Минаева Личная жизнь артиста Тень скандалов в творчестве Жизнь Минаева сегодня



Биография Сергея Минаева

«Моя идея заключалась в том, что любой мировой хит должен стать достоянием советских дискотек… в приемлемом качестве и на русском языке», — объяснял Минаев свой творческий метод.

Сергей Минаев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь артиста

Тень скандалов в творчестве

Сергей Минаев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Лисовский (его директор) потирал руки: лучшей скандальной рекламы нельзя было придумать», — вспоминал Минаев.

Жизнь Минаева сегодня