Проклятые джинсы и отрезанные волосы: что произошло с дочерями Мстислава Растроповича и Галины Вишневской после того, как они отдали их в монастырь

21 сентября 2026, 16:44

Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневская (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Он узнал, что она замужем, и сказал: «Это мы ещё посмотрим!» — а на следующий день оставил в гримёрной избранницы банку солёных огурцов. От знакомства до свадьбы прошло всего четыре дня. Этот союз называли гениальным, им восхищался весь мир, но за закрытыми дверями их роскошного дома всё было иначе. Почему Галина Вишневская решилась оставить прежнюю жизнь ради дерзкого музыканта и зачем отдала своих детей в монастырь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Баланс противоположностей Строгий режим в звёздной семье Эмиграция, становление и две культурные империи

Баланс противоположностей

Строгий режим в звёздной семье



Семья Галины Вишневской (слева) и виолончелиста Мстислава Ростроповича (справа). Дочь Оля (в центре) (Фото: РИА Новости/Максимов)

«Всё! Больше эти проклятые джинсы не будут действовать мне на нервы! Я их сжег!». Конечно, я была на стороне детей. Он был не прав. Но при детях мы никогда не выясняли, кто из нас прав», — проводит слова матери «МК».

Эмиграция, становление и две культурные империи

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