Проклятые джинсы и отрезанные волосы: что произошло с дочерями Мстислава Растроповича и Галины Вишневской после того, как они отдали их в монастырь
Он узнал, что она замужем, и сказал: «Это мы ещё посмотрим!» — а на следующий день оставил в гримёрной избранницы банку солёных огурцов. От знакомства до свадьбы прошло всего четыре дня. Этот союз называли гениальным, им восхищался весь мир, но за закрытыми дверями их роскошного дома всё было иначе. Почему Галина Вишневская решилась оставить прежнюю жизнь ради дерзкого музыканта и зачем отдала своих детей в монастырь, читайте в материале «Радио 1».
Баланс противоположностейЖить вместе двум выдающимся музыкантам было непросто — приходилось всё время искать компромисс. Вишневская строго соблюдала режим перед выступлениями: ей необходимы были тишина и порядок. Ростропович, наоборот, был экстравертом — в их доме постоянно собирались друзья, коллеги, устраивались шумные застолья.
Чтобы этот контраст не разрушал семью, супруги выработали негласные правила. Дома маэстро старался не тревожить жену и давал ей возможность отдохнуть, а она, в свою очередь, с иронией и пониманием принимала безграничное гостеприимство мужа. По словам близкого окружения, их союз держался не на отсутствии разногласий, а на глубоком взаимном уважении и умении вовремя сгладить острые углы юмором.
Строгий режим в звёздной семьеДочери Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Ольга и Елена, росли в условиях жёсткой дисциплины, где быт полностью подчинялся творческому графику знаменитых родителей. Методы воспитания порой были радикальными. Однажды Елена задержалась на прогулке и когда вернулась домой, разгневанная мать ножницами отрезала наследнице длинную косу, а отец в качестве дополнительного наказания обязал целый год ходить исключительно в строгой школьной форме. С трёх лет девочки сами стирали свои вещи, а к шести уже уверенно готовили отцу завтрак. Несмотря на мировую известность родителей и финансовое благополучие семьи, образ жизни сестёр оставался аскетичным. Им запрещалось посещать дискотеки и носить яркую одежду. Как-то раз Ростропович, увидев девочек на даче в джинсах, которые привезла им мать из-за границы, пришёл в ярость, облил брюки бензином и сжёг прямо на террасе.
«Всё! Больше эти проклятые джинсы не будут действовать мне на нервы! Я их сжег!». Конечно, я была на стороне детей. Он был не прав. Но при детях мы никогда не выясняли, кто из нас прав», — проводит слова матери «МК».Девочки обиды на родителей не держали. Ольга и Елена признаются: суровая школа закалила их и научила самостоятельности и внутренней стойкости.
Эмиграция, становление и две культурные империиВ 1974 году, после отъезда семьи из СССР, 18-летняя Ольга и 16-летняя Елена оказались в Швейцарии. Родители постоянно были на гастролях, поэтому дочерей отдали в закрытый женский пансион в Лозанне.
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Эта мера позволила уберечь девушек от неконтролируемого светского влияния и помогла им адаптироваться в новой стране в спокойной обстановке. Спустя два года сёстры переехали в Нью-Йорк получать музыкальное образование в Джульярдской школе. Чтобы не зависеть от графиков родителей, сёстры проявили характер и настояли на проживании в отдельной квартире рядом с университетом — Ростропович снял им жильё напротив кампуса. Девушки успешно окончили вуз и посвятили себя профессиональной музыке и управлению семейным культурным наследием: Елена возглавила Фонд Ростроповича-Вишневской, а Ольга — Центр оперного пения Галины Вишневской.